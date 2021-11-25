Сразу четыре европейских клуба хотят подписать Ляказетта

«Атлетико» и «Барселона» следят за нападающим «Арсенала» Александром Ляказеттом, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.
«Милан» и «Ньюкасл» также связаны со слухами о возможном подписании 30-летнего игрока, чей контракт с «канонирами» истекает следующим летом.
По информации источника, клубы намерены заполучить француза на бесплатной основе.
Недавно Ляказетт достиг солидной отметки в своей карьере.
За бесплатно, все хотят, даже тогда, когда и не хотят...
За бесплатно, все хотят, даже тогда, когда и не хотят...