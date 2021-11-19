Тарханов выразил мнение, почему «Химки» решили вернуть Черевченко

Бывший главный тренер «Химок» , ныне являющийся вице-президентом армянского клуба «Пюник», прокомментировал решение «Химок» вернуть Игоря Черевченко на пост наставника.

Я думаю, что «Химки» не нашли тренера, который может выручить, поэтому вернулись к Черевченко. В прошлом году он тоже принял команду в такой сложной ситуации, но вытащил ее. В этом году что-то не пошло, может, после отдыха в месяц возобновит работу, начнет получаться. Черевченко отдохнул, посмотрел со стороны на свою команду, знает, как ее вытащить из ямы. Я думаю, что и Черевченко, и «Химкам» пойдет это на пользу.

Я думаю, что они вернулись к Черевченко, потому что он знает игроков, если новый тренер придет, то нужны знакомства с футболистами, времени для знакомства нет. Игру тоже нужно выстроить какую-то, чтобы футболисты понимали. Сколько раз я приходил, удавалось выручать, но все равно нужно знакомиться с игроками, в этом есть проблема, не каждый может выручить в такой ситуации.