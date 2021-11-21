Карпин — о своей работе в сборной: «Вопрос закрыт, готовимся к стыкам»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что останется на своём посту в национальной команде.
Вопрос закрыт, он решён положительно. Всё окей, готовимся к стыкам. Думаю, что смогу подготовить команду психологически.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что останется на своём посту в национальной команде.
Вопрос закрыт, он решён положительно. Всё окей, готовимся к стыкам. Думаю, что смогу подготовить команду психологически.
надеемся на тебя
надеемся на тебя
Ясно,что Хорватия класоом выше команды Карпина,поэтому пусть радуются,что 6:0 не проиграли
Ясно,что Хорватия класоом выше команды Карпина,поэтому пусть радуются,что 6:0 не проиграли