Симеоне просит руководство «Атлетико» подписать Година

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вчера, 16:23

Мадридский «Атлетико» испытывает кадровые проблемы в защитной линии. «Матрасники» часто пропускают голы в свои ворота. Такая ситуация не устраивает тренера . Он попросил руководство клуба вернуть в состав , который много лет провел в составе мадридской команды.

Сейчас опытный оборонец выступает за «Кальяри». По слухам, в ближайшее время он должен продлить контракт с итальянцами.