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Рианчо — о Витории: «Не стоит менять тренера в данной ситуации»

вчера, 22:50

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможной отставке наставника «красно-белых» Руя Витории.

До зимнего перерыва совсем немного, и не стоит менять тренера в данной ситуации. Сейчас самое время поддерживать команду и думать, что нам делать впереди.

Конечно, мне не нравится текущее положение «Спартака», сейчас в клубе плохие времена. Но в плохие времена надо искать людей, который по-настоящему любят этот клуб и продолжат поддерживать его. Нам всем надо подумать, что происходит с командой. Необязательно сейчас искать виноватых, надо, в первую очередь, искать решения.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:38
Нормальный тренер.
Artemon9
Artemon9
вчера в 23:15
С этим составом только Бердыев может справиться
Futurista
Futurista
вчера в 22:57
В смысле в данной ситуации поздно уже?)...
beefs
beefs
вчера в 22:57
золотые слова, услышали бы...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:54, ред.
На кого , На Зарему !!!)
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