ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2021/2022

В «Фиорентине» подтвердили, что Кокорин вернулся в общую группу

вчера, 19:27

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе после травмы. Некоторые итальянские СМИ опровергали данные слухи.

Всё так и есть, Кокорин действительно вернулся в общую группу.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:59
сами в шоке !
протон
протон ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:01
ПС. в отличии от Кокорина , тот пожертвования делал не публично.
протон
протон ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:28
он просто вспомнил тот момент как сам на встречку выезжал. помню этот его момент, отделался штрафом,
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:16
ОН ещё за другарями,оставшимися в стране,следит.Даже соболезнование нарисовал,по поводу смерти 56а-блогера,катающегося по встречке.Видимо,одна шайка-лейка.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 20:13
Завтра сообщат о травме
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:47
Ловкий паренёк, как же это он всё успевает !?)
протон
протон ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:46
Фиалки вообще озверели. Никакого уважения к Саше. Человек тренируется по выходным дням, чтобы доказать Инстаграму, что он лучший.
протон
протон
вчера в 19:45
... каждому человеку назначена судьбой своя дорога" (Дон Карлеоне).
Саню так просто не взять. Русские не сдаются!
Складывается впечатление, что в Фиорентине кота Матроскина насмотрелись:
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..."
протон
протон
вчера в 19:44
А вы в него не верили! Он еще и в заявку попадет и даже успешно отсидит матч.
Продать домовёнка Кузю это лишиться талисмана клуба
FERIS
FERIS
вчера в 19:40
Это очень знаковое событие)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:39
Весь отдых парню портят...
112910415
112910415
вчера в 19:37
главное - не спугнуть !
shlomo
shlomo
вчера в 19:34
Оооооо...ну теперь соперники держитесь...:)))))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:31
Даже очень рад!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:30
Рад за него!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:29
...и прослезились,но не от умиления.
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