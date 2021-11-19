Сёмин: «РПЛ нужны революционные решения. Хачатурянц может их принять»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал кандидатуру Ашота Хачатурянца на предстоящих выборах президента РПЛ. С 5 октября Хачатурянц исполняет обязанности главы Российской Премьер-Лиги.
Отношусь к назначению Хачатурянца положительно, потому что Ашот Рафаилович хорошо себя проявил на предыдущей должности. Он независимый человек, который знает наш футбол, и есть опыт работы в клубе «Динамо».
Хачатурянц найдет общий язык с руководителями команд и будет работать в интересах развития нашей лиги. Нужно принимать революционные решения в РПЛ, и Ашот Рафаилович может это сделать.
А вот Прядкин давно засиделся на своём месте. Наверное кресло протёр пятой точкой. Только от него никаких реформ в последнее время не наблюдалось. Напротив, российский футбол деградировал и всё увереннее катился в яму под названием ДНО.
Посмотрим, что придумает Хачатурянц. Одно то, что он не побоялся расшевелить осиное судейское гнездо - заслуживает уважения.
А вот Прядкин давно засиделся на своём месте. Наверное кресло протёр пятой точкой. Только от него никаких реформ в последнее время не наблюдалось. Напротив, российский футбол деградировал и всё увереннее катился в яму под названием ДНО.
Посмотрим, что придумает Хачатурянц. Одно то, что он не побоялся расшевелить осиное судейское гнездо - заслуживает уважения.