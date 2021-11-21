Пиоли: «Когда придёт время, мы продлим контракт. Я никуда не спешу»

Наставник «Милана» прокомментировал слухи о возможном продлении трудового соглашения с клубом в ближайшее время:

Когда придет время, мы продлим контракт. Я никуда не спешу. И для меня это никогда не являлось проблемой.

Да, я огорчен последним матчем с «Фиорентиной», но это поражение пойдет нам на пользу. У нас имеются возможности, чтобы добиваться большего. Даже после поражения я увидел клуб с характером, с индивидуально сильными футболистами.

Будем бороться до конца за золотые медали.