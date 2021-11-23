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Нойер сравнялся с Буффоном по числу матчей в Лиге чемпионов

вчера, 21:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вышел в стартовом составе в матче группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Эта игра стала для немца 124-й в рамках ЛЧ. По этому показателю он сравнялся с легендарным вратарём «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном. Из вратарей только бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс сыграл больше матчей в истории турнира (177).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:15
и это здОрово !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:21
Отличный показатель.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:47
Касильяса ему конечно не догнать.
амурец
амурец
сегодня в 00:29
Их можно сравнить только по количеству проведённых матчей, а вот по качеству Буффона до Нойера очень далеко
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:13
Пора обгонять!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:07
Рад за Нойера.
протон
протон
вчера в 22:05
Грубо говоря 4 сезона , в которых Бавария дойдёт до финала , и в которых Нойер будет играть в каждом матче) в общем сомнительно) Это ещё при том что Икер из футбола ушёл по состоянию здоровья, а так мог бы вообще до сих пор играть
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:35
Два мастера вратарского искусства !!!
Cat01
Cat01
вчера в 21:30
Отличный результат
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