У «Зенита» 0 побед в 18 гостевых матчах еврокубков подряд !!!

«Зенит» сыграл вничью с «Мальме» в поединке 5-го тура Лиги чемпионов.
Любопытно, что питерцы не побеждают в последних 18 гостевых матчах в еврокубках. Команда лишь раз забивала больше одного мяча в этих встречах.
Что касается последней (на данный момент) победы «Зенита» в гостевой игре еврокубков, то это был матч против «Реала Сосьедад» в Лиге Европы в 2017 году.
И какой ещё нужен повод руководству "Зенита" - для ротации главного тренера команды???!!!
Статистика настолько удручающая, как и игра "Зенита" в еврокубках, что диву даёшься, почему С.Семак до сих пор ещё главный тренер команды...?!
И что ещё должно произойти в еврокубковых играх "Зенита", чтобы руководство "Зенита" отправило С.Семака в отставку и пригласило нового главного тренера....
Даже с таким слабым соперником как "Мальме", во вчерашней игре мы наблюдали печальнее зрелище в исполнении "Зенита"...
И наблюдая вчера за игрой "Зенита", возникал вопрос:
А может быть во вчерашнем матче "Зенит" играл бы лучше вообще без главного тренера, чем с таким тренером, как С.Семак....
Даже А.Аршавин уже не выдержал, и высказался в адрес С.Семака со своей конструктивной и объективной критикой....
И какой ещё нужен повод руководству "Зенита" - для ротации главного тренера команды???!!!
Статистика настолько удручающая, как и игра "Зенита" в еврокубках, что диву даёшься, почему С.Семак до сих пор ещё главный тренер команды...?!
И что ещё должно произойти в еврокубковых играх "Зенита", чтобы руководство "Зенита" отправило С.Семака в отставку и пригласило нового главного тренера....
Даже с таким слабым соперником как "Мальме", во вчерашней игре мы наблюдали печальнее зрелище в исполнении "Зенита"...
И наблюдая вчера за игрой "Зенита", возникал вопрос:
А может быть во вчерашнем матче "Зенит" играл бы лучше вообще без главного тренера, чем с таким тренером, как С.Семак....
Даже А.Аршавин уже не выдержал, и высказался в адрес С.Семака со своей конструктивной и объективной критикой....