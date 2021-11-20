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«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из последних семи матчей в АПЛ

вчера, 20:22

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Уотфорду» (1:4) в матче 12-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Красные дьяволы» выиграли лишь один из последних семи игр в рамках чемпионата Англии, пропустив при этом 17 голов.

«Манчестер Юнайтед» 0:1 «Астон Вилла»

«Манчестер Юнайтед» 1:1 «Эвертон»

«Лестер» 4:2 «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» 0:5 «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» 0:3 «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» 0:2 «Манчестер Сити»

«Уотфорд» 4:1 «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» выиграл лишь один из последних семи матчей в АПЛ

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:58
Команда только сыгрывается, нужно подождать до конца сезона. Фергюсон начинал с нескольких безрезультативных лет, но потом стал легендой!))
Tolkin87
Tolkin87
сегодня в 02:18
Ринальда ТОП!!!!!!
50 лет без побед
50 лет без побед
вчера в 23:45
Эффект Роналду)
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 22:36
Опорника нет, зашита дно! 17 голов пропустили за 7 матчей…Ну ладно Ливерпуль и МС сильнее по игре и составу, но остальные то полные днища…Сульшеру пора на выход, игроки у МЮ есть,а игры нет.Роналду в отличии от месси из фермерской лиги имеет 5 голов в лч и 4-5 голов в Апл и передачу сделал,но он вечно вытаскивать не будет…Пора ставить игру, МЮ топ клуб,а не соседи Сити,которые за сто лет ни разу ЛЧ не выиграли…
Сп62
Сп62
вчера в 22:18
Команду усилили игроком с золотым мячом, а игра пошла в низ. Как так?
z5rth3kza4n2
z5rth3kza4n2 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:47
Авейру в обороне не играет
ДСА
ДСА
вчера в 21:40
Роналду тянет команду на дно.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:29
и пропустили за 7 игр 17 мячей. Где хваленный "Второй Ван Дейк" - Магуайр?)
112910415
112910415
вчера в 21:20
развал случился
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:20
Надо избавиться от Погба. Он как Балотели портить атмосферу игры.
311
311
вчера в 21:20
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:09
    Давайте закажем для Сульшера какую нибудь хорошую песню!
    adrianes
    adrianes
    вчера в 21:03
    Казалось,в прошлом сезоне и начале этого,что МЮ нашел свою игру и стал командой. Но наступил эффект Роналду. На те же грабли,что и Ювентус.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:02
    Дайте СуперПеналду приз "Брезентовый мяч".
    Rex04
    Rex04
    вчера в 21:00
    Хаха вот вам и возвращение Роналдо домой …
    allemz
    allemz
    вчера в 20:45
    "Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh yesssssssssssssssssssssssssss! Welcome to Manchester United!"
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 20:36
    Ахаха
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 20:35
    Такое не может не радовать!
    Кстате, Вулвз обошел МЮ в турнирной таблице.
    particular
    particular
    вчера в 20:35
    Последняя команда ФНЛ Текстильщик и то умудряется выигрывать хотя бы каждую 3-4 игру :) Боевитость и неуступчивость во всей красе :) МЮ есть с кого брать пример :)
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:33
    Досвидули али ули Сули Шер !!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:30
    Роналду разрушил великий МЮ Ван гала!
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов
    вчера в 20:29
    Что ещё надо чтобы выгнать Сульшера?! Ему ещё на Шинниках тренироваться, а ему топ клуб сразу дали за старые заслуги, за его выходы удачные на замену во время игровой карьеры
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:27
    Челси в следующем туре подправит эту статистику
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:23
    Надо срочно менять тренера!
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