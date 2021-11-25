Хавбек «Шахтёра» Мудрик заинтересовал «Севилью»

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вчера, 23:04

Полузащитник донецкого «Шахтёра» заинтересовал «Севилью», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб обдумывает переход 20-летнего игрока, главный тренер нервионцев Хулен Лопетеги стремится укрепить центральную линию.

Недавно Мудрик, которым ранее интересовались в Италии, заключил контракт с «Шахтёром» до 2025 года, но все еще может быть доступен по сниженной цене в следующем году, отмечает источник.