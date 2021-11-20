«Спартак» не уволит Руя Виторию до зимней паузы

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вчера, 21:31

«Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2) в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

На данный момент московский клуб занимает 10-е место в чемпионате России, однако главный тренер «красно-белых» точно не будет уволен до зимнего перерыва.