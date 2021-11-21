Мальдини: «Ибрагимович лично одобрил подписание Жиру»

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вчера, 11:28

Директор «Милана» рассказал, что форвард летом поддержал идею трансфера нападающего из «Челси» в итальянскую команду.

Ибрагимович лично одобрил подписание Жиру. Могу сказать, что видение игрока отличается от видения директора.

Напомним, Жиру перешёл в «Милан» в июле нынешнего года. В текущем сезоне французский нападающий принял участие в 8 играх итальянской Серии А и забил 4 гола.

«Милан» в 13 турах набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.