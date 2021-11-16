Кейн побил рекорд в сборной Англии, державшийся 113 лет

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил 4 гола в ворота команды Сан-Марино (10:0) в матче отбора ЧМ-2022.
Это 16-й гол форварда «Тоттенхэма» в 2021 году за национальную команду.
Кейн побил рекорд Джорджа Хилсдона, который за 1908 год забил 12 мячей. Дикси Дин в 1927 году повторил этот результат.
Недавно Кейну покорилось и другое достижение в составе английской сборной.
жаль, в ватикане нет команды.
жаль, в ватикане нет команды.
срочно орден Харри, несите орден!
срочно орден Харри, несите орден!
Хоть добавил бы Ростов и Шеффилд в любимые клубы)
Хоть добавил бы Ростов и Шеффилд в любимые клубы)
Если так любят фиксировать, подсчитывать такие рекорды, то должны быть сборные, которые внесены в официальный список, что голы забитые этим сборным не засчитываются, как голы - "рекордсмены"...Чтобы рекорды с таким громким названием, не были "смешными" - дальше некуда...
Если так любят фиксировать, подсчитывать такие рекорды, то должны быть сборные, которые внесены в официальный список, что голы забитые этим сборным не засчитываются, как голы - "рекордсмены"...Чтобы рекорды с таким громким названием, не были "смешными" - дальше некуда...