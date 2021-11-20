Нагельсманн о поражении от «Аугсбурга»: «„Бавария“ провела мало атак»

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вчера, 08:48

Главный тренер «Баварии» прокомментировал поражение своей команды от «Аугсбурга» (1:2) в рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги:

«Аугсбург» практически не создал голевых ситуаций, но сумел забить дважды. «Бавария» провела мало атак и сыграла в обороне недостаточно надежно. Мы разберем с тренерским штабом ошибки, которые допустили в этом поединке.

Для «Аугсбурга» эта победа стала третьей в сезоне в рамках немецкого чемпионата, команда покинула зону вылета и поднялась на 15-е место. «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице, мюнхенцы потерпели второе поражение.

Этот матч стал юбилейным для защитника .