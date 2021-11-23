«Зенит» забил 39 голов за 1-й круг РПЛ и приблизился к рекорду «Спартака»

21 ноября завершился 1-й круг Российской Премьер-Лиги.
По итогам круга лидером чемпионата идёт «Зенит». На счету питерцев 39 забитых мячей в пятнадцати матчах.
Команда Сергея Семака вплотную приблизилась к историческому рекорду. Только «Спартаку» в сезоне 1993 удалось забить больше голов за первые 15 матчей. В том сезоне «Спартак» забил 81 мяч, из которых 40 были забиты в первых пятнадцати играх.
Сезон 93 года был вторым по счёту проведением чемпионата России по футболу.
Я про итоговые 81 голов, по окончании сезона.
Я про итоговые 81 голов, по окончании сезона.
Вообще-то Спартаку принадлежит и рекорд ЛЧ из 6 побед в группе, который Зениту никогда не превзойти. Да и достичь нереально.
Вообще-то Спартаку принадлежит и рекорд ЛЧ из 6 побед в группе, который Зениту никогда не превзойти. Да и достичь нереально.
тем боль острее за ЛЧ,
и хочется кого-то в морду
лягнуть,
иль шлёпнуть вообще...
тем боль острее за ЛЧ,
и хочется кого-то в морду
лягнуть,
иль шлёпнуть вообще...
Во-первых, не вижу никакого сезона 93/94, ведь тогда система была весна-осень и сезон укладывался в один календарный год. Судя по всему, речь всё же про сезон 93-го года, потому что тогда по итогу Спартак забил 81 мяча а в 94-м только 73 мяча. Но в таком случае стоило бы уточнить, что в 93-м году в чемпионате было больше команд, и туров было не 30, а 34, соответственно первый круг состоял из 17 игр, а не из 15 как сейчас.
Если же они забили 40 мячей за первый круг в 94-м, то тогда вопросов нет, там уже 30 туров было в сезоне.
Во-первых, не вижу никакого сезона 93/94, ведь тогда система была весна-осень и сезон укладывался в один календарный год. Судя по всему, речь всё же про сезон 93-го года, потому что тогда по итогу Спартак забил 81 мяча а в 94-м только 73 мяча. Но в таком случае стоило бы уточнить, что в 93-м году в чемпионате было больше команд, и туров было не 30, а 34, соответственно первый круг состоял из 17 игр, а не из 15 как сейчас.
Если же они забили 40 мячей за первый круг в 94-м, то тогда вопросов нет, там уже 30 туров было в сезоне.
40 Спартак 1993
39 Зенит 2021
39 Спартак 1994
36 Зенит 2014
36 Алания 1995
в 1993м и команд было 18
40 Спартак 1993
39 Зенит 2021
39 Спартак 1994
36 Зенит 2014
36 Алания 1995
в 1993м и команд было 18
Кстати ни одного легионера !
P.S. Спартак в Лиге Чемпионов 1993/94гг. Оптимальный состав:
Вратарь: Г.Стауче.
Защитники: Ю.Никифоров (свободн), В.Онопко (стоппер), Д.Хлестов (справа), А.Иванов (слева).
Середина поля: А.Пятницкий (опорн), И.Цымбаларь (левый), В.Карпин (правый), И.Ледяхов (поднапад).
Нападение: Н.Писарев, В.Бесчастных.
Кстати ни одного легионера !
P.S. Спартак в Лиге Чемпионов 1993/94гг. Оптимальный состав:
Вратарь: Г.Стауче.
Защитники: Ю.Никифоров (свободн), В.Онопко (стоппер), Д.Хлестов (справа), А.Иванов (слева).
Середина поля: А.Пятницкий (опорн), И.Цымбаларь (левый), В.Карпин (правый), И.Ледяхов (поднапад).
Нападение: Н.Писарев, В.Бесчастных.
Жаль сейчас Спартак далёк от формы той команды, какая была в 1993 году.
Жаль сейчас Спартак далёк от формы той команды, какая была в 1993 году.
Тут речь только о первом круге, так что превзойти можно будет только через год, не раньше)
Тут речь только о первом круге, так что превзойти можно будет только через год, не раньше)