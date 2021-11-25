Парфёнов: «В следующий раз Спаллетти и Витория пожмут руки».

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (2:1).

Чтобы понимать, почему такая разница [в матче РПЛ и Лиги Европы], нужно быть внутри команды. Может, влияет то, что Лига Европы — краткосрочный турнир, стратегически не длинная дистанция. Что же касается вызова в сборную Соболева, до стыковых матчей еще четыре месяца. Если сможет держать уровень, любой тренер, который будет тренировать сборную, вызовет его. Но сыграть один матч — это мало. То же самое касается и разговоров о том, заслужил ли место в национальной команде Селихов. Команда собирается не завтра в Новогорске. По поводу отказа Спаллетти пожать руку Витории, итальянец всё объяснил. Думаю, имело место небольшое недопонимание, у каждого после матча разные эмоции. Ничего страшного не произошло, увидятся в следующий раз — пожмут друг другу руки.