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26% — шанс сборной России пробиться на ЧМ-2022, по мнению экспертов

вчера, 09:24

Эксперты оценили шансы сборных, участвующих в стыковых матчах отбора ЧМ-2022, сыграть на «мундиале».

Аналитический аккаунт Gracenote Live в «твиттере» оценил шанс сборной России выйти на «мундиаль» в 26%. Шансы поляков оцениваются в 20%. Шансы Швеции специалисты оценили в 36%. Чехия, по мнению экспертов, является командой, которая примет участие в ЧМ-2022 с вероятностью 18%.

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на ЧМ-2022 стала сборная Польши. Матчи стыкового турнира «мундиаля» пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Победитель пары Россия – Польша сыграет с победителем пары Швеция – Чехия.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:22
А эксперты оптимисты однако
Хорошо хоть не в 146%
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:16
Кстати, ещё так можно смотреть ответы Вам от пользователя - заходите в профиль, находите раздел где Ваш никнейм, и там будет все отображено. Может быть Вы уже об этом знаете, но отмечу на всякий случай.

В Наполи я уже не верю в этом сезоне Лиге Европы, плюс Лестер Сити в целом посильнее. А так да, увидим как сложится. Неожиданности могут иметь место, и, самой собой, для некоторых они неожиданностями являться не будут.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:08
я заскринил, посмотрим.
Наполи, конечно же будет второй, обыграв Лестер, а Спартак первым
David Young
David Young ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:06
1. Лестер Сити
2. Легия
3. Наполи
4. Спартак Москва

Думаю что такая будет таблица после шестого тура. Посмотрим кто из нас окажется прав, возможно что ни Вы ни я.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 14:59
Те кто идут в евровесну)
sir_Alex
sir_Alex ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:02
WTF??? Это чой-то? 🤣🤣🤣
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:14
Оказывается, эксперты не шарят в прогнозах: либо попадут (50%), либо нет (50%), а остальное все от лукавого!
санек002
санек002
вчера в 13:02
у нас есть все же какой то шанс все равно!хотя по игре с хорватами этого не скажешь!
David Young
David Young ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 12:58
Сборная Японии и сборная Сенегала в числе лучших сборных Азии и Африки соответственно. В целом они уровнем не хуже тех же сборных России, Чехии, Словакии, Словении, Польши. Швеция посильнее, хотя это зависит от отдельного периода, иногда на том же уровне. Так что тут не сказать чтобы им особо повезло, скорее стандартная группа была.
David Young
David Young ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 12:56
Насчёт точно такой же не согласен, уровень один, но есть различия в плане сильных и слабых сторон. А так вообще сборная Польши скорее аутсайдер данной стыковой стадии, как и сборная Северной Македонии и сборная России. Сборная Швеции и сборная Чехии сильнее тех двух, я предполагаю что сборная Швеции в итоге выйдет, может быть сборная Чехии, в сборную России и в сборную Польши в этом плане почти что совсем не верю, у них шансы получше чем у сборной Северной Македонии и сборной Турции, но это потому что повезло с тем что не достались два мировых топа (сборная Португалии и сборная Италии).
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 12:50
Поляки - точно такой же колхоз, как и наша сборная. Занять последнее место в группе с Японией и Сенегалом, а затем занять последнее место в группе со Словакией и Швецией. Это просто на нашем фоне даже такая сборная кажется сильной. А по факту - команда ни о чём. Сан-Марино группу закончили с разницей 1:46. Угадайте, кого они продырявили?
Сп62
Сп62
вчера в 12:14
Проценты будут меняться по мере выступления нашей сборной и сборных соперников.
Elliada
Elliada
вчера в 12:13
Я оценил шансы в 1%. Почему? Если Польша накидает себе автоголов, то у России будет шанс.
У России есть такая тенденция. Она дарит надежду, а в последний момент обс...ется
E5 E5
E5 E5
вчера в 11:50
забыли запятую поставить - 2,6 % не более...к сожалению.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:48
Нормально, это даже больше чем надо для прохода !!!)
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:44
Если не случится чудо или нам не помогут , мы своей сылой не попадаем в чемпионат мира
Dima salev
Dima salev
вчера в 11:35, ред.
Все участники нашей группы обрадовались что у них в группе Россия, Наша сборная не факт что попадает в мундиал. В Марте мы как спящий медведь из зими , а в других чемпионате идёт футбол на кураже
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:34
Поляки рады жребию и они однозначно идут дальше
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:32
Получается никакого шанса что ли.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:21
Но шансы уровняются если Черчесов даст советы Карпину)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 11:20
Спартак, Легия, Лестер
Землянин
Землянин ответ Обезжиренный (раскрыть)
вчера в 11:19
У машины нету сердца, она хуже бревна, ни эмоций, ни чувств 😂
Землянин
Землянин
вчера в 11:18
Вообще 25% на каждую сборную до начала матчей 🤗
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:17
На матч с поляками надо наигрывать состав прямо сегодня. До НГ должен уже быть расширенный список и игроки должны знать, что на них будут расчитывать в этом матче. С поляками не знаю, но против шведов точно столбы в нападении не помогут, они очень быстры и много двигаются
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 10:57
Аналитическую машину не обманешь - она как женщина сердцем чувствует
ДСА
ДСА
вчера в 10:54
Вполне нормальные шансы.
berda2003
berda2003
вчера в 10:51
знаем мы этих "экспертов"... у нас своих, как 77, особенно на канале "матч тв". "лучшие" представители: черданцев, аршавин и т.п.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:44
Украина, Италия, Швеция.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:35, ред.
У сборной России "фора" в матче со сборной Польши, и этой "форой" надо воспользоваться, в отличие от сборной Польши, которая играет в гостях, сборная В.Карпина имеет преимущество своего поля, как говорят: болельщики это 12й игрок...

И не надо слушать этих экспертов, и не раздавать интервью главному тренеру, а готовиться к матчу с поляками, не за 3-5 дней готовиться, а начинать надо готовиться сейчас....И в особенности главному тренеру команды.... Как в своё время готовился к очередной встрече с соперником В.В.Лобановский....

Сейчас много экспертов, которые не отвечают за свои слова и которых после очередного проигранного матча "днём с огнём не найдёшь", как и много оптимистов по поводу матча с поляками, но только куда они все деваются после того, как их оптимизм не оправдывается, не сбывается...
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:27
Польша самый сильный соперник, который нам достался из несеянных. И если вдруг произойдёт что-то невероятное и мы каким то чудом пройдём поляков, то дальше будут шведы - 100%. А там вообще ловить нечего. Жаль, что кто-то из Италии и Португалии пролетит мимо Катара. Не совсем справедливая жеребьёвка. Их бы тоже надо было развести, как Россию и Украину, так как эти 2 команды самые рейтинговые из всех 12. Вот будет кошмар в Италии, если они второй подряд чемпионат пропустят! Или Роналду не поедет на последний для себя ЧМ. Тоже очень обидно! Но будет, как будет, будем ждать марта. За 4 месяца может многое измениться. Будем надеяться и наша сборная станет хоть чуть сильнее.
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