«Зенит» забил 39 голов за 1-й круг РПЛ и приблизился к рекорду «Спартака»

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вчера, 09:51

21 ноября завершился 1-й круг Российской Премьер-Лиги.

По итогам круга лидером чемпионата идёт «Зенит». На счету питерцев 39 забитых мячей в пятнадцати матчах.

Команда вплотную приблизилась к историческому рекорду. Только «Спартаку» в сезоне 1993 удалось забить больше голов за первые 15 матчей. В том сезоне «Спартак» забил 81 мяч, из которых 40 были забиты в первых пятнадцати играх.

Сезон 93 года был вторым по счёту проведением чемпионата России по футболу.