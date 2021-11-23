ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

Роналду забивает 10+ голов во всех турнирах 17 сезонов подряд

вчера, 23:14
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (0:2).

Таким образом, португалец забивает 10 и более голов во всех турнирах уже 17 сезонов подряд.

Все новости
«Ювентус» потерпел самое крупное поражение в ЛЧ в своей истории
Сегодня, 10:42 Комментарии16
У «Зенита» 0 побед в 18 гостевых матчах еврокубков подряд
Сегодня, 09:49 Комментарии44
18-летний игрок «Барселоны» повторил достижение Месси
Сегодня, 00:34 Комментарии13
Каррик повторил достижение 1931 года во главе «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 23:30 Комментарии12
Нойер сравнялся с Буффоном по числу матчей в Лиге чемпионов
Вчера, 21:28 Комментарии9
«Зенит» 6 лет не выигрывал на выезде в Лиге чемпионов. Последние 7 встреч завершились поражениями
Вчера, 20:31Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии11
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:49
силён, однако !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:23
Его пример другим на зависть.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:20
Может больше.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:35
На то он и Роналду чтобы забивать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:20
С такими распасовщиками грех не забивать!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:59
А ведь это ещё не предел
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:56
Ой, респект, красавчик, популист.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:50
Красавчик Рон !!!
drug01
drug01
вчера в 23:49
Играет просто здорово!
протон
протон
вчера в 23:43
Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов
Месси 18

Месси потребуется реинкарнироваться в еще 3 жизни чтобы догнать Короля футбола. Насколько же Месси Леганесси
протон
протон
вчера в 23:42
12 результативных действий (10 голов, 2 ассиста) в 14 матчах за МЮ. Браво!
протон
протон
вчера в 23:41
Я не фанат Роналду, но блин ,как у людей поворачивается язык что то говорить против него. Это просто в 37 играть с такой страстью. И вытащить из группы команды с тренером, который ее сам топил это дорогого стоит .
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 23:23
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:21
10 лет назад: Роналду забивает 20+ голов во всех турнирах 7 сезонов подряд.

Через 10 лет скажут: Роналду забивает 5+ голов во всех турнирах 27 сезонов подряд.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:16
Ронаду! Этим всё сказано.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:15
Лучший!!! Кто бы сомневался!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100