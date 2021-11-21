Пиоли: «Когда придёт время, мы продлим контракт. Я никуда не спешу»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал слухи о возможном продлении трудового соглашения с клубом в ближайшее время:
Когда придет время, мы продлим контракт. Я никуда не спешу. И для меня это никогда не являлось проблемой.
Да, я огорчен последним матчем с «Фиорентиной», но это поражение пойдет нам на пользу. У нас имеются возможности, чтобы добиваться большего. Даже после поражения я увидел клуб с характером, с индивидуально сильными футболистами.
Будем бороться до конца за золотые медали.
Текущий контракт между «Миланом» и Пиоли рассчитан до лета 2022 года.
После 13 туров «Милан» занимает второе место в таблице Серии А с 32 очками в активе.