Оуэн — о поиске нового тренера для МЮ: «Это худшее время для клуба»

Экс-футболист сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал увольнение Оле-Гуннара Сульшера с поста наставника «Манчестер Юнайтед»:
Это худшее время для клуба. Сейчас будет крайне сложно найти нового тренера. Практически нет доступных топовых специалистов. Единственный очевидный вариант, который доступен — Зидан, но языковой барьер, конечно же, это огромная трудность.
Пока вариант с временным тренером выглядит самым оптимальным.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Майкл Кэррик.
но пока мы живы, жива и надежда на лучшее !
но пока мы живы, жива и надежда на лучшее !
Сульшера надо было уволить ранее, но предварительно договориться с топ-тренером, когда была такая возможность... А возможность такая была и неоднократно... Тухель, Конте...
Сульшера надо было уволить ранее, но предварительно договориться с топ-тренером, когда была такая возможность... А возможность такая была и неоднократно... Тухель, Конте...