«Спартак» не уволит Руя Виторию до зимней паузы

«Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
На данный момент московский клуб занимает 10-е место в чемпионате России, однако главный тренер «красно-белых» Руй Витория точно не будет уволен до зимнего перерыва.
За этот промежуток времени «Спартаку» предстоит провести ещё 3 матча в РПЛ и 2 игры в Лиге Европы.
- Увольнять тренера, когда ситуация не зашла в тупик,
- Тянуть с увольнением тренера, когда всё вокруг полыхает и нет никакой надежды на спасение.
Есть ли смысл держать Виторию, когда против него и руководство, и отдельные игроки? Команде нужна встряска, перезагрузка - но вместо этого ничего не происходит, и клуб закапывает себя всё глубже и глубже. Уже 10-е место в таблице. Куда ниже то еще?
Просто позор такому руководству! И искренне жаль Виторию, который приходил работать, а не терпеть насмешки и палки в колёса.
- Увольнять тренера, когда ситуация не зашла в тупик,
- Тянуть с увольнением тренера, когда всё вокруг полыхает и нет никакой надежды на спасение.
Есть ли смысл держать Виторию, когда против него и руководство, и отдельные игроки? Команде нужна встряска, перезагрузка - но вместо этого ничего не происходит, и клуб закапывает себя всё глубже и глубже. Уже 10-е место в таблице. Куда ниже то еще?
Просто позор такому руководству! И искренне жаль Виторию, который приходил работать, а не терпеть насмешки и палки в колёса.