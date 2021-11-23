Роналду забивает 10+ голов во всех турнирах 17 сезонов подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (0:2).
Таким образом, португалец забивает 10 и более голов во всех турнирах уже 17 сезонов подряд.
Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals across all club competitions for SEVENTEEN consecutive seasons.— Squawka Football (@Squawka) November 23, 2021
The longevity is incredible. 👏 pic.twitter.com/4WFDhAARl1
Роналду 47 голов
Месси 18
Месси потребуется реинкарнироваться в еще 3 жизни чтобы догнать Короля футбола. Насколько же Месси Леганесси
Роналду 47 голов
Месси 18
Месси потребуется реинкарнироваться в еще 3 жизни чтобы догнать Короля футбола. Насколько же Месси Леганесси
Через 10 лет скажут: Роналду забивает 5+ голов во всех турнирах 27 сезонов подряд.
Через 10 лет скажут: Роналду забивает 5+ голов во всех турнирах 27 сезонов подряд.