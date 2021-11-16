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«Бросать команду в такой ситуации — не по-мужски». Дискуссия о будущем Карпина в сборной России

16 ноября 2021, 21:24
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Оставлять или выгонять?

Понедельник — день тяжелый, особенно для тренера сборной России, который накануне проиграл Хорватии и упустил прямую путевку на чемпионат мира. В марте предстоят стыковые матчи, а нынешний главный тренер не уверен в своих силах:

В раздумьях сейчас. Думаю об игре, о судьбе. Все взаимосвязано. Я сейчас не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, судя по тому, что было в матче с Хорватией. Поэтому я и говорю, что в раздумьях.

В РФС настаивают, что в соглашение с главным тренером и тренерским штабом сборной России изначально был включен пункт об автоматическом продлении контрактов в случае попадания в стыковые матчи. Но если Карпин и после раздумий скажет, что не готов/не уверен/не знает, то какие у нас шансы доскакать до Катара на мертвой лошади? Сборной России нужен полноценный тренер, а не временщик уже зимой — будь то Карпин или кто-то другой. А пока утопаем в дискуссии о будущем Валерия Георгиевича.

Эксперты, журналисты, вип-болельщики

Гаджи Гаджиев, российский тренер:

Хочется верить, что не бросит команду в такой нелегкий момент. Возможно, это было сказано на эмоциях после игры с хорватами. Не каждый может управлять эмоциями. Наверное, его задумки не сработали, вот и получилась такая реакция на футболистов. Но он же квалифицированный тренер, не новичок, чтобы так говорить об игроках. Да, мы сдаем позиции в футболе, но Карпин верил в то, что сможет поднять эмоциональный дух. Ему даже немного это удалось.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и телеведущий:

Думаю, слова о возможном уходе из сборной – это кокетство со стороны Карпина. Я уверен в том, что нашу сборную к стыкам должен готовить именно он. Нельзя бросать свою команду на полпути. Я не вижу других кандидатур на его место, их нет. Понятно, если он захочет уйти, уговаривать его остаться не надо, это все-таки национальная команда. Я очень надеюсь, что Карпин продолжит свою работу в сборной. Шансы на выход на чемпионат мира еще есть, они никуда не делись. Надо бороться до конца!

Владислав Радимов, бывший футболист сборной России:

Карпин — это тот тренер, который нужен сборной России. Мне будет грустно, если он покинет свой пост. Я считаю, что у него все хорошо получается и он должен продолжать свою работу дальше. Думаю, что со стыками прекрасно справится, как он, так и вся команда. Слова о возможном уходе он сказал на эмоциях после поражения от Хорватии. Скоро Валера отойдет и все будет нормально. Даже если он и покинет свой пост, то сделает это из-за каких-то внутренних вещей, о которых не захочет рассказывать, но точно не из-за того, что мы видим на поле.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР:

Как может Валерка со своим упорным и упертым характером вдруг испугаться и дать задний ход? Это на эмоциях! Все и так понимают, что команды у нас не было до его прихода, был сброд. Если Карпин сейчас уйдет, все придется начинать с нуля. Опять начнется бардак! В этом случае наше великое спортивное руководство выйдет с предложением пригласить знаменитого иностранца, и тут появится такой же Капелло, который по блату получает один контракт — официально, другой — неофициально. И делится с тем, кто его пригласил. Все у нас замыкается на коммерции, футбол стал видом спорта, который называется «мани-мани» — больше ничего. Карпина надо сохранить любой ценой.

Дмитрий Свищев, член комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту:

Карпину нужно взять паузу, перед тем как делать какие-то заявления. Не надо делать выводы по горячим следам — нужно взять перерыв, все взвесить на трезвую голову и принять решение. В моем понимании, у него все неплохо получается и уходить сейчас — преждевременно. Конечно, эти слова показывают его эмоции и переживания. В любом случае я задаюсь логичным вопросом: а кто, если не Карпин? На мой взгляд, на сегодняшний день у нас других вариантов нет, Карпин — лучший из возможных. И, конечно же, так бросать команду в данной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, поэтому я думаю, что он доведет дело до конца.

Александр Самедов, бывший футболист сборной России:

Карпин откровенно сказал, что он чувствует сейчас, выплеснул эмоции. Он в этой роли относительно недавно, и, наверное, разочарован тем, какую реакцию получил от футболистов на проделанную работу. На мой взгляд, должно пройти немного времени и все устаканится — было ведь и много хорошего. Да, интервью эмоциональное, но он всегда был откровенен, ничего не скрывал и не боялся сказать. У каждого свой подход — Карпин всегда был правдорубом, не скрывал эмоции. Он так привык, ему так комфортно. Конечно, мне было хотелось, чтобы Карпин остался в сборной, бесспорно.

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:

Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека. Я считаю, что проделана достаточно успешная работа им и тренерским штабом. Всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде, понимания между тренером и спортсменами. Всякое новое назначение требует определенного времени для формирования психологического климата в команде.

Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы»:

Карпин должен остаться на посту главного тренера сборной. К нему сейчас вопросов нет. Понятно, что это был тяжелый удар, но сейчас надо проходить стыки. Есть ли шансы? Шансы есть всегда.

