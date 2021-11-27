26% — шанс сборной России пробиться на ЧМ-2022, по мнению экспертов

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вчера, 09:24

Эксперты оценили шансы сборных, участвующих в стыковых матчах отбора ЧМ -2022, сыграть на «мундиале».

Аналитический аккаунт Gracenote Live в «твиттере» оценил шанс сборной России выйти на «мундиаль» в 26%. Шансы поляков оцениваются в 20%. Шансы Швеции специалисты оценили в 36%. Чехия, по мнению экспертов, является командой, которая примет участие в ЧМ -2022 с вероятностью 18%.