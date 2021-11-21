«Впереди много работы». Хави — о первом матче у руля «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после дебютного для себя матча во главе команды – против «Эспаньола» (1:0) в 14-м туре Примеры.
Я доволен результатом. Пришлось пострадать, никто сегодня не выигрывает легко. Мы должны меняться. Очевидно, энтузиазм фанатов оказался заразителен, и команда отдала все силы.
Мы будем играть лучше и атаковать лучше. Это три жизненно важных момента для нас. В первом тайме мы временами видели хорошую «Барсу», но я думаю, что мы не совсем поняли, как атаковать в свободных зонах, есть много вещей, чтобы работать.
Когда начинаешь с победы, все становится проще.
Всего лишь первая игра, победили всего лишь "Эспаньол", да и то, благодаря пенальти...
НО, денег на усиление стартового состава нет, а за те 10 млн, которые выделило руководство, не только не усилиться, но и "залатать" бреши, которые образовались в команде - невозможно... Да ещё и неизвестно сможет ли воспользоваться Хави хотя бы этими 10 млн для покупки, для усиления состава, или выделили только на словах, в последнее время из того, что говорит руководство клуба, мало что сбывается...Скажем так: "Слова расходятся с делом"...
Всё что сейчас есть у Хави в наличии, это его желание к возрождению "Барселоны", это его энтузиазм, вера в успех. Но на одном энтузиазме " и на одной вере в успех "далеко не уедешь", чтобы добиться успеха, чтобы "построить" разрушенное до основания, нужны финансы... А с этим проблемы...
Ушёл Суарес, Гризманн, Мессии, да и пожалуй Агуэро...
Как и кем их заменить, если в клубе финансовый кризис...
Усманом Дембеле, нарушителем режима, Фати, которому только 19 лет, но которого "преследуют" травмы...
Архисложная у Хави задача, если учесть то, что ему придётся работать с теми, кто остался в команде после его предшественника Кумана, не имея возможности для усиления состава...
Хочется пожелать Хави терпения и удачи, и чтобы его энтузиазм, не сменился "горьким" разочарованием...
Всего лишь первая игра, победили всего лишь "Эспаньол", да и то, благодаря пенальти...
НО, денег на усиление стартового состава нет, а за те 10 млн, которые выделило руководство, не только не усилиться, но и "залатать" бреши, которые образовались в команде - невозможно... Да ещё и неизвестно сможет ли воспользоваться Хави хотя бы этими 10 млн для покупки, для усиления состава, или выделили только на словах, в последнее время из того, что говорит руководство клуба, мало что сбывается...Скажем так: "Слова расходятся с делом"...
Всё что сейчас есть у Хави в наличии, это его желание к возрождению "Барселоны", это его энтузиазм, вера в успех. Но на одном энтузиазме " и на одной вере в успех "далеко не уедешь", чтобы добиться успеха, чтобы "построить" разрушенное до основания, нужны финансы... А с этим проблемы...
Ушёл Суарес, Гризманн, Мессии, да и пожалуй Агуэро...
Как и кем их заменить, если в клубе финансовый кризис...
Усманом Дембеле, нарушителем режима, Фати, которому только 19 лет, но которого "преследуют" травмы...
Архисложная у Хави задача, если учесть то, что ему придётся работать с теми, кто остался в команде после его предшественника Кумана, не имея возможности для усиления состава...
Хочется пожелать Хави терпения и удачи, и чтобы его энтузиазм, не сменился "горьким" разочарованием...