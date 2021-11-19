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Сёмин: «РПЛ нужны революционные решения. Хачатурянц может их принять»

вчера, 19:58

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поддержал кандидатуру Ашота Хачатурянца на предстоящих выборах президента РПЛ. С 5 октября Хачатурянц исполняет обязанности главы Российской Премьер-Лиги.

Отношусь к назначению Хачатурянца положительно, потому что Ашот Рафаилович хорошо себя проявил на предыдущей должности. Он независимый человек, который знает наш футбол, и есть опыт работы в клубе «Динамо».

Хачатурянц найдет общий язык с руководителями команд и будет работать в интересах развития нашей лиги. Нужно принимать революционные решения в РПЛ, и Ашот Рафаилович может это сделать.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:27
С российским чемпионатом, уровень которого стабильно падает относительно других чемпионатов надо проводить радикальные изменения, а то порой становится неудобно, что мы продолжаем его смотреть:
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:44
Ничего не изменится,и этого проводят разбойничьим свистом.
Сп62
Сп62
вчера в 20:43
Если правительство страны не обратит внимания на состояние нашего футбола, то вряд ли что получится и у Ашота. Нужна серьёзная поддержка на государственном уровне.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:11
Вроде нормально работает Ашот но высокое кресло может испортить его.
makkie
makkie
вчера в 20:07
Хачатурянц действительно производит впечатление адекватного человека с жёсткой волей. Реформатор, одним словом.
А вот Прядкин давно засиделся на своём месте. Наверное кресло протёр пятой точкой. Только от него никаких реформ в последнее время не наблюдалось. Напротив, российский футбол деградировал и всё увереннее катился в яму под названием ДНО.
Посмотрим, что придумает Хачатурянц. Одно то, что он не побоялся расшевелить осиное судейское гнездо - заслуживает уважения.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:00
И снова всё останется по прежнему, или ваще развалится!
David Young
David Young ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 19:59
Здравствуйте. Бан был выдан.
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