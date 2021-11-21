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«Впереди много работы». Хави — о первом матче у руля «Барселоны»

вчера, 08:43
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после дебютного для себя матча во главе команды – против «Эспаньола» (1:0) в 14-м туре Примеры.

Я доволен результатом. Пришлось пострадать, никто сегодня не выигрывает легко. Мы должны меняться. Очевидно, энтузиазм фанатов оказался заразителен, и команда отдала все силы.

Мы будем играть лучше и атаковать лучше. Это три жизненно важных момента для нас. В первом тайме мы временами видели хорошую «Барсу», но я думаю, что мы не совсем поняли, как атаковать в свободных зонах, есть много вещей, чтобы работать.

Когда начинаешь с победы, все становится проще.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 15:28
Работы не в проводит.
112910415
112910415
вчера в 10:25
будет ужасно трудно, но надежда жива !
Джимми Хокинс
Джимми Хокинс
вчера в 10:18
И у руководство тоже. С таким составом и Хави ничего не сделает. Он не чемпионский.
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:09
Работы непочатый край. Давай Хави, старайся.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ протон (раскрыть)
вчера в 09:58
Это просто каталонское дерби ,там 20 + болелов Эспаньола были ,которым без проблем приехать Камп ноу
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:47, ред.
По первой игре под руководством Хави делать какие-то поспешные выводы преждевременно...
Всего лишь первая игра, победили всего лишь "Эспаньол", да и то, благодаря пенальти...

НО, денег на усиление стартового состава нет, а за те 10 млн, которые выделило руководство, не только не усилиться, но и "залатать" бреши, которые образовались в команде - невозможно... Да ещё и неизвестно сможет ли воспользоваться Хави хотя бы этими 10 млн для покупки, для усиления состава, или выделили только на словах, в последнее время из того, что говорит руководство клуба, мало что сбывается...Скажем так: "Слова расходятся с делом"...

Всё что сейчас есть у Хави в наличии, это его желание к возрождению "Барселоны", это его энтузиазм, вера в успех. Но на одном энтузиазме " и на одной вере в успех "далеко не уедешь", чтобы добиться успеха, чтобы "построить" разрушенное до основания, нужны финансы... А с этим проблемы...

Ушёл Суарес, Гризманн, Мессии, да и пожалуй Агуэро...
Как и кем их заменить, если в клубе финансовый кризис...

Усманом Дембеле, нарушителем режима, Фати, которому только 19 лет, но которого "преследуют" травмы...

Архисложная у Хави задача, если учесть то, что ему придётся работать с теми, кто остался в команде после его предшественника Кумана, не имея возможности для усиления состава...

Хочется пожелать Хави терпения и удачи, и чтобы его энтузиазм, не сменился "горьким" разочарованием...
particular
particular
вчера в 09:43
Все, вроде, работают... Предшественник тоже много трудился. Может пора от количества переходить к качеству, тогда может и результаты наладятся...
Ибо, одного энтузиазма фанатов и вкладывания сил будет явно недостаточно...
ОПС
ОПС
вчера в 09:39
А в этом никто и не сомневается.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:25
Да разгребать ему ещё долго
drug01
drug01
вчера в 09:24
Желание есть удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:04
Эта победа не в счёт, смотрим дальше.
shlomo
shlomo
вчера в 09:02
С почином тебя и удачи!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:57
Работы впереди много, а набирать очки в турнирах и результат надо показывать прямо сейчас. Надеюсь, Хави справится.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:46
От прежней "Барселоны" осталось только название команды...
протон
протон
вчера в 08:44
До Хави на Камп Ноу приходило меньше 50к человек
Первый Матч Хави и сразу 74+
Что бросается в глаза,фанаты стали активней,публика ожила,команда ожила,может морально,но сегодня игроки отпахали будь здоров,не все получалось,но команда вышла не вату катать ,а шли в быстрые атаки.
Лично у меня очень приятный впечатления от этой игры.
Не говорю сейчас о качестве,а именно о то,что команда ожила
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