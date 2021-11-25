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Симеоне просит руководство «Атлетико» подписать Година

вчера, 16:23

Мадридский «Атлетико» испытывает кадровые проблемы в защитной линии. «Матрасники» часто пропускают голы в свои ворота. Такая ситуация не устраивает тренера Диего Симеоне. Он попросил руководство клуба вернуть в состав Диего Година, который много лет провел в составе мадридской команды.

Сейчас опытный оборонец выступает за «Кальяри». По слухам, в ближайшее время он должен продлить контракт с итальянцами.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 19:32
гнать самого симона надо
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:32
Проблема «Атлетико» не в том, что они много пропускают, а в том, что мало забивают. Два удара в створ за матч — потолок. Симеоне держит на коротком поводке таких опытных монстров, как Суарес и Гризманн. Еще есть игроки атакующие плана, вроде Корреа, де Пауля, Фелиша, Карраско и прочих.
Он держит в атаке 5 человек, но отдает мяч сопернику, чтобы сушить матч.
ДСА
ДСА
вчера в 17:04
Надо уважать тренера.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:53
Если просит главный тренер, надо возвращать.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 16:35
Зачем его вообще отпускали!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:30
Симеони берёт старую гвардию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:24
Мне Година как игрок не нравится!
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