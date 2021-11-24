У «Зенита» 0 побед в 18 гостевых матчах еврокубков подряд !!!

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вчера, 09:49

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» в поединке 5-го тура Лиги чемпионов.

Любопытно, что питерцы не побеждают в последних 18 гостевых матчах в еврокубках. Команда лишь раз забивала больше одного мяча в этих встречах.

Что касается последней (на данный момент) победы «Зенита» в гостевой игре еврокубков, то это был матч против «Реала Сосьедад» в Лиге Европы в 2017 году.