«Фиорентина» нанесла «Милану» первое поражение в нынешнем сезоне Серии А .

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сегодня, 00:46

«Фиорентина» обыграла «Милан» со счётом 4:3 в матче 13-го тура Серии А и нанесла «россонери» первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

В турнирной таблице «Фиорентина» располагается на 6-м месте (21 очко), «Милан» занимает 2-е место (32 очка).

Стадион Артемио Франки

«Фиорентина» — «Милан» 4:3 (2:0)

Голы: Данкан 15, Сапонара 45+1, Влахович 60, Влахович 86 — Ибрагимович 62, Ибрагимович 67, Венути 90+6 (автогол)

«Фиорентина»: Терраччано, Одриосола, Венути, Игор, Бираги, Бонавентура (Кастровилли 69), Лукас Торрейра, Данкан (Малех 90+3), Кальехон (Гонсалес 69), Влахович, Сапонара

Главный тренер: Итальяно Винченцо.

«Милан»: Тэтэрушану, Калулу Китенгва (Флоренци 57), Кьер, Габбиа, Тео Эрнандес, Тонали (Беннасер 74), Кессье, Салемакерс (Мессиас 57), Диас (Жиру 57), Рафаэл Леау (Крунич 80), Ибрагимович

Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Тео Эрнандес 90+5, Кастровилли 90+5

Судья: Гуида Марко.