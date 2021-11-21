ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Мальдини: «Ибрагимович лично одобрил подписание Жиру»

вчера, 11:28

Директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что форвард Златан Ибрагимович летом поддержал идею трансфера нападающего Оливье Жиру из «Челси» в итальянскую команду.

Ибрагимович лично одобрил подписание Жиру. Могу сказать, что видение игрока отличается от видения директора.

Напомним, Жиру перешёл в «Милан» в июле нынешнего года. В текущем сезоне французский нападающий принял участие в 8 играх итальянской Серии А и забил 4 гола.

«Милан» в 13 турах набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:59
-Может купим Оливье?
- Ммм...давай конечно! люблю салаты
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:45
Цирк на евротяге. У нас вон Дзюба попытался пару раз,и на выход пошёл.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:36
Оба ветерана в неплохой форме
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