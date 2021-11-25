Райола: «Холанд любит Испанию, но рано обсуждать, где он будет играть»

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» , поделился мыслями о будущем футболиста. Ранее советник президента «Барселоны» не исключил трансфер Холанда. Также игрок интересен «Реалу».

На данный момент ни о чем нельзя говорить конкретно, если, конечно, вы не хотите обсудить Рождество. Говорить о трансферах я не буду, еще слишком рано.

Холанд любит Испанию, особенно свой дом здесь. Но пока очень рано обсуждать, где он будет играть в следующем сезоне, это будет не очень хорошо.