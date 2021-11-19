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Дзюба — рекордсмен по числу хет-триков в РПЛ

вчера, 22:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил три гола в матче 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

Этот хет-трик стал пятым для футболиста в рамках РПЛ. Это рекордный показатель для данного турнира. По 4 хет-трика на счету экс-игрока ЦСКА Вагнера Лава, Александра Кержакова (экс-«Зенит»), Олега Гарина (экс-«Локомотив»), Дмитрия Кириченко (экс-ЦСКА) и Саломона Рондона (экс-«Зенит»).

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Все комментарии
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:35
Так успехов давно не было у наших клубов, и я кстати о периоде куда большем, чем последние года. ЦСКА много раз занимал 4 строчку, Локо и Спартак став чемпионами тоже не вышли в плей-офф ЛЧ. Последний раз Зенит при Боаше выходил, но тогда слили чемпионат, заняв 3 строчку.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:32
Та нехай! Но лозунг "На ЧМ-22 без шалунов!" остаётся на повестке дня.
112910415
112910415
сегодня в 10:30
какой футбол, такие и герои
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 10:09
Если чуть расширить широту восприятия сказанного мною, то нетрудно понять, что грустно все это воспринимать на фоне "успехов" этого клуба, да и других наших клубов в ЛЧ. Жаль, что вы это не поняли, а перевели стрелки на других. Я такой приём в дискуссии не использую.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:04
Ну Дзюба самый знаменитый у нас комнатный орел..Он бы с Челси такую прыть проявил раз уж Зенит так радуется попаданию в ЛЧ. А все эти рекорды РПЛ даже бомжам уже надоели..
kn3gxhbqgcyy
kn3gxhbqgcyy ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:59
По классическим хет-трикам: правой, левой и головой)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:29
Дзюба - рекордсмен среди дрочунов.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:24
Дзюба – однозначно первый парень «на деревне» (РФПЛ). Другое дело, что для ЕК это вообще ничто.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 08:24
5 хитов за карьеру рекорд... Это ж стыдоба несусветная... Я так понимаю, что норм напы за сезон бывает поболе хитов закидывают, а тут за целых 1 трик за 3года.. Это пичакля. Сколько это рукан ползает по газону, лет 15? Так что да, были берёзы, а тут дзюб)))
протон
протон
сегодня в 07:55
Вагнер свои хет-трики делал Спартаку, чемпиону-Рубину, Москве которая не на последних ролях была. а тут покоритель Тамбова и Уфы)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 07:34, ред.
Привет Эдя!
Проблема не в том кому он забивает, а проблема в том, что у нас нет таких нападающих. Вот возьмём наш Локо и что? Мы не можем аутсайдерам больше одного гола забить, а тому же Зениту можем 1:6 влететь. А у Спартака где такие форварды, а у ЦСКА или Динамо? Но Зениту и Дзюбе тоже регулярно влетают то 1:7, то 1:5, то 0:5, 1:4 и т.д.
Так, что не стоит принижать достижение Дзюбы, особенно когда у других клубов и близко такого нету.
Вот вчера к примеру все кричали, что матч был договорным, но вопрос в другом на каких условиях мы в том году договаривались (1:6), а Спартак (1:7) с Динамо (1:4) в этом сезоне?
Просто надо признать, что на данный момент Зенит на голову сильнее всех в РПЛ, а Дзюба пока лучший нападающий.
pele1981
pele1981 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 07:28
А в сборной это полено и не забивало)))
Землянин
Землянин ответ MOR157 (раскрыть)
сегодня в 07:07
Или в его напарниках и команде и штатных пенальти❓И ты не ответил на вопрос, на ком набил статистику Дзюба, на Мальтах, Нижних и Арсеналах❓ 😂
MOR157
MOR157 ответ Конь 666 (раскрыть)
сегодня в 07:05
Там а почему ваши не кладут такие же хет трики ?!?
MOR157
MOR157 ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 06:58
