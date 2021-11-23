В «Фиорентине» подтвердили, что Кокорин вернулся в общую группу

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе после травмы. Некоторые итальянские СМИ опровергали данные слухи.
Всё так и есть, Кокорин действительно вернулся в общую группу.
В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.
Саню так просто не взять. Русские не сдаются!
Складывается впечатление, что в Фиорентине кота Матроскина насмотрелись:
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..."
Саню так просто не взять. Русские не сдаются!
Складывается впечатление, что в Фиорентине кота Матроскина насмотрелись:
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..."
Продать домовёнка Кузю это лишиться талисмана клуба
Продать домовёнка Кузю это лишиться талисмана клуба