Нагельсманн о поражении от «Аугсбурга»: «„Бавария“ провела мало атак»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение своей команды от «Аугсбурга» (1:2) в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги:
«Аугсбург» практически не создал голевых ситуаций, но сумел забить дважды. «Бавария» провела мало атак и сыграла в обороне недостаточно надежно.
Мы разберем с тренерским штабом ошибки, которые допустили в этом поединке.
Для «Аугсбурга» эта победа стала третьей в сезоне в рамках немецкого чемпионата, команда покинула зону вылета и поднялась на 15-е место. «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице, мюнхенцы потерпели второе поражение.
Этот матч стал юбилейным для защитника Альфонсо Дэвиса.