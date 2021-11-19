Дзюба — рекордсмен по числу хет-триков в РПЛ

Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил три гола в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
Этот хет-трик стал пятым для футболиста в рамках РПЛ. Это рекордный показатель для данного турнира. По 4 хет-трика на счету экс-игрока ЦСКА Вагнера Лава, Александра Кержакова (экс-«Зенит»), Олега Гарина (экс-«Локомотив»), Дмитрия Кириченко (экс-ЦСКА) и Саломона Рондона (экс-«Зенит»).
Проблема не в том кому он забивает, а проблема в том, что у нас нет таких нападающих. Вот возьмём наш Локо и что? Мы не можем аутсайдерам больше одного гола забить, а тому же Зениту можем 1:6 влететь. А у Спартака где такие форварды, а у ЦСКА или Динамо? Но Зениту и Дзюбе тоже регулярно влетают то 1:7, то 1:5, то 0:5, 1:4 и т.д.
Так, что не стоит принижать достижение Дзюбы, особенно когда у других клубов и близко такого нету.
Вот вчера к примеру все кричали, что матч был договорным, но вопрос в другом на каких условиях мы в том году договаривались (1:6), а Спартак (1:7) с Динамо (1:4) в этом сезоне?
Просто надо признать, что на данный момент Зенит на голову сильнее всех в РПЛ, а Дзюба пока лучший нападающий.
Проблема не в том кому он забивает, а проблема в том, что у нас нет таких нападающих. Вот возьмём наш Локо и что? Мы не можем аутсайдерам больше одного гола забить, а тому же Зениту можем 1:6 влететь. А у Спартака где такие форварды, а у ЦСКА или Динамо? Но Зениту и Дзюбе тоже регулярно влетают то 1:7, то 1:5, то 0:5, 1:4 и т.д.
Так, что не стоит принижать достижение Дзюбы, особенно когда у других клубов и близко такого нету.
Вот вчера к примеру все кричали, что матч был договорным, но вопрос в другом на каких условиях мы в том году договаривались (1:6), а Спартак (1:7) с Динамо (1:4) в этом сезоне?
Просто надо признать, что на данный момент Зенит на голову сильнее всех в РПЛ, а Дзюба пока лучший нападающий.
Тогда почему другие команды не забивают так же ?!?
Может всё таки в Дзюбе дело.....
Тогда почему другие команды не забивают так же ?!?
Может всё таки в Дзюбе дело.....
Да Зенит с 10ми помощниками семака, в данном уге.может быть чемпионом без хения.
Ты о чем вообще?))) в Европе донные как не знаю кто. но золото в рпл.приколов это все)))) жесть конечно.
и кст.нам никто его не дарил, брали сами. Если вспомнить тот наш состав, да и Ваш тоже. НЕБО и ЗеМлЯ. только такие как ты этого понять не можете.
Давай на этом закончим. ибо разговор в одну калитку, моя красивей))) а тама трава не расти
Да Зенит с 10ми помощниками семака, в данном уге.может быть чемпионом без хения.
Ты о чем вообще?))) в Европе донные как не знаю кто. но золото в рпл.приколов это все)))) жесть конечно.
и кст.нам никто его не дарил, брали сами. Если вспомнить тот наш состав, да и Ваш тоже. НЕБО и ЗеМлЯ. только такие как ты этого понять не можете.
Давай на этом закончим. ибо разговор в одну калитку, моя красивей))) а тама трава не расти
или Малме сильнее этих клубов?)))
или Малме сильнее этих клубов?)))
Деже не буду сравнивать, просто открой и посмотри. группы "смерти" ЦСКА и группы Зенита. а не по одному топ.клубу в группе
Деже не буду сравнивать, просто открой и посмотри. группы "смерти" ЦСКА и группы Зенита. а не по одному топ.клубу в группе
Ну что за детский сад?)) какой на... ковид?)) все в равных условиях были.
Да как же вы не поймете, что нет у него ни тренерской идеи, не игроков.
Ну что за детский сад?)) какой на... ковид?)) все в равных условиях были.
Да как же вы не поймете, что нет у него ни тренерской идеи, не игроков.