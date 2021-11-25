Парфёнов: «В следующий раз Спаллетти и Витория пожмут руки».

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (2:1).
Чтобы понимать, почему такая разница [в матче РПЛ и Лиги Европы], нужно быть внутри команды. Может, влияет то, что Лига Европы — краткосрочный турнир, стратегически не длинная дистанция. Что же касается вызова в сборную Соболева, до стыковых матчей еще четыре месяца. Если сможет держать уровень, любой тренер, который будет тренировать сборную, вызовет его. Но сыграть один матч — это мало. То же самое касается и разговоров о том, заслужил ли место в национальной команде Селихов. Команда собирается не завтра в Новогорске. По поводу отказа Спаллетти пожать руку Витории, итальянец всё объяснил. Думаю, имело место небольшое недопонимание, у каждого после матча разные эмоции. Ничего страшного не произошло, увидятся в следующий раз — пожмут друг другу руки.
Но вот кому пожмут, чьи руки...
Но вот кому пожмут, чьи руки...
https://youtu.be/3cz0ZBBVeYY
Мое мнение что Спалетти не прав.
Видимо, Спаллетти действительно затаил обиду – особенно с учетом того, что он говорил после поражения в Неаполе. Тогда Лучано несколько раз выкрикнул: «Посмотрим, что будет в Москве».
Раньше у Руя похожих проблем в «Спартаке» не было.
Например, прощание с Бренданом Роджерсом в Москве прошло в довольно теплом формате – несмотря на поражение «Спартака» (3:4).
Факт в том что Руй идет к Спаллети, а тот поднимает руки вверх и уходит не уважительно.
Мое мнение что Спалетти не прав.
Видимо, Спаллетти действительно затаил обиду – особенно с учетом того, что он говорил после поражения в Неаполе. Тогда Лучано несколько раз выкрикнул: «Посмотрим, что будет в Москве».
Раньше у Руя похожих проблем в «Спартаке» не было.
Например, прощание с Бренданом Роджерсом в Москве прошло в довольно теплом формате – несмотря на поражение «Спартака» (3:4).
Факт в том что Руй идет к Спаллети, а тот поднимает руки вверх и уходит не уважительно.