«Вест Хэм» нацелился на подписание защитника «Герты» Штарка

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вчера, 18:10

«Вест Хэм» заинтересован в подписании защитника «Герты Берлин» , утверждает MailOnline.

У 26-летнего игрока заканчивается контракт в конце сезона, но «молотобойцы» готовы заплатить за переход в январе после серьезной травмы .

В текущем сезоне Штарк сыграл за «Герту» в 11 матчах во всех турнирах.

Ранее также сообщалось об интересе «Вест Хэма» к сыну Диего Симеоне.