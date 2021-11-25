Симеоне просит руководство «Атлетико» подписать Година

Мадридский «Атлетико» испытывает кадровые проблемы в защитной линии. «Матрасники» часто пропускают голы в свои ворота. Такая ситуация не устраивает тренера Диего Симеоне. Он попросил руководство клуба вернуть в состав Диего Година, который много лет провел в составе мадридской команды.
Сейчас опытный оборонец выступает за «Кальяри». По слухам, в ближайшее время он должен продлить контракт с итальянцами.
Он держит в атаке 5 человек, но отдает мяч сопернику, чтобы сушить матч.
Он держит в атаке 5 человек, но отдает мяч сопернику, чтобы сушить матч.