Президент «Наполи» хотел провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что предлагал УЕФА провести матч Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральном поле из-за сложной ситуации с коронавирусом в Москве.
Беспокоюсь ли я о выезде в Москву на следующей неделе? Опасения есть. Несколько недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое обеспечило бы большую безопасность. Можно было бы провести матч на нейтральном поле. Моя идея была принята во внимание, но не была реализована.
Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября в Москве.
Недавно коронавирусом заразился один из игроков «Наполи».
одна ложь кругом.
одна ложь кругом.
Ничёё... Руки с мылом помоете и на поле :) А вот подмываться, скорее всего, не придётся, - Спартак вряд ли вдует :))
Ничёё... Руки с мылом помоете и на поле :) А вот подмываться, скорее всего, не придётся, - Спартак вряд ли вдует :))
И волки сыты, и овцы сыты.
И волки сыты, и овцы сыты.
Вы сначала верните наших военных врачей, которых к вам отправили 2 года назад !
Где они ?
В глаза смотреть !
Вы сначала верните наших военных врачей, которых к вам отправили 2 года назад !
Где они ?
В глаза смотреть !