Роналду забивает 10+ голов во всех турнирах 17 сезонов подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» отметился забитым голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (0:2).

Таким образом, португалец забивает 10 и более голов во всех турнирах уже 17 сезонов подряд.

Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals across all club competitions for SEVENTEEN consecutive seasons.



The longevity is incredible. 👏 pic.twitter.com/4WFDhAARl1