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Лунёв обратится в палату по разрешению споров из-за задолженности «Зенита»

вчера, 15:20

Голкипер «Байера» Андрей Лунёв обратится в палату по разрешению споров РФС из-за задолженностей «Зенита» по премиальным. Об этом сообщил агент экс-игрока петербуржцев Антон Смирнов:

Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идет о достаточно серьезной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над «Спартаком» и «Локомотивом». Помимо этого есть еще и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным.

Мы поднимали этот вопрос перед «Зенитом», встречались с Погореловым, подготовленные нами отчеты смотреть не стали. Клуб пока не заплатил бонусы, чуть ли не единственному, потому что понимает, что мы можем подать в палату по разрешению споров заявление в отношении отпускных.

У клуба нет понимания, сколько будет составлять итоговая задолженность перед Андреем, поэтому они и не платят. Клуб предлагал выплатить бонусы за чемпионство и двойные премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом», если мы откажемся от претензий в отношении отпускных. Мы сказали, что клуб должен заплатить столько, сколько должен.

Лунёв перешел в «Байер» в июле 2021 года. Недавно агент Лунёва прокомментировал слухи о возможном уходе вратаря из немецкого клуба.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 09:35
Вполне нормальное явление, другим давно пора бы это предложить, потому что на клуб сразу под санкциями, еще до окончания юридических разборок, как наказание без суда
mat73
mat73
сегодня в 08:59
жматяры...))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:16, ред.
Сейчас Зенит предоставит в палату разрешения споров репутационные претензии к киперу по задержанию его в аэропорту Внуково с 0,77 промилле алкоголя.......и вратарь в минус уйдёт...с отпускными или без...)))
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:36
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:06, ред.
ЗМСы вообще в край обезумили....

Мало того что получают в 10 раз завышенные зарплаты во время "работы"...так ещё рисуют нереальные цифры за период "неработы" (отпускные)...)))

Некоторым видать Европа не на пользу........

Как бы там ни было..и однобоко это всё не освещалось...понятно что для Зенита - это не цифры....да и Зенит не жадный...ибо всегда платит то что должен...

Значит вывод один...(если все кроме Лунёва получили отпускные) палате по разрешению финспоров предстоит увидеть небывалую удивительную превосходную поразительную восхитительную чудесно-диковинную новейшую формулу начисления отпускных...))))
Которой смогли удивить даже видавших виды, всегдавовремяплатящих бухгалтеров Зенита...
...надеюсь и нам её покажут ....))
cska1948
cska1948 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:43
И это только на экономии выплат Лунёву! Страшно подумать, сколько Газпром может сэкономить на невыплатах Дзюбе...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:32
Теперь стала понятна вчерашняя новость:
Питерский клуб предлагает изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1292729/zenit-spartak
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 16:25
А там кроме этого позора еще вагон и маленькая тележка других позорных страниц. Бонусы Миллера и топ менеджмента Газпрома по итогам прошлого года несколько сот миллионов долларов. А долги платить нечем. Позорники
Futurista
Futurista
вчера в 16:23, ред.
До и после обращения Лунева в палату по разрешению споров РФС...


протон
протон
вчера в 16:20
Клуб не заплатил, потому что мы не сказали, сколько нам должны. Хорошая логика))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:19
Невероятно, но факт...

Оказывается, только из-за того, чтобы не выплатить Лунёву бонусы за чемпионство и часть премиальных за победы над "Спартаком" и "Локомотивом", руководство "Зенита" предлагает изменить регламент чемпионата РПЛ......

.....предлагает изменить действие запрета на регистрацию игроков при задолженностях перед каким-либо футболистом.
«Зенит» вносит в регламент поправки, которые откладывают действие запрета до окончательного решения всех инстанций. В таком случае клуб сможет не выплачивать задержанную сумму, пока не закончится разбирательство по апелляции. Она может растянуться на несколько месяцев, благодаря чему клуб выиграет время и сможет заявлять новых футболистов.

И это один из самых богатых клубов РПЛ...
Неужели совсем не стыдно...?!
Искать "лазейки", пытаться изменить правила, вместо того, чтобы сказать спасибо, и выплатить то, что положено....

Во истину: "Умом богатых не понять, аршином общим не измерить".....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:03
Теперь всё понятно...
Не хорошо поступает "Зенит" по отношению к своему бывшему игроку...
Были бы бедные, были бы проблемы финансовые, тогда ещё можно было бы понять...
ДСА
ДСА
вчера в 15:54
Странно как-то, что клуб посчитать задолженность не может.
LOpp
LOpp
вчера в 15:40
drug01
drug01
вчера в 15:39
Это уже позор для такого клуба
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:37
Лунёв обратится в палату по разрешению споров из-за задолженности «Зенита».
Оказывается не у всех в Газпроме мечты сбываются !)
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:25
Вот, оказывается, почему Зенит предлагает изменения в регламент РПЛ по задолженностям)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:23
А чоб в палату пэров не обратиться?! Или в нато!
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