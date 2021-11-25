Наумов: «Миранчук не выиграет конкуренцию у бразильцев из „Зенита“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Аталанты» может перейти в «Зенит».

Миранчуку не надо торопиться возвращаться в Россию. Он может закрепиться в европейском футболе, ему действительно надо покинуть «Аталанту». Есть много команд в Италии и Испании, где бы Миранчук смог себя проявить. В Россию он всегда успеет вернуться. Что касается «Зенита», то я не думаю, что для Миранчука это был бы хороший вариант.

Там сумасшедшая конкуренция, выиграть её у бразильцев не так уж просто. Я думаю, что Миранчука там также будет ждать лавка. Мы знаем много примеров, когда «Зенит» переламывает игроков, они там не могут заиграть, а потом возвращаются, теряя очень много времени. Возьмите тех же Полоза, Новосельцева или Набиуллина, других игроков, у которых не получилось в этом клубе.