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Хавбек «Шахтёра» Мудрик заинтересовал «Севилью»

вчера, 23:04

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик заинтересовал «Севилью», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб обдумывает переход 20-летнего игрока, главный тренер нервионцев Хулен Лопетеги стремится укрепить центральную линию.

Недавно Мудрик, которым ранее интересовались в Италии, заключил контракт с «Шахтёром» до 2025 года, но все еще может быть доступен по сниженной цене в следующем году, отмечает источник.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:55
Переманят, как пить дать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:42
Молодёжь Шахтёра заинтересовала Севилью.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:48
И почём нынче Мудрик?
Сантус
Сантус
вчера в 23:44
Кроты научились продавать бразилов,теперь и свой молодняк подрастили.Скоро станут фермерами как Аякс и Бенфика.)
протон
протон
вчера в 23:19
Толковый пацан этот Мудрик, может заиграть в Европе
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:14
Контракт до 2025 года... Посмотрим, насколько он заинтересовал.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:12
—Хавбек «Шахтёра» Мудрец заинтересовал «Севилью».
— Да нет, Мудрик, Мудрик заинтересовал.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:10
Игрок интересный,но Шахта умеет губить таланты через ставку на бразильцев.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:06
Я думаю и не только Севилью.
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