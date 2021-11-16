«Бросать команду в такой ситуации — не по-мужски». Дискуссия о будущем Карпина в сборной России

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16 ноября 2021, 21:24

Оставлять или выгонять?

Понедельник — день тяжелый, особенно для тренера сборной России, который накануне проиграл Хорватии и упустил прямую путевку на чемпионат мира. В марте предстоят стыковые матчи, а нынешний главный тренер не уверен в своих силах:

В раздумьях сейчас. Думаю об игре, о судьбе. Все взаимосвязано. Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было в матче с Хорватией. Поэтому я и говорю, что в раздумьях.

В РФС настаивают, что в соглашение с главным тренером и тренерским штабом сборной России изначально был включен пункт об автоматическом продлении контрактов в случае попадания в стыковые матчи. Но если Карпин и после раздумий скажет, что не готов/не уверен/не знает, то какие у нас шансы доскакать до Катара на мертвой лошади? Сборной России нужен полноценный тренер, а не временщик уже зимой — будь то Карпин или кто-то другой. А пока утопаем в дискуссии о будущем Валерия Георгиевича.

Эксперты, журналисты, вип-болельщики

Гаджи Гаджиев, российский тренер:

Хочется верить, что не бросит команду в такой нелегкий момент. Возможно, это было сказано на эмоциях после игры с хорватами. Не каждый может управлять эмоциями. Наверное, его задумки не сработали, вот и получилась такая реакция на футболистов. Но он же квалифицированный тренер, не новичок, чтобы так говорить об игроках. Да, мы сдаем позиции в футболе, но Карпин верил в то, что сможет поднять эмоциональный дух. Ему даже немного это удалось.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и телеведущий:

Думаю, слова о возможном уходе из сборной – это кокетство со стороны Карпина. Я уверен в том, что нашу сборную к стыкам должен готовить именно он. Нельзя бросать свою команду на полпути. Я не вижу других кандидатур на его место, их нет. Понятно, если он захочет уйти, уговаривать его остаться не надо, это все-таки национальная команда. Я очень надеюсь, что Карпин продолжит свою работу в сборной. Шансы на выход на чемпионат мира еще есть, они никуда не делись. Надо бороться до конца!

Владислав Радимов, бывший футболист сборной России:

Карпин — это тот тренер, который нужен сборной России. Мне будет грустно, если он покинет свой пост. Я считаю, что у него все хорошо получается и он должен продолжать свою работу дальше. Думаю, что со стыками прекрасно справится, как он, так и вся команда. Слова о возможном уходе он сказал на эмоциях после поражения от Хорватии. Скоро Валера отойдет и все будет нормально. Даже если он и покинет свой пост, то сделает это из-за каких-то внутренних вещей, о которых не захочет рассказывать, но точно не из-за того, что мы видим на поле.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР :

Как может Валерка со своим упорным и упертым характером вдруг испугаться и дать задний ход? Это на эмоциях! Все и так понимают, что команды у нас не было до его прихода, был сброд. Если Карпин сейчас уйдет, все придется начинать с нуля. Опять начнется бардак! В этом случае наше великое спортивное руководство выйдет с предложением пригласить знаменитого иностранца, и тут появится такой же Капелло, который по блату получает один контракт — официально, другой — неофициально. И делится с тем, кто его пригласил. Все у нас замыкается на коммерции, футбол стал видом спорта, который называется «мани-мани» — больше ничего. Карпина надо сохранить любой ценой.

Дмитрий Свищев, член комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту:

Карпину нужно взять паузу, перед тем как делать какие-то заявления. Не надо делать выводы по горячим следам — нужно взять перерыв, все взвесить на трезвую голову и принять решение. В моем понимании, у него все неплохо получается и уходить сейчас — преждевременно. Конечно, эти слова показывают его эмоции и переживания. В любом случае я задаюсь логичным вопросом: а кто, если не Карпин? На мой взгляд, на сегодняшний день у нас других вариантов нет, Карпин — лучший из возможных. И, конечно же, так бросать команду в данной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, поэтому я думаю, что он доведет дело до конца.

