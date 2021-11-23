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Каррик повторил достижение 1931 года во главе «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:30
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Наставник «красных дьяволов» Майкл Каррик стал первым тренером МЮ с 1931 года, который выиграл свой дебютный матч у руля клуба. Последний раз подобное удавалось Уолтеру Крикмеру в ноябре 1931-го.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:54
Не дай Б-г такого развития событий!
112910415
112910415
сегодня в 10:52
удивительно древний рекорд пал !
ДСА
ДСА
сегодня в 06:49
Похоже это действительно трудная задача.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:42
Неожиданная статистика для команды уровня МЮ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:06
Победа в дебюте всегда мотивирует.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:21
Для него это хорошо.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 04:44
Так глядишь и пропишется
Землянин
Землянин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:24
Далеко зашёл 😂
beefs
beefs
вчера в 23:47
С чем его и поздравляем...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:46
Уолтер Крикмер
протон
протон
вчера в 23:41
1. Кэррик одерживает серию убедительных побед на старте.
2. МЮ в 1/8 выбивает какой-нибудь ПСЖ / Ювентус с победным голом Ван де Бека в овертайме.
3. Р.Фердинанд: «Зачем нам топ-тренер, если у нас есть свой Кэррик?»
4. Кэррик назначен в качестве главного тренера МЮ на постоянной основе.
Проходит 3 года.
5. Г.Невилл: «Кэррик вернул разум МЮ после Сульшера».
6. Д.Флетчер назначен и.о. главного тренера МЮ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:36
Надеюсь не последняя победа!
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