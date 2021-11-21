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Президент «Наполи» хотел провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле

вчера, 12:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи24.11.2021 в 18:30 Не начался

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что предлагал УЕФА провести матч Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральном поле из-за сложной ситуации с коронавирусом в Москве.

Беспокоюсь ли я о выезде в Москву на следующей неделе? Опасения есть. Несколько недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое обеспечило бы большую безопасность. Можно было бы провести матч на нейтральном поле. Моя идея была принята во внимание, но не была реализована.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября в Москве.

Недавно коронавирусом заразился один из игроков «Наполи».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kust07 (раскрыть)
сегодня в 10:26
    kust07
    kust07 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 08:57, ред.
    Математикой ,кто нибудь владеет?))) Если все считать,считать каждый день по всему миру число погибших от короны, с самого начала пандемии, причем не считая смертей от других болезней ,то население в мире должно уменьшиться миллиарда на два. А статистика говорит о 5 миллионах)) Я никому не верю! И в вакцину не верю!
    одна ложь кругом.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:55
    вот не надо так бояться, ждём в Москву !
    viv
    viv
    вчера в 15:31
    В Наполи правы, надо переносить.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 4RT (раскрыть)
    вчера в 14:36
    Я сравниваю ситуацию с короной у нас и в Европе, а ты про другое. Я могу привести статистику о гибели в ДТП. У нас 25 тысяч в год погибают, в Германии, где машин больше около 2 тысяч. О чем это говорит? Мы другие и не учимся ничему
    4RT
    4RT ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:52
    В России за 2014 год умерли более 1,9 млн человек. И так почти каждый год,без всякого корона вируса. Так для примера.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 13:26
    У нас в сутки умирают 1200-1250, а в Италии 35-40. Есть разница? У нас вакцинировано 36%, а в Италии 75 %. Есть разница. Мы на себе учимся и в этом наше отличие от Европы. У нас ежедневно умирает около 35% от всех умерших в 53 странах Европы. Так что, не надо....бла ,бла.
    tsk116
    tsk116
    вчера в 13:18, ред.
    Спартак обречен в любом случае
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 13:06
    ЗАто на чужом уже обкакали лидера "сапожников".Проблемы итальянских индейцев шерифу Федуну к рассмотрению ситуации не предлагать!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 13:05
    в Италии ситуации не сильно лучше
    Союзник противников
    Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 13:05
    А чё не так? Отхимичили,как надо,даже крысы до сих пор в города не вернулись!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 13:04
    "Вы не понимаете,это другое!".
    Союзник противников
    Союзник противников ответ протон (раскрыть)
    вчера в 13:03
    Не,у нас президент империи(император республики) добрый,он всем помогает и всем всё прощает.Эуропеец российского разлива...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:03
    На любом поле Спартак ваш, ешьте,не обляпайтесь!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:02
    ...и волки биты,и овцы сыты...
    YVG
    YVG
    вчера в 13:00
    Пусть сначала в Неаполе все помойки вывезут с улиц.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 13:00
    Такой большой клуб а боятся какого то спартака.
    Futurista
    Futurista ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 12:56
    Да там скорее у итальянцев была паника по началу неслабая...
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    вчера в 12:54
    Вряд ли конечно)...но может...по самые Аурелио Лаурентисы)...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 12:44
    Ты что проснулся только что? Врачи там были три месяца и вернулись. Из нашего города транспортник ИЛ-76 вылетал и сюда же вернулся. А какое отношение это имеет к футболу?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:44
    Нам бы на своём поле не обкакаться, а тут нейтральное.
    Zak11
    Zak11
    вчера в 12:34
    А о фанатах домашней стороны думать не нужно было. Нет никаких оснований проводить матч на нейтральном поле. Рад что УЕФА не рассматривали идею этого подлого человека
    LOpp
    LOpp ответ nikoladolgov (раскрыть)
    вчера в 12:34
    сколько показухи было с этими военными врачами
    particular
    particular
    вчера в 12:29
    Так просто закосил под простыша и бессовестно приплёл заботу о здоровье...
    Ничёё... Руки с мылом помоете и на поле :) А вот подмываться, скорее всего, не придётся, - Спартак вряд ли вдует :))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 12:27
    Так у тебя в Наполи президент ,с несложной обстановой , уже есть больные короной.
    протон
    протон
    вчера в 12:26
    Надо запретить въезд всем игрокам Наполи которые не привиты "Спутником".
    makkie
    makkie
    вчера в 12:24
    Пусть не приезжают тогда.
    И волки сыты, и овцы сыты.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:10
    Обломились,синьор? И это правильно,вот обует вас ещё раз "Спартак",и будет "всё карашо".
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 12:09
    Да ужжж...
    Вы сначала верните наших военных врачей, которых к вам отправили 2 года назад !
    Где они ?
    В глаза смотреть !
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