Ты серьёзно?!?
Тогда почему другие команды не забивают так же ?!?
Может всё таки в Дзюбе дело.....
Землянин
Землянин
сегодня в 06:16
Кому были забиты все эти хетрики, командам из подвала, лифтерам или на вылет❓
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:16
Гроза Тамбова, Н.Новгорода, Сан-Марино. Есть чем гордиться))).
STVA 1
STVA 1 ответ armeec_ (раскрыть)
сегодня в 05:45
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 05:13
    А в Сборной не играет.
    3qqvgnbwger9
    3qqvgnbwger9
    сегодня в 03:57
    Х-й-трюки ему тоже неплохо удаются
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ armeec_ (раскрыть)
    сегодня в 00:42, ред.
    Да ставлю в достижение. Спаллетти всегда уважала и буду уважать. Люблю его, за всё, что он сделал для команды. Но у неё не было характера, мы обязаны быть сильнее, чтобы побеждать. С Семаком иначе, есть характер. И отношение к делу, он бы никогда не позволил не до настроиться. Семак по другому к делу относиться, его Уфа на жилах в еврокубки отобралась, не имея вообще никого в составе. Заканчивай. Но Богданыч вам бы золото не отдал, если бы тогда тренировал. Что касается донных в Европе, вы сколько раз 4 строчку занимали, а да забыла, вы СУПЕРТОП КЛУБАМ ПРОИГРЫВАЛИ...Виктория Пл, ПСВ...
    armeec_
    armeec_ ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Ты серьёзно ставишь данное золото Зениту как достижения??
    Да Зенит с 10ми помощниками семака, в данном уге.может быть чемпионом без хения.
    Ты о чем вообще?))) в Европе донные как не знаю кто. но золото в рпл.приколов это все)))) жесть конечно.
    и кст.нам никто его не дарил, брали сами. Если вспомнить тот наш состав, да и Ваш тоже. НЕБО и ЗеМлЯ. только такие как ты этого понять не можете.
    Давай на этом закончим. ибо разговор в одну калитку, моя красивей))) а тама трава не расти
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ armeec_ (раскрыть)
    сегодня в 00:28
    Я и взяла эти клубы, потому что они одноклассники. Клубы одного уровня.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ armeec_ (раскрыть)
    сегодня в 00:27, ред.
    Никогда не вспомню твои слова, у нас 3 золота чемпионата, Богданыч держит раздевалку и не устраивает бардака. Спаллетти очень не хватало дисциплины, иначе не дарил бы вам медали. Как же было обидно на ровном месте дарить медали, Богданыч цирк не устраивает. Просто берём своё!!!
    armeec_
    armeec_ ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    а как ты их силу определила? и почему только эти клубы взяла)))
    или Малме сильнее этих клубов?)))
    armeec_
    armeec_ ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    ладно, Зениту как тому танцору весь пол в сучках))) главное верти в хения умничку, потом вспомнишь мои слова ))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ armeec_ (раскрыть)
    сегодня в 00:23, ред.
    Ну всяк не слабее Виктории Пл, ПСВ...или Аустрии...
    armeec_
    armeec_ ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 00:21
    Ну ты еще скажи что Мальме топ)))))))
    Деже не буду сравнивать, просто открой и посмотри. группы "смерти" ЦСКА и группы Зенита. а не по одному топ.клубу в группе
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ armeec_ (раскрыть)
    сегодня в 00:21, ред.
    Да о каких равных условиях....ЧТО.....Зенит ОДНУ НЕДЕЛЮ отдыхал после окончания сезона, Бельгия вообще не доигрывала сезон.....Команда задохнулась в этих матчах, без отдыха....о каких равных условиях идёт речь!!! Главное, что мы болельщики Зенита довольны и наше руководство!!!
    armeec_
    armeec_ ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    да Богданычу опыта не хватает, и ковидный сезон провалили в ЛЧ...

    Ну что за детский сад?)) какой на... ковид?)) все в равных условиях были.
    Да как же вы не поймете, что нет у него ни тренерской идеи, не игроков.
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