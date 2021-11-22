«Наполи» установил ценник на Лосано

Итальянский «Наполи» назвал сумму, за которую готов расстаться с вингером Ирвингом Лосано. Игрок является ключевым элементом в команде Лучано Спаллетти. В мексиканце заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Атлетико».
По информации СМИ, «Наполи» готов продать своего игрока за 40 млн евро.
После продажи клуба бывшим владельцем Майком Эшли, Ньюкасл связывают с массой крупных имен, поскольку новое правление готовится поиграть своими финансовыми мускулами. Отвечая на вопрос о ситуации, Лосано отвечает, что остается на земле.
«Я в первую очередь сосредоточен на Наполи. Слухи приходят, они всегда приходят, они всегда видны и не слышны», - сказал 26-летний игрок.
«Но правда в том, что нет, я очень спокоен. Если придет время, оно придет, но прямо сейчас я здесь с «Наполи». Я сосредоточен здесь и сделаю все, что в моих силах».
Бывший полузащитник ПСВ Эйндховена Лосано имеет контракт с «Наполи» до лета 2024 года. 26-летний правый полузащитник является постоянным игроком тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в этом сезоне.
Лосано проводит третий сезон за «Наполи», перейдя из «ПСВ» за 35 миллионов евро.
«Наполи» готов продать своего игрока за 40 млн евро. «Ньюкасл Юнайтед» способен на это, но все равно 40 млн евро за него - это много. И еще - он не хочет. Возможно в «МЮ» он может играть.
После продажи клуба бывшим владельцем Майком Эшли, Ньюкасл связывают с массой крупных имен, поскольку новое правление готовится поиграть своими финансовыми мускулами. Отвечая на вопрос о ситуации, Лосано отвечает, что остается на земле.
«Я в первую очередь сосредоточен на Наполи. Слухи приходят, они всегда приходят, они всегда видны и не слышны», - сказал 26-летний игрок.
«Но правда в том, что нет, я очень спокоен. Если придет время, оно придет, но прямо сейчас я здесь с «Наполи». Я сосредоточен здесь и сделаю все, что в моих силах».
Бывший полузащитник ПСВ Эйндховена Лосано имеет контракт с «Наполи» до лета 2024 года. 26-летний правый полузащитник является постоянным игроком тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в этом сезоне.
Лосано проводит третий сезон за «Наполи», перейдя из «ПСВ» за 35 миллионов евро.
«Наполи» готов продать своего игрока за 40 млн евро. «Ньюкасл Юнайтед» способен на это, но все равно 40 млн евро за него - это много. И еще - он не хочет. Возможно в «МЮ» он может играть.