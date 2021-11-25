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Сразу четыре европейских клуба хотят подписать Ляказетта

вчера, 20:39

«Атлетико» и «Барселона» следят за нападающим «Арсенала» Александром Ляказеттом, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

«Милан» и «Ньюкасл» также связаны со слухами о возможном подписании 30-летнего игрока, чей контракт с «канонирами» истекает следующим летом.

По информации источника, клубы намерены заполучить француза на бесплатной основе.

Недавно Ляказетт достиг солидной отметки в своей карьере.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:01
...клубы намерены заполучить француза на бесплатной основе...

За бесплатно, все хотят, даже тогда, когда и не хотят...
drug01
drug01
вчера в 20:49
Не надо спешить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:43
Пусть идёт в Барсу!
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