В «Фиорентине» подтвердили, что Кокорин вернулся в общую группу

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вчера, 19:27

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо подтвердил информацию о том, что нападающий вернулся к тренировкам в общей группе после травмы. Некоторые итальянские СМИ опровергали данные слухи.

Всё так и есть, Кокорин действительно вернулся в общую группу.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл 27 минут за «Фиорентину», не отметившись результативными действиями.