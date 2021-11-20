Рианчо — о Витории: «Не стоит менять тренера в данной ситуации»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о возможной отставке наставника «красно-белых» Руя Витории.

До зимнего перерыва совсем немного, и не стоит менять тренера в данной ситуации. Сейчас самое время поддерживать команду и думать, что нам делать впереди.

Конечно, мне не нравится текущее положение «Спартака», сейчас в клубе плохие времена. Но в плохие времена надо искать людей, который по-настоящему любят этот клуб и продолжат поддерживать его. Нам всем надо подумать, что происходит с командой. Необязательно сейчас искать виноватых, надо, в первую очередь, искать решения.