Сёмин: «РПЛ нужны революционные решения. Хачатурянц может их принять»

Бывший главный тренер «Локомотива» поддержал кандидатуру Ашота Хачатурянца на предстоящих выборах президента РПЛ . С 5 октября Хачатурянц исполняет обязанности главы Российской Премьер-Лиги.

Отношусь к назначению Хачатурянца положительно, потому что Ашот Рафаилович хорошо себя проявил на предыдущей должности. Он независимый человек, который знает наш футбол, и есть опыт работы в клубе «Динамо».