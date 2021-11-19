«Вест Хэм» нацелился на подписание защитника «Герты» Штарка

«Вест Хэм» заинтересован в подписании защитника «Герты Берлин» Никласа Штарка, утверждает MailOnline.
У 26-летнего игрока заканчивается контракт в конце сезона, но «молотобойцы» готовы заплатить за переход в январе после серьезной травмы Анжело Огбонны.
В текущем сезоне Штарк сыграл за «Герту» в 11 матчах во всех турнирах.
Ранее также сообщалось об интересе «Вест Хэма» к сыну Диего Симеоне.
У Мойеса есть Исса Диоп, Крэйг Доусон и талантливые молодые игроки Аджи Алез и Джамал Баптист, которых можно нанять из запасных. Несмотря на все это, похоже, что шотландец присматривается к дальнейшим центральным оборонительным подкреплениям.
Вест Хэм присматривается к январскому налету на Никласа Штарка.
Фактически, предполагается, что «Вест Хэм» уже начал переговоры с агентом игрока из Германии.
Возможно, они смогут забрать его по выгодной цене в январе, поскольку его контракт с Гертой истекает летом. Штарк станет отличным подписанием для «Вест Хэма».
26-летний парень ростом 6 футов 3 дюйма является большим и сильным защитником. Он также может действовать на позиции опорного полузащитника, и эта универсальность, несомненно, понравится Мойесу.
В 10 матчах Бундеслиги в этом сезоне Штарк в среднем делал один отбор, 1,6 перехвата, 6,1 выноса и 0,6 блок-шота за игру. Он также выигрывал в среднем 2,2 воздушных единоборства за матч.
26-летний игрок неплохо владеет мячом. Он в среднем отдавал 43,7 передачи за матч и достиг 84% точности паса.
Учитывая его качество и универсальность, подписание его в январе по выгодной цене не должно быть проблемой для Вест Хэма.
У Мойеса есть Исса Диоп, Крэйг Доусон и талантливые молодые игроки Аджи Алез и Джамал Баптист, которых можно нанять из запасных. Несмотря на все это, похоже, что шотландец присматривается к дальнейшим центральным оборонительным подкреплениям.
Вест Хэм присматривается к январскому налету на Никласа Штарка.
Фактически, предполагается, что «Вест Хэм» уже начал переговоры с агентом игрока из Германии.
Возможно, они смогут забрать его по выгодной цене в январе, поскольку его контракт с Гертой истекает летом. Штарк станет отличным подписанием для «Вест Хэма».
26-летний парень ростом 6 футов 3 дюйма является большим и сильным защитником. Он также может действовать на позиции опорного полузащитника, и эта универсальность, несомненно, понравится Мойесу.
В 10 матчах Бундеслиги в этом сезоне Штарк в среднем делал один отбор, 1,6 перехвата, 6,1 выноса и 0,6 блок-шота за игру. Он также выигрывал в среднем 2,2 воздушных единоборства за матч.
26-летний игрок неплохо владеет мячом. Он в среднем отдавал 43,7 передачи за матч и достиг 84% точности паса.
Учитывая его качество и универсальность, подписание его в январе по выгодной цене не должно быть проблемой для Вест Хэма.