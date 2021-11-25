ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Парфёнов: «В следующий раз Спаллетти и Витория пожмут руки»

вчера, 15:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о результате матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (2:1).

Чтобы понимать, почему такая разница [в матче РПЛ и Лиги Европы], нужно быть внутри команды. Может, влияет то, что Лига Европы — краткосрочный турнир, стратегически не длинная дистанция. Что же касается вызова в сборную Соболева, до стыковых матчей еще четыре месяца. Если сможет держать уровень, любой тренер, который будет тренировать сборную, вызовет его. Но сыграть один матч — это мало. То же самое касается и разговоров о том, заслужил ли место в национальной команде Селихов. Команда собирается не завтра в Новогорске. По поводу отказа Спаллетти пожать руку Витории, итальянец всё объяснил. Думаю, имело место небольшое недопонимание, у каждого после матча разные эмоции. Ничего страшного не произошло, увидятся в следующий раз — пожмут друг другу руки.

Все новости
Наумов: «В будущем Худяков сможет заменить Гильерме в „Локомотиве“»
Сегодня, 13:14 Комментарии5
Губерниев — о стыках: «России со всеми будет тяжело. Даже с Македонией»
Сегодня, 12:31 Комментарии14
«Подвел страну». Кудряшов впервые высказался об автоголе в игре с Хорватией
Сегодня, 12:04 Комментарии21
Милешкин: «Вины Худякова в трёх голах „Лацио“ нет»
Сегодня, 11:49 Комментарии3
Колосков назвал оптимальных соперников для России в стыковых матчах
Сегодня, 11:14 Комментарии16
Дагерстол: «В России добрые и потрясающие люди. У вас огромное сердце»
Сегодня, 10:30 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:40
может и пожмут
за
за ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:23
где же в еврокубках армейцы?
за
за
вчера в 17:22
Парфёнов: «В следующий раз Спаллетти и Витория пожмут руки».
Но вот кому пожмут, чьи руки...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08
Следующий раз может быть лет через десять когда спартак ещё раз попадёт в еврокубки.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:32
Вероятно Спалетти после проигрыша имел в виду это...

протон
протон
вчера в 15:16, ред.
Ведь каждый смотрит со своей колокольни.
Мое мнение что Спалетти не прав.
Видимо, Спаллетти действительно затаил обиду – особенно с учетом того, что он говорил после поражения в Неаполе. Тогда Лучано несколько раз выкрикнул: «Посмотрим, что будет в Москве».
Раньше у Руя похожих проблем в «Спартаке» не было.

Например, прощание с Бренданом Роджерсом в Москве прошло в довольно теплом формате – несмотря на поражение «Спартака» (3:4).

Факт в том что Руй идет к Спаллети, а тот поднимает руки вверх и уходит не уважительно.
drug01
drug01
вчера в 15:07
Будем смотреть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100