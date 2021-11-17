Ваноли – странный спаситель для «Спартака». Рискуют командой в стремлении найти нового Карреру

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17 ноября 2021, 19:30

В клубе не опровергают новости о переговорах.

Главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова спросили прямо, ведутся ли переговоры с Паоло Ваноли, бывшим помощником Антонио Конте, который неожиданно не поехал с ним в Лондон тренировать «Тоттенхэм». Но фанаты получили ответ на другой вопрос – том, кто сейчас у руля.

В ближайших матчах наставником будет Руй Витория, но спрашивали о Ваноли. Разговорчивые источники в Италии сообщили о стадии «продвинутых переговоров». Если бы Паоло не был в сфере интересов Федуна, то пресс-служба могла ответить резче: «С данным специалистом переговоры не ведутся».

Но обманывать не могут, как и опровергать информацию, что Витория может уйти после пятнадцати туров с заниженной компенсацией. Самое время рассмотреть ключевой вопрос. Стоит ли «Спартаку» менять тренера в конце года, и подходит ли основной кандидат на должность?

За перемены. Результаты «Спартака» Витории

Сложность бытия в футбольных клубах часто связана с крахом. Когда все замечательно, то проще. Наставник подошел и подготовил команду – побеждают. Сложнее, когда виноваты или сами игроки, или главный тренер, который намного чаще платит должностью за проколы. Но есть и третий фактор неудач – действия руководства. Не все в тогдашнем созыве совета директоров были рады Витории. И его работа не убеждает, что чемпион Португалии подошел клубу. Руй ведет себя, как глава пресс-службы – дежурные формулировки. Понимает, что чем меньше болтает, тем выше шансы уехать из Москвы с миллионами евро. Тем временем «Спартак» 9-й в таблице РПЛ («Зенит» оторвался на 11 пунктов) и последний в квартете Лиги Европы.

Против Ваноли. У Паоло нет опыта главным

Когда Артета или Гвардиола выигрывают приз «Тренер месяца» в АПЛ , то обычно фотографируются со всем штабом. Там рота верных солдат. Далеко не каждый из них готов к самостоятельной тренерской работе, как сам Микель. Поэтому Паоло Ваноли в качестве основного кандидата на пост главного тренера «Спартака» — результат клубного положения. Управляющие довели до того, что молодые наставники, вроде Тедеско, не задерживаются, а тренеры с опытом отказываются. Приходится искать нетривиальные решения. О Ваноли могут многое рассказать, как о помощнике и бывшем игроке – забивал за «Парму» в финале Кубка УЕФА в Москве, но мало что знают как о наставнике. Работал тренером на юношеском уровне, может персонально готовить защитников. Но это вообще не показатель. «Тренер по развитию техники» — непонятная формулировка, и буквы «р» в имени и фамилии не хватает.

За перемены. Надо спасать юбилейный сезон

Перекрестком, где повернули в ложном направлении, можно считать не вылет от «Бенфики» — гарантировали группу ЛЕ , что тоже неплохо, а скорее поражение от «Сочи». Соперник стал принципиальным, команда у Федотова крепкая, но не выдающаяся. После той неудачи был обидный матч против «Легии», поражение в дерби ЦСКА . Вторая поворотная точка – слабый футбол против «Динамо», который намекнул на проблемы в защите и предопределил 7:1 с Санкт-Петербурге. Но даже с девятого места «Спартак» подает признаки жизни. До четвертой строчки шесть пунктов, такой отрыв в истории РПЛ преодолевали за половину сезона сто раз. Новый тренер, свежий подход к сборам и трансферная зима могут отогреть сиреневый трупик. Не к лицу такому клубу встречать столетний юбилей в районе десятого места.

Против Ваноли. Тренерская чехарда малопродуктивна

Возможно, Витории нужны еще одни сборы и зимняя кампания с точечными трансферами, чтобы команда начала побеждать? Менять тренеров часто, как светская львица наряды, бесперспективно. Особенно если после опытного португальца брать загадочного молодого итальянца. Вера в мистические совпадения – с Каррерой и Тедеско попали, а они одних кровей, может не сработать. «Спартак» полагается на интуицию и спонтанные решения, а реальная поддержка Витории могла бы изменить привычный тренд на уничтожение наставника, независимо от характера, стиля или класса.

За перемены. Выстроят вертикаль власти

Дело уже не в том, что Витория плохой или хороший. Дело отчасти даже не в Ваноли. Просто хватит «Спартаку» жить без спортивного директора и без наставника, которого поддерживают. Федун и Алекперов ни слова не сказали, что за Руя горой, хотя они его одобрили. А если в клубе окажутся итальянцы – директор по футболу и тренер, можно будет сказать, что послушали Зарему и она теперь главная. Семака не все боссы в «Зените» поддерживают, но приносят в трансферном клюве новых и новых футболистов чемпионского уровня. А Руй Витория получил Кофрие – говорят, как раз с подачи людей, которые теперь сватают в клуб Ваноли. Хотя бы логика появится, решения будут принимать те, кто приглашает новичков.

Против Ваноли. Непонятно, кто его ведёт в «Спартак»

Салихова наотрез отказывалась от приглашения Витории. Приводила в пример схему португальца «4-3-3» в противовес «3-5-2» Тедеско. Аргументация с тактикой была похожа на пересказ чужих слов. И за Ваноли в «Спартаке» тоже топят со стороны. Кто-то рассказал Зареме, что рядом с Конте есть еще один перспективный помощник, вроде Карреры. При этом Руй Витория плох в решающий момент – не переиграл многих, но не уничтожил ни коллектив, ни клуб, ни трансферный бюджет. От его работы не нужно приходить в себя годами. Ваноли сможет продолжить начатое – играть «3-4-3» («3-5-2»), если захочет, получит парочку новичков зимой.

Но если снова все сведется к расходованию посредниками миллиардов рублей вместо представления стратегии клуба хотя бы на два-три года, то сам Паоло будет в плену иллюзий и пожалеет, что не ставит технику защитникам Льориса в «Тоттенхэме». А «Спартак» останется с неоправданными надеждами, как обычно. Причем в этот раз могут побежать футболисты. Жиго, Ларссон, Мозес и Айртон, если верно подготовить – кандидаты на второе место в РПЛ . А если бросать в середину таблицы, то устанут от «Спартака» и попросятся на выход. А поиски шейхов подсказывают, что Федун и Алекперов устали тратить снова и снова, и реального покупателя пока не нашли.

Фанаты «Спартак» хотят хоть какой-то конкретики, но вряд ли Ваноли настолько влиятельный и самостоятельный, чтобы с порога диктовать условия и быть услышанным. Злой бывший президент прав, перестроить нужно многое, а того же спортивного директора ищут с начала августа. Почти четыре месяца клуб без ключевого человека и до сих пор на стадии «продвинутых переговоров».