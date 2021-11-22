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Каррик: «Мне было тяжело видеть, как Сульшер потерял работу»

22 ноября 2021, 17:14
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Футбол — это футбол, и это обычный день с точки зрения факта, что нам нужно подготовиться к важной игре. Для меня большая честь находиться в положении тренера «Манчестер Юнайтед». Я понимаю, что с этим связана ответственность, и теперь мы стремимся двигаться вперёд. Мы с нетерпением ждем завтрашней игры и отправляемся на матч с позитивным настроем. Парни будут к этому готовы.

Мне было тяжело видеть, как Сульшер потерял работу вчера. Вы могли увидеть по эмоциям вокруг, как люди уважают его. Было приятно работать с ним, поэтому для меня это был печальный день.

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КЭТиК
КЭТиК
22 ноября в 18:19
Сульшер уволен за профнепригодность.
Ironigor
Ironigor
22 ноября в 17:16
Такую работу нужно заслужить и отстаивать свою значимость.
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