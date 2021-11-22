«Наполи» установил ценник на Лосано

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вчера, 18:04

Итальянский «Наполи» назвал сумму, за которую готов расстаться с вингером . Игрок является ключевым элементом в команде . В мексиканце заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Севилья» и «Атлетико».