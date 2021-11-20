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Нагельсманн о поражении от «Аугсбурга»: «„Бавария“ провела мало атак»

вчера, 08:48
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды от «Аугсбурга» (1:2) в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги:

«Аугсбург» практически не создал голевых ситуаций, но сумел забить дважды. «Бавария» провела мало атак и сыграла в обороне недостаточно надежно.

Мы разберем с тренерским штабом ошибки, которые допустили в этом поединке.

Для «Аугсбурга» эта победа стала третьей в сезоне в рамках немецкого чемпионата, команда покинула зону вылета и поднялась на 15-е место. «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице, мюнхенцы потерпели второе поражение.

Этот матч стал юбилейным для защитника Альфонсо Дэвиса.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:07
"Они забили два раза, а мы один раз. Поэтому мы проиграли".
kmhb
kmhb
вчера в 13:41
После матчей сборной Бавария всегда первый матч никакая. Поэтому ничего удивительного нет. Аугсбург поставил очень качественный автобус после 30 минуты. Владение 82-18 пользы никакой не принесли, хотя моменты были, пусть и немного.
ОПС
ОПС
вчера в 12:52
Переоценка ценностей.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:03
Встряска Баварии не помешает.
112910415
112910415
вчера в 09:39
атак, кстати, было достаточно много
протон
протон
вчера в 09:35
Зарядил сотку на Аугсбург, сегодня еду отдыхать на острова
Gahi
Gahi
вчера в 09:31
В начале матча у "Баварии" было достаточно моментов чтобы забить, а также и во втором тайме, но слишком большая самоуверенность игроков команды, сыграла с ними злую шутку. Футболисты "Аугсбурга" очень эффективно сыграли весь матч и достаточно рационально использовали свой шансы и смогли забить два мяча в ворота "Баварии". В отличие от гостей которым удалось на 38 минуте матча только сократить счёт с помощью Роберта Левандовского. На большее у гостей не хватило хладнокровия, чтобы использовать свои шансы которые возникали в этой игре и забить следующий гол в этом матче. Но эта игра хороший урок для команды которую сравнивают с хорошей немецкой машиной, что нужно своевременно проходить техосмотр, а не надеяться на безотказный ход своей машины по всему маршруту. Удачи
makkie
makkie
вчера в 09:26
Обычная осечка.
Нагельсманн только первый год в Баварии, ему еще строить и строить свою команду. С Лейпцигом получилось отлично - доходили до 1/4 ЛЧ, чуть не выбили ПСЖ из турнира.
Cat01
Cat01
вчера в 09:25
Кто то хорошо наварил?
beefs
beefs
вчера в 09:07
    shlomo
    shlomo
    вчера в 08:55
    И у старухи бывает проруха...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 08:53
    У меня возникло ощущение, что "Бавария" атаковала аесь второй тайм. Бывают такие матчи, когда мяч в ворота просто не идет.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 08:52
    Сенсация тура, неожиданно!
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