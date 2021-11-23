«Зенит» 6 лет не выигрывал на выезде в Лиге чемпионов. Последние 7 встреч завершились поражениями

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23 ноября 2021, 20:31

Не промямлить с «Мальме».

Сегодня «Зенит» встречается с самым слабым соперником по Лиге чемпионов за последние три розыгрыша точно. У «Мальме» сплошь поражения и 0:12 после четырех матчей в группе, а для петербуржцев игра в Швеции — шанс прервать неудачные серии в выездных матчах еврокубков в целом и Лиги чемпионов в частности:

- У «Зенита» под руководством Сергея Семака 15 гостевых матчей в еврокубках без побед. В последний раз выигрывали у «Реала Сосьедад» 2017 году (3:1). Тренером был Роберто Манчини.

- В Лиге чемпионов не побеждали на выезде с 2015 года, когда одержали 5 побед в 6 матчах группы под руководством Андре Виллаш-Боаша и вышли в плей-офф. Но уже в сезоне 2015/16 были сыграны первые два матча, которые стали началом черной полосы.

- Проиграли последние 7 матчей на чужих полях в Лиге чемпионов. В сентябре 2019-го сыграли вничью с «Лионом» (1:1), после чего неизменно возвращались с лигочемпионских выездов с «баранками».

Безвыигрышная гостевая серия «Зенита» в ЛЧ — 10 матчей. При Семаке — сплошь поражения

Чтобы вы понимали, с каким багажом «Зенит» подошел к гостевой встрече с «Мальме», оценим масштаб и детали удручающей серии в Лиге чемпионов.

1. Лига чемпионов 2016/17 (группа). «Гент» (Бельгия) — «Зенит» — 2:1

2. Лига чемпионов 2016/17 (1/8 финала). «Бенфика» (Португалия) — «Зенит» — 1:0

3. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Лион» (Франция) — «Зенит» — 1:1

4. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «РБ Лейпциг» (Германия) — «Зенит» — 2:1

5. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Бенфика» (Португалия) — «Зенит» — 3:0

6. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Боруссия Д» (Германия) — «Зенит» — 2:0

7. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Лацио» (Италия) — «Зенит» — 3:1

8. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Брюгге» (Бельгия) — «Зенит» — 3:0

9. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Челси» (Англия) — «Зенит» — 1:0

10. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Ювентус» (Италия) — «Зенит» — 4:2

- У «Зенита» 9 поражений в 10 последних гостевых матчах Лиги чемпионов. Единственная ничья в рамках этой серии — против «Лиона» в сезоне 2019/20.

- Последняя гостевая победа «Зенита» в Лиге чемпионов состоялась 4 ноября 2015 года. Получается, не могут победить на чужих аренах в главном турнире УЕФА уже больше 6 лет.

- Внутри 10-матчевой безвыигрышной серии спряталась последовательность из 7 поражений.

- Только два тренера приложили руку к описываемой безрадостной последовательности: Андре Виллаш-Боаш проиграл «Генту» и «Бенфике» в сезоне 2015/16, у Сергея Семака ничья против «Лиона» и 7 поражений.

- «Зенит» проигрывал разнообразно, ни разу не повторил счет больше двух раз: «сине-бело-голубые» дважды уступали по 0:1, 1:2 и 0:3, по разу проиграли 0:2, 1:3 и 2:4. Разгромными стали только 2 поражения из 9, да и те не крупнее, чем в три мяча. Унизительных фиаско «Зенит» не терпел.

- Португальская «Бенфика» — единственная команда, дважды отметившаяся в серии «Зенита». По два поражения «сине-бело-голубые» потерпели от представителей Германии, Бельгии и Италии.

Последнюю гостевую победу в Лиге чемпионов «Зенит» одержал благодаря дублю Дзюбы

У Сердара Азмуна повреждение, поэтому Артем Дзюба сегодня сыграет в Лиге чемпионов с первых минут. В пятницу форвард сделал хет-трик в ворота «Нижнего Новгорода» и рассчитывает сыграть результативно против «Мальме». Если у Дзюбы получится, и его голы принесут победу над шведами, то круг замкнется, ведь в предыдущий раз «Зенит» выиграл на выезде в Лиге чемпионов благодаря дублю Артема. И двум результативным передачам Халка.

Шесть лет назад «Зенит» проводил успешную осеннюю кампанию в Лиге чемпионов: «сине-бело-голубые» под руководством Андре Виллаш-Боаша стартовали в группе с трех подряд побед (обыграли «Валенсию», «Гент» и «Лион»), а в четвертом туре приехали во Францию, чтобы обеспечить себя досрочной путевкой в плей-офф Лиги чемпионов. За две недели до матча на «Жерлане» «ткачи» проиграли в Санкт-Петербурге 1:3 и надеялись взять у «Зенита» реванш, который позволил бы сохранить шансы на выход из группы.

Однако Антони Лопеш в воротах, праймовый Умтити, Вальбуэна, Гоналон, Толиссо и Ляказетт ничего не смогли поделать с командой Андре Виллаш-Боаша и снова проиграли в два мяча. Оба гола забил Артем Дзюба, но определяющую роль в обоих голевых эпизодах сыграл неудержимый Халк. Счет больше не изменился, в отличие от составов команд: и у «Лиона», и у «Зенита» за вторые желтые карточки были удалены капитаны — Максим Гоналон и Александр Анюков.

Последний состав «Зенита», одержавший победу в гостевом матче ЛЧ : Лодыгин — Анюков, Кришито (Смольников 76), Ломбертс, Нету — Хави Гарсия (Юсупов 80), Витсель — Данни, Шатов, Халк — Дзюба (Рязанцев 83). Тренер: Андре Виллаш-Боаш.

Из тех, кто выходил на поле в матче с «Лионом» шесть лет назад, в команде остался только Артем Дзюба. В заявке был Михаил Кержаков, которого сегодня ждем в воротах. Удастся ли «Зениту» сегодня победить в Швеции и завершить затянувшуюся серию неудач?