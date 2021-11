Нойер сравнялся с Буффоном по числу матчей в Лиге чемпионов

Голкипер «Баварии» вышел в стартовом составе в матче группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Эта игра стала для немца 124-й в рамках ЛЧ . По этому показателю он сравнялся с легендарным вратарём «Ювентуса» . Из вратарей только бывший голкипер «Реала» сыграл больше матчей в истории турнира (177).