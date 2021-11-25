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Райола: «Холанд любит Испанию, но рано обсуждать, где он будет играть»

вчера, 19:15

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, поделился мыслями о будущем футболиста. Ранее советник президента «Барселоны» не исключил трансфер Холанда. Также игрок интересен «Реалу».

На данный момент ни о чем нельзя говорить конкретно, если, конечно, вы не хотите обсудить Рождество. Говорить о трансферах я не буду, еще слишком рано.

Холанд любит Испанию, особенно свой дом здесь. Но пока очень рано обсуждать, где он будет играть в следующем сезоне, это будет не очень хорошо.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:51
агент любит деньги, особенно свои !
протон
протон
вчера в 20:38
Зря конечно парень с Райолой связался, скандалов будет куча.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:14
"Реал" и "Барселона" еще небольшое время назад являлись самой грозной силой в Лиге Чемпионов. Чтобы вернуть Ла Лиге свой статус-кво самым известным клубам Испании необходимо усиливаться звездами новой волны - Мбаппе и Холандом. Тогда возможно сможем увидеть "Барселону" и "Реал" в финале и полуфинале самого престижного клубного европейского турнира.
Cat01
Cat01
вчера в 19:46
Надо хорошо подумать
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:30
Где дом там и будет играть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:19
Ему лучше в АПЛ
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