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Колосков: «У „Локомотива“ хорошие шансы одержать победу над „Лацио“»

вчера, 15:12
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от встречи группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио»:

У «Локомотива» хорошие шансы одержать победу над «Лацио». Конечно, все будет решать в первую очередь уровень физической готовности игроков. Ну и тактика — сегодня эта тема ключевая во всех матчах наших команд в еврокубках. Мы видим очень мало продуманной тактики от наших клубов, ее практически нет. Это серьезная проблема. Так что физика и тактика — два самых важных компонента, с помощью которых возможно переиграть такого соперника.

Очень важно, что «Локомотив» не боится соперников — в играх, которые я видел, у них не было судорог, безумных глаз и так далее. С этой стороны у них все замечательно, они молодцы. Ну и мастерство у игроков «Локомотива» на высоком уровне, у них хорошие качественные футболисты. Если они будут играть как в последнем матче с «Галатасараем», то точно победят.

Все же понимают, что помимо престижа и очков, Лига Европы — это новый уровень, витрина, возможность показать себя на европейской арене. Поэтому им нужно подольше оставаться в еврокубках, шансы имеются. Тут ребят дополнительно убеждать не придется, они и сами все прекрасно знают.

Ранее свое мнение о предстоящем матче высказала и экс-президент «Локомотива».

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Все комментарии
friulec
friulec
сегодня в 11:23
Ну как, одержали?
112910415
112910415
вчера в 18:08
если честно, шансов мало
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 17:53
Извините меня Колосков и болельщики Локо, но шансы на ничью малы, но хотя бы есть. Я не буду говорить про 3,14здоля и Рангника. Но шансов крайне мало. Но я очень порадуюсь победе Локо. Даже Руй себя показал в ЕК.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:03
Хочется поверить деду, недолго осталось ждать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:39
Есть ли шансы у Локо ?! Шансы есть всегда !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:30
Но всё-таки Лацио сильней.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:27
Привет Федор! «Спартак» конечно молодец, но все-таки «Наполи» перед этой игрой играл с «Интером» на выезде, и проиграл 3:2. Еще игра была тяжёлой, прессинг был на высшем уровне. Восстановиться после этой игры было непросто, и все-таки Серия А это не РПЛ. Так что не надо чересчур радоватся. Некоторые просто не понимают мною сказанное.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:20
После аномальной победы "Спартака" над "Наполи" клубы серии А у местных аналитиков стали по рейтингу уступать шведским грандам.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:13
Да нет...
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