Лунёв обратится в палату по разрешению споров из-за задолженности «Зенита».

Голкипер «Байера» Андрей Лунёв обратится в палату по разрешению споров РФС из-за задолженностей «Зенита» по премиальным. Об этом сообщил агент экс-игрока петербуржцев Антон Смирнов:
Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Помимо этого есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным.
Мы поднимали этот вопрос перед «Зенитом», встречались с Погореловым, подготовленные нами отчеты смотреть не стали. Клуб пока не заплатил бонусы, чуть ли не единственному, потому что понимает, что мы можем подать в палату по разрешению споров заявление в отношении отпускных.
У клуба нет понимания, сколько будет составлять итоговая задолженность перед Андреем, поэтому они и не платят. Клуб предлагал выплатить бонусы за чемпионство и двойные премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом», если мы откажемся от претензий в отношении отпускных. Мы сказали, что клуб должен заплатить столько, сколько должен.
Лунёв перешел в «Байер» в июле 2021 года. Недавно агент Лунёва прокомментировал слухи о возможном уходе вратаря из немецкого клуба.
Оказывается, только из-за того, чтобы не выплатить Лунёву бонусы за чемпионство и часть премиальных за победы над "Спартаком" и "Локомотивом", руководство "Зенита" предлагает изменить регламент чемпионата РПЛ......
.....предлагает изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом.
«Зенит» вносит в регламент поправки, которые откладывают действие запрета до окончательного решения всех инстанций. В таком случае клуб сможет не выплачивать задержанную сумму, пока не закончится разбирательство по апелляции. Она может растянуться на несколько месяцев, благодаря чему клуб выиграет время и сможет заявлять новых футболистов.
И это один из самых богатых клубов РПЛ...
Неужели совсем не стыдно...?!
Искать "лазейки", пытаться изменить правила, вместо того, чтобы сказать спасибо, и выплатить то, что положено....
Во истину: "Умом богатых не понять, аршином общим не измерить".....
Оказывается, только из-за того, чтобы не выплатить Лунёву бонусы за чемпионство и часть премиальных за победы над "Спартаком" и "Локомотивом", руководство "Зенита" предлагает изменить регламент чемпионата РПЛ......
.....предлагает изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом.
«Зенит» вносит в регламент поправки, которые откладывают действие запрета до окончательного решения всех инстанций. В таком случае клуб сможет не выплачивать задержанную сумму, пока не закончится разбирательство по апелляции. Она может растянуться на несколько месяцев, благодаря чему клуб выиграет время и сможет заявлять новых футболистов.
И это один из самых богатых клубов РПЛ...
Неужели совсем не стыдно...?!
Искать "лазейки", пытаться изменить правила, вместо того, чтобы сказать спасибо, и выплатить то, что положено....
Во истину: "Умом богатых не понять, аршином общим не измерить".....