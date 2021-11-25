Колосков: «У „Локомотива“ хорошие шансы одержать победу над „Лацио“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от встречи группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио»:

У «Локомотива» хорошие шансы одержать победу над «Лацио». Конечно, все будет решать в первую очередь уровень физической готовности игроков. Ну и тактика — сегодня эта тема ключевая во всех матчах наших команд в еврокубках. Мы видим очень мало продуманной тактики от наших клубов, ее практически нет. Это серьезная проблема. Так что физика и тактика — два самых важных компонента, с помощью которых возможно переиграть такого соперника.

Очень важно, что «Локомотив» не боится соперников — в играх, которые я видел, у них не было судорог, безумных глаз и так далее. С этой стороны у них все замечательно, они молодцы. Ну и мастерство у игроков «Локомотива» на высоком уровне, у них хорошие качественные футболисты. Если они будут играть как в последнем матче с «Галатасараем», то точно победят.

Все же понимают, что помимо престижа и очков, Лига Европы — это новый уровень, витрина, возможность показать себя на европейской арене. Поэтому им нужно подольше оставаться в еврокубках, шансы имеются. Тут ребят дополнительно убеждать не придется, они и сами все прекрасно знают.