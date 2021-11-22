Лунёв обратится в палату по разрешению споров из-за задолженности «Зенита».

Голкипер «Байера» обратится в палату по разрешению споров РФС из-за задолженностей «Зенита» по премиальным. Об этом сообщил агент экс-игрока петербуржцев Антон Смирнов:

Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Помимо этого есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным.

Мы поднимали этот вопрос перед «Зенитом», встречались с Погореловым, подготовленные нами отчеты смотреть не стали. Клуб пока не заплатил бонусы, чуть ли не единственному, потому что понимает, что мы можем подать в палату по разрешению споров заявление в отношении отпускных.

У клуба нет понимания, сколько будет составлять итоговая задолженность перед Андреем, поэтому они и не платят. Клуб предлагал выплатить бонусы за чемпионство и двойные премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом», если мы откажемся от претензий в отношении отпускных. Мы сказали, что клуб должен заплатить столько, сколько должен.