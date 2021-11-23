Нойер сравнялся с Буффоном по числу матчей в Лиге чемпионов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вышел в стартовом составе в матче группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
Эта игра стала для немца 124-й в рамках ЛЧ. По этому показателю он сравнялся с легендарным вратарём «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном. Из вратарей только бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс сыграл больше матчей в истории турнира (177).
124 – Manuel Neuer makes his 124th Champions League appearance today (level with Gianluigi Buffon); among goalkeepers, only Iker Casillas has played more games in the competition's history (177). Milestone. #DYNFCB #UCL pic.twitter.com/RGBQm3HCjO— OptaFranz (@OptaFranz) November 23, 2021