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Карпин — о своей работе в сборной: «Вопрос закрыт, готовимся к стыкам»

вчера, 20:57

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что останется на своём посту в национальной команде.

Вопрос закрыт, он решён положительно. Всё окей, готовимся к стыкам. Думаю, что смогу подготовить команду психологически.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Zubr1 (раскрыть)
сегодня в 11:02
"отрицательная энергетика" у Дзюбы) Не в то русло направленная, типа) Во всяком случае большая часть Соккера в этом уверена...
Zubr1
Zubr1
сегодня в 09:17
Валера бери в защиту самых надежных игроков, кроме Кудряшова и Джикии. Они с очень тяжелой ногой и отрицательной энергетикой. В этом Вы уже убедились.
Владимир Фомичев
Владимир Фомичев
сегодня в 09:13
Дело за малым - осталось только научиться играть в футбол
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 07:58
Время покажет...)
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 07:49
Меньше болтовни, это правильно
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:49
Валера, верим!!! 🤣🤣🤣
112910415
112910415
сегодня в 05:52
работай, тренер !
надеемся на тебя
mjp43j5rxcas
mjp43j5rxcas
сегодня в 04:44
Удачи нашей сборной в стыках!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:53
Всё ожидаемо и логично.
ДСА
ДСА
сегодня в 03:18
Всем сразу полегчало.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Жорж Милославский (раскрыть)
сегодня в 00:27
Каким макаком? Если выведет (в чем я сомневаюсь), флаг ему в руки. Желательно от страны с труднопроизносимым названием.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 00:24
изначально не верил) а потом станет еще хуже...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:23
Валерон - не тренер. Хоть замочите меня в сортире...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:21
"положительно" для кого? Или надо именно положить?
Жорж Милославский
Жорж Милославский
вчера в 23:27
Моё мнение, Карпин должен завершить свою миссию и вывести Сборную на ЧМ.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 23:17
Если не вышвырнет из сборной Федю - что одного, что второго - грош ему цена.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:57
На Карпина давят из за Рукоблуда
Ясно,что Хорватия класоом выше команды Карпина,поэтому пусть радуются,что 6:0 не проиграли
edubokom
edubokom
вчера в 22:48
Пока не читал комментарии, но думаю, что будут 41ть. Хотя сам считаю красавчиком его в этой ситуации
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:40
Вспылил Валера , остыл Валера , решил Валера....Валера Верим !!!...)
ABir
ABir ответ memphis (раскрыть)
вчера в 22:32
Тут все взаимосвязано и имеет значение, особенно, когда играешь за страну, а не за вознаграждение
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:23
Кто бы сомневался, что Валера останется. Это и был психологический шаг с возможным уходом из сборной.
berda2003
berda2003
вчера в 22:08
желание было одно - поднять себе цену, чтобы хором все кричали - не уходи! приём подленький, раньше был верный, ... а сейчас никто и не сомневался, что он останется.
memphis
memphis ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:01
Все беды от гимна и тряпки? А может просто играть не умеют и жим-жим?
ABir
ABir
вчера в 21:59
Для начала всем разучить слова гимна России , и научить всех игроков сборной исполнять его хором. Потом обязательно надо выбрать или назначить настоящего капитана, а не кто, хочет «тряпочку» поносить
particular
particular
вчера в 21:58
Желательно, что бы в результате этих стыков, наша Сборная пристыковалась к группе команд-участниц турнира...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:52
Все можно спать спокойно, психологически будут готовы, физически, тактически и технически - не факт.
Михаил Хабибулаев
Михаил Хабибулаев
вчера в 21:49
У нас есть шанс!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:47
Удачи сборной России в стыках...
Futurista
Futurista
вчера в 21:44
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:44
Вот и хорошо...
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