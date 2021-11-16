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Кейн побил рекорд в сборной Англии, державшийся 113 лет

вчера, 08:19
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 10Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил 4 гола в ворота команды Сан-Марино (10:0) в матче отбора ЧМ-2022.

Это 16-й гол форварда «Тоттенхэма» в 2021 году за национальную команду.

Кейн побил рекорд Джорджа Хилсдона, который за 1908 год забил 12 мячей. Дикси Дин в 1927 году повторил этот результат.

Недавно Кейну покорилось и другое достижение в составе английской сборной.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
вчера в 23:27
Ну это же англичане!!!!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 14:50
Стыдно должно быть такое праздновать
berda2003
berda2003
вчера в 14:50
пора сделать сэром и рыцарем - с такими соперниками практически недостижимый рекорд...
жаль, в ватикане нет команды.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 14:49
Да Шеффилд и Сток помоему первые клубы на свете
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:48
Слишком много карликов развелось, потому рекорды и бьются в последние годы. Предыдущим поколениям было сложнее.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:48
Очень слабую группу дали Англии, аж с двумя карликовыми сборными, Сан-Марино и Андоррой. Еще бы он не побил рекорд.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:14
Можно Поздравить!
Брулин
Брулин
вчера в 12:43
113 лет назад сборной Сан-Марино даже не существовало ))
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:42
По больше бы таких команд ,одни бы рекорды были,нужно племена Африки пригласить!
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:39
а этот все Албании и Сан Марино потрошит... да еще 2 из 4 с пенки))) ахаха
срочно орден Харри, несите орден!
zooveterinar
zooveterinar ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
День добрый!!! Да действительно переживаю и слежу за Ростовом т.к. родом и живу под ним родимым!!! Так же уважаю многие маленькие клубы ,поскольку не являюся фанатом,я болельщик ,мне симпотичный и небезразличен наш родной клуб. Шеффилд один из первых клубов образовавшихся в европе,темболее играют в любительской лиге. Топ-клубы сильно не интересуют,а что касается аватарки возможно и поменяю ,для меня это не столь важно,я не являюся фанатом!!!
Самедов Агил
Самедов Агил
вчера в 12:33
Такому сан марино ,и еще че то и тд и тп...народ ну неужели наши остолопы или англичани или другие топы не играли разве с этими карликами?
galem72
galem72 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 11:23
Такому Сан-Марино бы даже колька рассказов парочку закатил с центра поля. ))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:09
С таким соперником и Дзюба бы парочку положил !
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:56
А сколько будет времени улучшиться
Elliada
Elliada
вчера в 10:52
Вот если бы один из этих голов был бы забит в финале ЧЕ.
Знатог
Знатог
вчера в 10:25
А кудряшов повторил достижение державшееся 23 года.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 10:13
Приветствую! Матч Сочи с детьми напоминает)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:11
Оторвались на Сан - Марино,но все равно рекорд есть рекорд.
санек002
санек002
вчера в 09:54
америка и англия любят фиксировать такие рекорды во всем!
Roger Young
Roger Young ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 09:50, ред.
Привет! Интересный у тебя профиль: написано 39 лет только за Ростсельмаш, а на аватарке фк Шеффилд) При этом в любимых командах нет ни одной))

Хоть добавил бы Ростов и Шеффилд в любимые клубы)
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:47
Они бы еще ребят со школы пригласили и с ними рекорды устанавливали
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:39
Если учесть с какой сборной Кейн побил этот рекорд, то можно сказать: рекорд, который вызывает ироничную улыбку... И по большому счёту, это не рекорд...

Если так любят фиксировать, подсчитывать такие рекорды, то должны быть сборные, которые внесены в официальный список, что голы забитые этим сборным не засчитываются, как голы - "рекордсмены"...Чтобы рекорды с таким громким названием, не были "смешными" - дальше некуда...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:38
Называется дорвалися,это как примерно во-дворе толпой избивать одного ,каждый наровит ,по-разу приложиться,и после этого гордо грудью вперед!!! Мерзко все это,и рыжие мог ли бы не хвастаться десятью голами прям таки!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:27
Для рекордов сборная Сан-Морино и существует.
112910415
112910415
вчера в 09:11
Кейну это нужно !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:09
Мои поздравления.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:55
Дзюба и Кейн просто монстры! Машины по забиванию голов в ворота Сан-Марино!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:51
Кейн тот ещё,рекордсмен!
makkie
makkie
вчера в 08:47
Маловато накидали футбольному карлику.
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