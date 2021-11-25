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Наумов: «Миранчук не выиграет конкуренцию у бразильцев из „Зенита“»

вчера, 14:13

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может перейти в «Зенит».

Миранчуку не надо торопиться возвращаться в Россию. Он может закрепиться в европейском футболе, ему действительно надо покинуть «Аталанту». Есть много команд в Италии и Испании, где бы Миранчук смог себя проявить. В Россию он всегда успеет вернуться. Что касается «Зенита», то я не думаю, что для Миранчука это был бы хороший вариант.

Там сумасшедшая конкуренция, выиграть её у бразильцев не так уж просто. Я думаю, что Миранчука там также будет ждать лавка. Мы знаем много примеров, когда «Зенит» переламывает игроков, они там не могут заиграть, а потом возвращаются, теряя очень много времени. Возьмите тех же Полоза, Новосельцева или Набиуллина, других игроков, у которых не получилось в этом клубе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:08
не надо торопиться
alexando1974
alexando1974
вчера в 18:45
а в италии типо выиграет конкуренцию))) нефакт!
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:48
Это хобби такое у Зенита переламывать игроков. Таким проступком Зенит сделал наш чемпионат слабым
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:02
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 15:43
    "Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза.
    Читайте, бразильцы, я — Миранчук, гражданин Евразийского союза".
    протон
    протон
    вчера в 15:00
    Надеюсь в Дженоа перейдёт
    Bombardier
    Bombardier
    вчера в 14:39
    Тогда уйдёт в "Урал". Там всех берут)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 14:38, ред.
    "Хорошего" он мнения о бывшем игроке Локо...))

    У Миранчука есть то чего нет ни у одного из зенитовских бразильцев...
    Индульгенция....на "играю как хочу"...
    Пропуск в счастливую РПЛьную жизнь...
    Карт-бланш на попадание в основу...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 14:34
    В "Зените",который обозвали "командой серии А,стоящей на вылет",он не сможет выиграть конкуренцию на поле,но сможет феерить в...кто там безусловный конкурент на вылет? Какая-нибудь "САлернитано"???
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 14:30
    Он ещё никуда не перешёл.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:19
    Почему это спрашивается !??
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