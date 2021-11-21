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«Фиорентина» нанесла «Милану» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А

сегодня, 00:46
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)4 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Фиорентина» обыграла «Милан» со счётом 4:3 в матче 13-го тура Серии А и нанесла «россонери» первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

В турнирной таблице «Фиорентина» располагается на 6-м месте (21 очко), «Милан» занимает 2-е место (32 очка).

Стадион Артемио Франки

«Фиорентина» — «Милан» 4:3 (2:0)
Голы: Данкан 15, Сапонара 45+1, Влахович 60, Влахович 86 — Ибрагимович 62, Ибрагимович 67, Венути 90+6 (автогол)

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Венути, Игор, Бираги, Бонавентура (Кастровилли 69), Лукас Торрейра, Данкан (Малех 90+3), Кальехон (Гонсалес 69), Влахович, Сапонара
Главный тренер: Итальяно Винченцо.

«Милан»: Тэтэрушану, Калулу Китенгва (Флоренци 57), Кьер, Габбиа, Тео Эрнандес, Тонали (Беннасер 74), Кессье, Салемакерс (Мессиас 57), Диас (Жиру 57), Рафаэл Леау (Крунич 80), Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Тео Эрнандес 90+5, Кастровилли 90+5

Судья: Гуида Марко.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 11:41
.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:39
Ну так,с фиорентиной кокорина играли
Это не шутки вам
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 11:10
Защита конечно сегодня чудила будь здоров.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 10:23
Оборона «Милана» была просто клоунской. Сами себе привезли 3 гола. Без Томори защиты словно нет.
Джимми Хокинс
Джимми Хокинс
сегодня в 10:22
Мде, теперь даже традиционное зимнее скудетто под вопросом. Надорвались в ЛЧ?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:39
Вот для чего брали Коко,его поддержка сработала!
протон
протон
сегодня в 08:26
Это ещё повезло Милану, что Кокорин не играл)))
протон
протон
сегодня в 08:23
Ничего страшного. Хорошо играли, пропустили комичные голы и шару в девятку, за фарт в других играх вернулось здесь. Замены - ужас, Флоренци и Мессиас вышли свежие, а играли хуже чем Калулу и Диас в несколько раз, сразу мяч перестал держаться.
Ибра - монстр, в 40 лет в результате прессинга забирает мяч и возвращает интригу в игру, по факту делая хет-трик.
112910415
112910415
сегодня в 08:20
спасибо Саше, что не играл !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:35
Красивая игра и значимая победа фиалок хотя очень болел за Милан.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:28
Все когда то бывает впервые...
beefs
beefs
сегодня в 07:22
Когда то это должно же было случиться...
Князь снова в строю
Князь снова в строю
сегодня в 06:56
Нормас. Теперь покатятся по наклонной. Аха-ха)
burning earpiece
burning earpiece
сегодня в 06:17
Это давно должно было произойти. НЕ играет Милан на ту позицию, которую занимает. Теоретически и Рома и Юве и Аталанта и Интер могут ещё запросто стать чемпионами. Милан и Наполи ещё посыпятся, особенно Милан. В Неаполе тренер посильнее.
PhanTheit
PhanTheit
сегодня в 05:49
Коко гол великолепен
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
сегодня в 04:36
Пусть это поражение для Милана будет уроком!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 03:01
Кокорин молодец, не вышел на поле и команда победила
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:00
Фиорентина классный матч провела. Милан тоже молодцы что не сдались после 0:3, старались всеми силами спасти игру но Влахович зарешал. 7 голов забили на двоих, зрители остались довольны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Это ещё Кокоши не было, с ним вообще семёру вынули.
😁
FruttyPups
FruttyPups ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:25
Исправили.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:22
«Фиорентина» обыграла «Милан» со счётом 4:2
====
4-3
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:20
В этой игре приняли участие 4 игрока, которые некогда играли за Реал Мадрид: Одриосола, Кальехон и Тео Эрнандес, Браим Диас. Двух из них с победой, а другим двум не унывать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:17
Вот это перестрелка во Флоренции между местной Фиорентиной и некогда супер клубом Миланом! Фиорентина конечно же молодцы, тем более, нанесли первое поражение команде, которая явно борется за скудетто. Милан тоже в свою очередь молодцы, что вернулись в игру, проигрывая со счётом 3-0. Это случилось благодаря действиям Ибрагимовича и Тео Эрнандеса. Но а игроком матча конечно же является Душан Влахович, который и принёс эту большую победа своей команде!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:46
Теперь все понято.
Саша это символ.
vinyardrip
vinyardrip ответ Тео Джонс (раскрыть)
сегодня в 01:40
Ибра до сих пор топ. Язык канешн не сильно красит, но цену себе знает и этого стоит
Artemon9
Artemon9
сегодня в 01:28
А где упоминание о Кокорине? Эххх...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:14
«Фиорентина» нанесла «Милану» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А .
Перед матчем с Миланом , тренер Фиорентины Винченцо Итальяно разобрал игру Милана на молекулы !)
sash71
sash71
сегодня в 01:04
Не матч, а битва какая-то вышла. Обе команды дрались на каждом см. поля, борьба была за каждый мяч. Но Фиорентина показала неимоверное желание победить при любых раскладах в итоге своего добилась. У Милана вырисовывается не большой спад, все таки сложно играть в полную силу на два фронта. Но в целом матч очень достойный.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 01:01
Ибра в свои 40 лет показывает молодняку как нужно решать, топарь же по факту.
Тео Джонс
Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 01:01
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