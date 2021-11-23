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«Зенит» забил 39 голов за 1-й круг РПЛ и приблизился к рекорду «Спартака»

вчера, 09:51

21 ноября завершился 1-й круг Российской Премьер-Лиги.

По итогам круга лидером чемпионата идёт «Зенит». На счету питерцев 39 забитых мячей в пятнадцати матчах.

«Зенит» забил 39 голов за 1-й круг РПЛ и приблизился к рекорду «Спартака»

Команда Сергея Семака вплотную приблизилась к историческому рекорду. Только «Спартаку» в сезоне 1993 удалось забить больше голов за первые 15 матчей. В том сезоне «Спартак» забил 81 мяч, из которых 40 были забиты в первых пятнадцати играх.

Сезон 93 года был вторым по счёту проведением чемпионата России по футболу.

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Все комментарии
n272nm
n272nm ответ SPARTAK_SPARTAK (раскрыть)
сегодня в 02:20
В евротурнирах у Зенита КУЕФА и СКУЕФА. У Спартака в евротурнирах 1-18. Есть такая поговорка: Иногда лучше жевать, чем говорить. Она очень подходит для болельщиков Спартака. Когда речь заходит о еврокубках, им лучше молчать в тряпочку.
Эспиноза
Эспиноза ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 19:27
    Эспиноза
    Эспиноза ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Вот видишь. "Который Зениту не превзойти". А вот Спартака никогда не превзойдёт Зенит по ЕК - как тебе такое утверждение?
    stanichnik
    stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 16:02
    Доброго Здоровья!
    Я про итоговые 81 голов, по окончании сезона.
    SPARTAK_SPARTAK
    SPARTAK_SPARTAK
    вчера в 14:13
    Если бы Зенит так же и в Европе играл то искренне сказал бы "МОЛОДЦЫ" - НО НЕТ, ЭТО ПРОСТО ПЫЛЬ В ГЛАЗА, А В ЕВРОТУРНИРАХ ПОЗОР((((!!!!!!!
    isamsn
    isamsn ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 14:12
    Ну как минимум до 2031 года не закроют. Закрыватель ещё не обозначился...
    isamsn
    isamsn
    вчера в 14:09
    Упоминание Спартака в достижениях настоящего времени не корректно, так как в 90 годы после развала СССР и клубного спорта в России не осталось футбольных клубов способных конкурировать с сохранившим тогда состав Спартаком. Этим и обусловлены в то время так называемые рекорды и неоднократное чемпионство...
    протон
    протон
    вчера в 14:06
    это всего лишь статистика, никого не повышаю, Зенит в европе полный порожняк сейчас. Спартак тоже не отстает. РПЛ не уровень европейского футбола. Им в чемпионат стран СНГ.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 13:56
    Не догонит Зенит , скоро Зенит закроют !
    makkie
    makkie ответ Эспиноза (раскрыть)
    вчера в 13:55
    У тебя какая-то неприязнь к Спартаку или что? Только про него и пишешь.
    Вообще-то Спартаку принадлежит и рекорд ЛЧ из 6 побед в группе, который Зениту никогда не превзойти. Да и достичь нереально.
    Эспиноза
    Эспиноза ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:27
    Всего лишь 1-18, а не 3-22. Настоящий спартач везде найдёт величие Спартака!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 13:13
    Чем больше внутренних рекордов,
    тем боль острее за ЛЧ,
    и хочется кого-то в морду
    лягнуть,
    иль шлёпнуть вообще...
    протон
    протон
    вчера в 12:06
    У меня есть вопросы.
    Во-первых, не вижу никакого сезона 93/94, ведь тогда система была весна-осень и сезон укладывался в один календарный год. Судя по всему, речь всё же про сезон 93-го года, потому что тогда по итогу Спартак забил 81 мяча а в 94-м только 73 мяча. Но в таком случае стоило бы уточнить, что в 93-м году в чемпионате было больше команд, и туров было не 30, а 34, соответственно первый круг состоял из 17 игр, а не из 15 как сейчас.
    Если же они забили 40 мячей за первый круг в 94-м, то тогда вопросов нет, там уже 30 туров было в сезоне.
    протон
    протон
    вчера в 12:05
    Кому интересено
    40 Спартак 1993
    39 Зенит 2021
    39 Спартак 1994
    36 Зенит 2014
    36 Алания 1995

    в 1993м и команд было 18
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:57
    Плохо помню, гуглить лень. А не 18 ли команд в то время было?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 11:52
    Спартак в 93-94 гг играл в ЛЧ и обыгрывал Барселону и Монако , а где Зенит в ЛЧ ?
    Кстати ни одного легионера !
    P.S. Спартак в Лиге Чемпионов 1993/94гг. Оптимальный состав:

    Вратарь: Г.Стауче.

    Защитники: Ю.Никифоров (свободн), В.Онопко (стоппер), Д.Хлестов (справа), А.Иванов (слева).

    Середина поля: А.Пятницкий (опорн), И.Цымбаларь (левый), В.Карпин (правый), И.Ледяхов (поднапад).

    Нападение: Н.Писарев, В.Бесчастных.
    makkie
    makkie
    вчера в 11:24
    Всего лишь приблизился, а не догнал.
    Жаль сейчас Спартак далёк от формы той команды, какая была в 1993 году.
    санек002
    санек002 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 11:14
    там был больше спартак,чем сейчас зенит,сборная денежных мешков со всего мира!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 11:09
    Приблизился......)))))))
    112910415
    112910415
    вчера в 10:54
    рекорд Спартака удержался !
    sihafazatron
    sihafazatron ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 10:13
    Приветствую!
    Тут речь только о первом круге, так что превзойти можно будет только через год, не раньше)
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 10:06
    Во второй половине превзойдет рекорд
    drug01
    drug01
    вчера в 09:59
    Сплошные рекорды
    Futurista
    Futurista
    вчера в 09:54
    За 28 лет только приблизился)...
    ДСА
    ДСА
    вчера в 09:53
    Все же это не рекорд.
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