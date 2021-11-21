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Оуэн — о поиске нового тренера для МЮ: «Это худшее время для клуба»

вчера, 15:29

Экс-футболист сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал увольнение Оле-Гуннара Сульшера с поста наставника «Манчестер Юнайтед»:

Это худшее время для клуба. Сейчас будет крайне сложно найти нового тренера. Практически нет доступных топовых специалистов. Единственный очевидный вариант, который доступен — Зидан, но языковой барьер, конечно же, это огромная трудность.

Пока вариант с временным тренером выглядит самым оптимальным.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Кэррик.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:41
время упущено ...
но пока мы живы, жива и надежда на лучшее !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:22, ред.
Хорошего главного тренера для МЮ найти будет архисложно, все хорошие тренеры востребованы и при делах... И пожалуй, нет кандидатов из хороших тренеров, чтобы они были свободными в ближайшее время...

Сульшера надо было уволить ранее, но предварительно договориться с топ-тренером, когда была такая возможность... А возможность такая была и неоднократно... Тухель, Конте...
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:06
Для Спартака языковой барьер это не трудность.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:34
Главное чтобы процесс поиска не затянулся.
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