Александр Самедов, бывший футболист сборной России:

Карпин откровенно сказал, что он чувствует сейчас, выплеснул эмоции. Он в этой роли относительно недавно, и, наверное, разочарован тем, какую реакцию получил от футболистов на проделанную работу. На мой взгляд, должно пройти немного времени и все устаканится — было ведь и много хорошего. Да, интервью эмоциональное, но он всегда был откровенен, ничего не скрывал и не боялся сказать. У каждого свой подход — Карпин всегда был правдорубом, не скрывал эмоции. Он так привык, ему так комфортно. Конечно, мне было хотелось, чтобы Карпин остался в сборной, бесспорно.

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:

Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека. Я считаю, что проделана достаточно успешная работа им и тренерским штабом. Всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде, понимания между тренером и спортсменами. Всякое новое назначение требует определенного времени для формирования психологического климата в команде.

Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы»:

Карпин должен остаться на посту главного тренера сборной. К нему сейчас вопросов нет. Понятно, что это был тяжелый удар, но сейчас надо проходить стыки. Есть ли шансы? Шансы есть всегда.

Андрей Канчельскис, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России:

Думаю, Карпин сказал это на эмоциях. Сейчас пройдет время, он хорошо отдохнет — и всё будет нормально. Понятно, что со всех сторон идет критика, поэтому такой чистый эмоциональный всплеск, его перехлестнуло немного, не более. Сейчас отдохнет и будет готовить команду к стыковым матчам. А кто будет готовить команду, если не он? Брать нового тренера и всё заново? Это будет совсем неправильно с любой стороны.

Читатели «Соккер.ру»

n272nm: Валера, давай уже уходи. Возвращайся в Ростов.

Сп62: Чувствуется, что сейчас психолог нужен Валерию.

Твой Арсен: «Неуверенным» у руля главной команды страны не место. Так-то. Пусть свои «Ростов» — «Урал» дальше играет.

Димон Булыкин: Игру не поставил, кардинально новую сборную так и не сделал, результат не дал, психологически к стыкам подготовить не может, оправдывает дорогие иномарки наших футболистов, которые они позволяют себе купить уже в 19 лет. И, кстати, как тренер Карпин ничего до этого не добился. Везде провал. Было неплохо более или менее в «Ростове», но если сравнить, как тренировал «Ростов» Курбан Бердыев, то Карпин снова в ауте.

Caniggia: К сожалению, сам Валера как психолог никакущий и это его главная слабость как тренера. Ему не хватает харизмы Лобановского, Бескова, Романцева или того же Хиддинка, от которой у игроков волосы седели, а сами они выдавали выдающиеся матчи под воздействием психологической магии великих тренеров.

cska1948: Карпин просто хотел сказать, что он не держится руками и зубами за кресло главного тренера в сборной. Отойдёт от поражения и будет дальше работать.

Федор Паршунин: Карпин осознавал, что наиболее вероятный шанс пробиться в Катар — не проиграть Хорватии, на выход через стыки вероятность еще более низкая, потому что потенциал нашей сборной невысок, качественных футболистов не хватает катастрофически. Но думается, Валера все-таки не оставит сборную и предпримет практически невыполнимую миссию в стыковых матчах, а его заявление о неготовности подготовить сборную — не более чем попытка «подстелить соломку».

minai: Думаю, Валера понял, что с этим составом в Катар ему не выбраться. Вряд ли он настраивал наших непредсказуемых на ничью, но они почему-то трусливо прижались к воротам, и это было видно невооружённым глазом, просто хотели 0:0... Конечно, Карпин обескуражен, и отсюда такие его заявления.

kust07: Работа Карпина видна в сборной. Всё-таки лучше у него получается, чем у Черчесова. Ему бы тот состав, что был в 2008 году, тогда никаких проблем не было б... А так уровень игроков низкий, очень низкий. Из этой сборной Карпин выжал максимум.

stanichnik: Нужно сначала перестать строить иллюзии и требовать от Карпина невозможного. А невозможное это победа в стыках.