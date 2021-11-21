Президент «Наполи» хотел провести матч со «Спартаком» на нейтральном поле

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что предлагал УЕФА провести матч Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральном поле из-за сложной ситуации с коронавирусом в Москве.

Беспокоюсь ли я о выезде в Москву на следующей неделе? Опасения есть. Несколько недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое обеспечило бы большую безопасность. Можно было бы провести матч на нейтральном поле. Моя идея была принята во внимание, но не была реализована.