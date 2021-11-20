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«Спартак» не уволит Руя Виторию до зимней паузы

вчера, 21:31

«Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

На данный момент московский клуб занимает 10-е место в чемпионате России, однако главный тренер «красно-белых» Руй Витория точно не будет уволен до зимнего перерыва.

За этот промежуток времени «Спартаку» предстоит провести ещё 3 матча в РПЛ и 2 игры в Лиге Европы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:47
Сульшер спрашивает Руя: - Какова твоя профессия?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Правдин Семён (раскрыть)
вчера в 23:19
А ведь есть еще и Евсеев, и Юран, И Тихонов, и Аленичев. Хуже не будет точно!
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:13
Дайте Рую поработать!
Верим в Руя!
Федун лучший!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 22:48
Не склонен ругать Виторию. Хотя нужно признать, что у него не получилось. Для него ничего не сделали. А он в ЛЕ показывает свой класс. Хотел бы видеть у руля Парфенова,но у барина другое мнение. Остаётся только продолжать наблюдение. Раз в 20 лет и у Федуна бывает Каррера.
makkie
makkie
вчера в 22:41
У руководства Спартака есть две уникальные черты:

- Увольнять тренера, когда ситуация не зашла в тупик,
- Тянуть с увольнением тренера, когда всё вокруг полыхает и нет никакой надежды на спасение.

Есть ли смысл держать Виторию, когда против него и руководство, и отдельные игроки? Команде нужна встряска, перезагрузка - но вместо этого ничего не происходит, и клуб закапывает себя всё глубже и глубже. Уже 10-е место в таблице. Куда ниже то еще?

Просто позор такому руководству! И искренне жаль Виторию, который приходил работать, а не терпеть насмешки и палки в колёса.
Брулин
Брулин
вчера в 22:19
У человека на усиление игры есть Ломовицкий и Рассказов. Здесь Гвардиола с Конте будут бессильны.
Сп62
Сп62
вчера в 22:08
Ну, опустимся за эти туры на 12-е место. Может даже прийдётся побороться за место в РПЛ. Главное, не допустить к руководству Спартака толковых специалистов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:56
В свете сказанного особый интерес представляет матч 13 декабря Сочи-Спартак! Позор Руя там завершиться , или еще раньше в УФЕ ? По старой памяти Газизов шпильку вставит Федуну. Не позавидуешь Рую. Но знал, куда шел.
112910415
112910415
вчера в 21:47
ещё выиграет у кого-нибудь
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:46
Это был сарказм)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:46
Руй - молодца !
Знает куда Спартак завести !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:44
какого Спартака болельщики? атакующего или автобусного?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:43
Не брат, ЛЕ будем весной доигрывать)) а вот календарное можно доиграть и отпустить Руя
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:40
Ну и правильно,хватит смешить людей.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:38
Терпеть осталось всего 5 позоров.
Futurista
Futurista
вчера в 21:37, ред.
Надо доиграть ЛЕ...понятно...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:36
Болельщики Спартака рады этому)
beefs
beefs
вчера в 21:33
неустойка сыграла решающую роль...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:33, ред.
Заремхан нужно уволить в первую очередь и Федуна следом !!!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:33
Еще продержится немного.
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