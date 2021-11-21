Оуэн — о поиске нового тренера для МЮ: «Это худшее время для клуба»

Экс-футболист сборной Англии прокомментировал увольнение с поста наставника «Манчестер Юнайтед»:

Это худшее время для клуба. Сейчас будет крайне сложно найти нового тренера. Практически нет доступных топовых специалистов. Единственный очевидный вариант, который доступен — Зидан, но языковой барьер, конечно же, это огромная трудность.

Пока вариант с временным тренером выглядит самым оптимальным.