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У «Зенита» 0 побед в 18 гостевых матчах еврокубков подряд

вчера, 09:49
МальмеЛоготип футбольный клуб Мальме1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» в поединке 5-го тура Лиги чемпионов.

Любопытно, что питерцы не побеждают в последних 18 гостевых матчах в еврокубках. Команда лишь раз забивала больше одного мяча в этих встречах.

Что касается последней (на данный момент) победы «Зенита» в гостевой игре еврокубков, то это был матч против «Реала Сосьедад» в Лиге Европы в 2017 году.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:07
Эта серия показательней, чем серия Игоря..
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 17:47
Боже ж ты мой, сколько здесь злопыхателей!
Прежде чем камнем в другого швырнуть,
про отраженье своё не забудь...
David Young
David Young ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 15:39
Швейцария имеет другую культуру футбола, можно сказать что дело в этом, хотя и не только, но разница в подходах видна. И вообще, как можно заметить, нидерландский, бельгийский, австрийский, португальский, и швейцарский футбол на подъёме, прыгнуть выше головы клубы этих стран конечно не могут, но результаты достойные, как и игра, чего нельзя сказать про российские клубы уже немалое количество сезонов подряд, вероятно так будет столько лет сколько потребуется для серьёзных решительных изменений в лучшую сторону. Так что неудивительно что сейчас такие клубы как Брюгге и Янг Бойз по сути (а не на бумаге и в план стоимости состава) сильнее Зенита Санкт-Петербурга и остальных российских клубов.
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Doen57 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:33
На другой ветке уже приводил в пример Янг Бойз
Смотри, команда далеко не из топ-5
По бюджету , зарплатам, ресурсам и возможностям в разы уступает Зениту
И мало того, что борется до последнего с лучшими командами топ-5, зачастую добивается хорошоего результата
Но и играет в атакующий , красивый , интресный, приятный глазу футбол.
И повторюсь, бьются до последнего
Поэтому даже когда проигрывают, никто не упрекнет их за это.
Привел в пример именно их, а не какой нибудь Шериф или тот же Рубин Бердыева
Потому что хочется, чтобы команда за которую болеешь не только добывала изредка приемлемый результат при помощи гaлимoго автобуса, но и показывала смелый красивый атакующий футбол
valt134
valt134
вчера в 15:27
Самое время главному Д’Артаньяну страны ( при всём моём к нему уважении) снимать ГАЗпромовский шарф(шляпу попрошу оставить)
valt134
valt134
вчера в 15:20
ПРОРЫВ по-Зенитовски!!! Но мы к ПРОРЫВАМ и РЫВКАМ уже привыкли. Ботаксный не даст соврать.
viv
viv
вчера в 15:09
Ну теперь только бы на Шериф не нарваться Зениту.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:56
Показатель уровня РПЛ. Это самый сильный клуб, а что тогда можно сказать про других. Позор.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:45
Крутая стата!
зигзаг
зигзаг
вчера в 14:39
И это спонсор лиги чемпионов))))
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Doen57 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:34
Остальные клубы не ведут настолько нагло, вызывающе и по-царски, не плавают в роскоши, не называют себя "сильнейшим клубом ВЕ".
Ну, разве что Спартак, регулярно, к месту и ни к месту, упоминающий свои чемпионства 90-х
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:29
Рекордсмены даже Мальме не смогли обыграть значит эта серия будет продолжаться. В следующем сезоне в Лиге чемпионов уже не будет настолько слабых соперников.
rey_luka
rey_luka
вчера в 14:24
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 14:17
      112910415
      112910415
      вчера в 13:45
      такая она, стабильность
      viv
      viv
      вчера в 13:43
      14 поражений из 18 игр.
      Успешный тренер..
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
      вчера в 13:35, ред.
      Это не мечта, это была фантазия в воспаленном воображении своего величия и могущества. Вот, что делает с людьми власть и огромные деньги. Утрачивается адекватное восприятие реальности. Дальше только хуже будет.
      pendulum47
      pendulum47
      вчера в 13:33
      Только в нормальных клубах за провалы убирают изза некомпетентности в тренерстве, а Семак сидит до сих пор
      pendulum47
      pendulum47
      вчера в 13:29
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ ответ makkie (раскрыть)
        вчера в 13:08
        Да она через три месяца в Ле продолжится уже)
        BoryaSemenovBarnaul
        BoryaSemenovBarnaul
        вчера в 13:01
          Великолепный камерунец
          Великолепный камерунец
          вчера в 12:54
          зенит на гостевых играх в европе превращается в тыкву))
          старина
          старина
          вчера в 12:52
          Если честно,был уверен,что Питер обыграет Мальме на выезде.Тем более этих же шведов дома разбили без проблем.А на выходе спасли очко с пеналя
          AmIIIeR89
          AmIIIeR89
          вчера в 12:49
          Дальше - больше. Первой корзины не видать теперь как своих ушей, а значит - топ-соперники, а не Бенфика (как самый сильный соперник по группе), как привык Зенит
          Ironigor
          Ironigor
          вчера в 12:43
          У «Зенита» 0 побед в 18 гостевых матчах еврокубков подряд !!!
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          вчера в 12:41
          До круглой даты совсем недалеко.
          ildar_3871
          ildar_3871
          вчера в 12:11
          Зенит пора закрывать !
          makkie
          makkie
          вчера в 12:10
          В следующем сезоне ЛЧ серия продолжится)
          oFANATo
          oFANATo
          вчера в 11:54
          Зеленыйслоник
          Зеленыйслоник
          вчера в 11:53
          Это не уровень Зени, а уровень наших не самых сильных клубов.
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