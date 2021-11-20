«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из последних семи матчей в АПЛ

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вчера, 20:22

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (1:4) в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Красные дьяволы» выиграли лишь один из последних семи игр в рамках чемпионата Англии, пропустив при этом 17 голов.

«Манчестер Юнайтед» 0:1 «Астон Вилла»

«Манчестер Юнайтед» 1:1 «Эвертон»

«Лестер» 4:2 «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» 0:5 «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» 0:3 «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» 0:2 «Манчестер Сити»

«Уотфорд» 4:1 «Манчестер Юнайтед»