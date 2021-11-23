Каррик повторил достижение 1931 года во главе «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Наставник «красных дьяволов» Майкл Каррик стал первым тренером МЮ с 1931 года, который выиграл свой дебютный матч у руля клуба. Последний раз подобное удавалось Уолтеру Крикмеру в ноябре 1931-го.
2. МЮ в 1/8 выбивает какой-нибудь ПСЖ / Ювентус с победным голом Ван де Бека в овертайме.
3. Р.Фердинанд: «Зачем нам топ-тренер, если у нас есть свой Кэррик?»
4. Кэррик назначен в качестве главного тренера МЮ на постоянной основе.
Проходит 3 года.
5. Г.Невилл: «Кэррик вернул разум МЮ после Сульшера».
6. Д.Флетчер назначен и.о. главного тренера МЮ.
2. МЮ в 1/8 выбивает какой-нибудь ПСЖ / Ювентус с победным голом Ван де Бека в овертайме.
3. Р.Фердинанд: «Зачем нам топ-тренер, если у нас есть свой Кэррик?»
4. Кэррик назначен в качестве главного тренера МЮ на постоянной основе.
Проходит 3 года.
5. Г.Невилл: «Кэррик вернул разум МЮ после Сульшера».
6. Д.Флетчер назначен и.о. главного тренера МЮ.