Сразу четыре европейских клуба хотят подписать Ляказетта

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вчера, 20:39

«Атлетико» и «Барселона» следят за нападающим «Арсенала» , сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.

«Милан» и «Ньюкасл» также связаны со слухами о возможном подписании 30-летнего игрока, чей контракт с «канонирами» истекает следующим летом.

По информации источника, клубы намерены заполучить француза на бесплатной основе.

Недавно Ляказетт достиг солидной отметки в своей карьере.