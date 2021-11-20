«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из последних семи матчей в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (1:4) в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Красные дьяволы» выиграли лишь один из последних семи игр в рамках чемпионата Англии, пропустив при этом 17 голов.
«Манчестер Юнайтед» 0:1 «Астон Вилла»
«Манчестер Юнайтед» 1:1 «Эвертон»
«Лестер» 4:2 «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» 0:5 «Ливерпуль»
«Тоттенхэм» 0:3 «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» 0:2 «Манчестер Сити»
«Уотфорд» 4:1 «Манчестер Юнайтед»
https://www.youtube.com/watch?v=gd1ZnH-cS-o
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