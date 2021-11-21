Мальдини: «Ибрагимович лично одобрил подписание Жиру»

Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что форвард Златан Ибрагимович летом поддержал идею трансфера нападающего Оливье Жиру из «Челси» в итальянскую команду.
Ибрагимович лично одобрил подписание Жиру. Могу сказать, что видение игрока отличается от видения директора.
Напомним, Жиру перешёл в «Милан» в июле нынешнего года. В текущем сезоне французский нападающий принял участие в 8 играх итальянской Серии А и забил 4 гола.
«Милан» в 13 турах набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
- Ммм...давай конечно! люблю салаты
- Ммм...давай конечно! люблю салаты