Кейн побил рекорд в сборной Англии, державшийся 113 лет

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вчера, 08:19

Нападающий сборной Англии забил 4 гола в ворота команды Сан-Марино (10:0) в матче отбора ЧМ -2022.

Это 16-й гол форварда «Тоттенхэма» в 2021 году за национальную команду.

Кейн побил рекорд Джорджа Хилсдона, который за 1908 год забил 12 мячей. Дикси Дин в 1927 году повторил этот результат.

Недавно Кейну покорилось и другое достижение в составе английской сборной.