Андрей Канчельскис, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России:

Думаю, Карпин сказал это на эмоциях. Сейчас пройдет время, он хорошо отдохнет — и всё будет нормально. Понятно, что со всех сторон идет критика, поэтому такой чистый эмоциональный всплеск, его перехлестнуло немного, не более. Сейчас отдохнет и будет готовить команду к стыковым матчам. А кто будет готовить команду, если не он? Брать нового тренера и всё заново? Это будет совсем неправильно с любой стороны.

Читатели «Соккер.ру»

n272nm: Валера, давай уже уходи. Возвращайся в Ростов.

Сп62: Чувствуется, что сейчас психолог нужен Валерию.

Твой Арсен: «Неуверенным» у руля главной команды страны не место. Так-то. Пусть свои «Ростов» — «Урал» дальше играет.

Димон Булыкин: Игру не поставил, кардинально новую сборную так и не сделал, результат не дал, психологически к стыкам подготовить не может, оправдывает дорогие иномарки наших футболистов, которые они позволяют себе купить уже в 19 лет. И, кстати, как тренер Карпин ничего до этого не добился. Везде провал. Было неплохо более или менее в «Ростове», но если сравнить, как тренировал «Ростов» Курбан Бердыев, то Карпин снова в ауте.

Caniggia: К сожалению, сам Валера как психолог никакущий и это его главная слабость как тренера. Ему не хватает харизмы Лобановского, Бескова, Романцева или того же Хиддинка, от которой у игроков волосы седели, а сами они выдавали выдающиеся матчи под воздействием психологической магии великих тренеров.

cska1948: Карпин просто хотел сказать, что он не держится руками и зубами за кресло главного тренера в сборной. Отойдёт от поражения и будет дальше работать.

Федор Паршунин: Карпин осознавал, что наиболее вероятный шанс пробиться в Катар — не проиграть Хорватии, на выход через стыки вероятность еще более низкая, потому что потенциал нашей сборной невысок, качественных футболистов не хватает катастрофически. Но думается, Валера все-таки не оставит сборную и предпримет практически невыполнимую миссию в стыковых матчах, а его заявление о неготовности подготовить сборную — не более чем попытка «подстелить соломку».

minai: Думаю, Валера понял, что с этим составом в Катар ему не выбраться. Вряд ли он настраивал наших непредсказуемых на ничью, но они почему-то трусливо прижались к воротам, и это было видно невооружённым глазом, просто хотели 0:0... Конечно, Карпин обескуражен, и отсюда такие его заявления.

kust07: Работа Карпина видна в сборной. Всё-таки лучше у него получается, чем у Черчесова. Ему бы тот состав, что был в 2008 году, тогда никаких проблем не было б... А так уровень игроков низкий, очень низкий. Из этой сборной Карпин выжал максимум.

stanichnik: Нужно сначала перестать строить иллюзии и требовать от Карпина невозможного. А невозможное это победа в стыках.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Светлана Чаплий (раскрыть)
20 ноября в 15:35
Думаю что он не уйдёт так скоро. А так вообще скорее всего после провала действительно начнётся кое-что по отношению к главному тренеру. Выйти в финальную часть будет очень сложно.
Светлана Чаплий
Светлана Чаплий
20 ноября в 14:09
Беги,Карпуша,беги без оглядки!В стыках Чемпионы Европы или Рональдо со Компанией накрутят хвост на жо..у одноногим Буратино,а на тебя повесят всех собак.А те провокаторы,которые сейчас уговаривают остаться,потом первые будут грязью поливать.Даже Манчини плюнул на миссию по превращению маникенов в игроков,т.к она не выполнима.
edubokom
edubokom
19 ноября в 00:20
Всего один вопрос. Почему Карпин извинился и взял вину на себя, а Дзюба отсиделся в тишине? Кто из них мужик?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
17 ноября в 13:14
Все высказались, даже те которым лучше бы и помолчать. А игроки то что? В Хорватию ведь не только Карпин ездил. Они то что думают?
А то получается мы все расстроены, переживаем. А то может и это наши проблемы тоже?
faneng
faneng
17 ноября в 12:47
Возвращайте Черчесова и Дзюбу! С ними точно всех обыграем, особенно сербов!
25процентный клоун
25процентный клоун
17 ноября в 09:42
Хотел бы возвращения Карпина в Ростов, всё таки команда теряется, а в сборную поставить опытного Рауля Рианчо
Аксинья
Аксинья
17 ноября в 07:11
Так не @й пи@деть было на него...А то всем скопом накинулись, нашли крайнего...Он вывел сборную в стыки - так нашим блогерам и чинушам и этого мало. А Созин вообще ч м о конченое))
112910415
112910415
17 ноября в 06:41
надо работать дальше
rubin kazzzan
rubin kazzzan
17 ноября в 01:40
Не вешать нос ни в какой ситуации!!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
17 ноября в 00:02
Карпин, рули, раз взялся!!!!
Absinthe2
Absinthe2
16 ноября в 23:25, ред.
Карпин - хороший мотиватор и средний тренер. Игры нет, защиты нет, в составе сомнительные заболотные, кудряшовы, в то время, как лучшего снайпера РПЛ Агаларова нет даже в расширенном списке. Фартило нам практически во всех матчах, включая Мальту с Кипром. На фарте далеко не уйдешь.
Over 9000
Over 9000
16 ноября в 22:54
не ну стыки это анрил верно отметили
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
16 ноября в 22:30, ред.
Вряд ли болельщики Ростова да и руководство захочет увидеть Карпина у руля ФК Ростов.Да и дела у нас наконец то наладились.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 ноября в 21:26
Валера набивает себе цену!
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