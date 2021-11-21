«Впереди много работы». Хави — о первом матче у руля «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после дебютного для себя матча во главе команды – против «Эспаньола» (1:0) в 14-м туре Примеры.

Я доволен результатом. Пришлось пострадать, никто сегодня не выигрывает легко. Мы должны меняться. Очевидно, энтузиазм фанатов оказался заразителен, и команда отдала все силы.

Мы будем играть лучше и атаковать лучше. Это три жизненно важных момента для нас. В первом тайме мы временами видели хорошую «Барсу», но я думаю, что мы не совсем поняли, как атаковать в свободных зонах, есть много вещей, чтобы работать.

Когда начинаешь с победы, все становится проще.