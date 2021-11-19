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Тарханов выразил мнение, почему «Химки» решили вернуть Черевченко

вчера, 20:12

Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов, ныне являющийся вице-президентом армянского клуба «Пюник», прокомментировал решение «Химок» вернуть Игоря Черевченко на пост наставника.

Я думаю, что «Химки» не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко. В прошлом году он тоже принял команду в такой сложной ситуации, но вытащил ее. В этом году что-то не пошло, может, после отдыха в месяц возобновит работу, начнет получаться. Черевченко отдохнул, посмотрел со стороны на свою команду, знает, как ее вытащить из ямы. Я думаю, что и Черевченко, и «Химкам» пойдет это на пользу.

Я думаю, что они вернулись к Черевченко, потому что он знает игроков, если новый тренер придет, то нужны знакомства с футболистами, времени для знакомства нет. Игру тоже нужно выстроить какую-то, чтобы футболисты понимали. Сколько раз я приходил, удавалось выручать, но все равно нужно знакомиться с игроками, в этом есть проблема, не каждый может выручить в такой ситуации.

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Землянин
Землянин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 06:25, ред.
Лучше по граблям, чем по подвалам и лифтерным шахтам 😂
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:23
Скорее можно согласиться с Тархановым чем нет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:45
Один "блуждающий тренер" оценил другого,грозящего стать таким же.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:43
Уволили а замену не нашли придётся возвращать.
Сп62
Сп62
вчера в 20:30
Тренера-спасителя сейчас трудно найти. Наверное, это лучший вариант.
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:16
Тут уже писали, что в тканале Мутко против была истинная причина - не нашли никого с лицензией Pro
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:15
ЛЮБЯТ ПО ГРАБЛЯМ ХОДИТЬ...
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