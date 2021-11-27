26% — шанс сборной России пробиться на ЧМ-2022, по мнению экспертов

Эксперты оценили шансы сборных, участвующих в стыковых матчах отбора ЧМ-2022, сыграть на «мундиале».
Аналитический аккаунт Gracenote Live в «твиттере» оценил шанс сборной России выйти на «мундиаль» в 26%. Шансы поляков оцениваются в 20%. Шансы Швеции специалисты оценили в 36%. Чехия, по мнению экспертов, является командой, которая примет участие в ЧМ-2022 с вероятностью 18%.
Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на ЧМ-2022 стала сборная Польши. Матчи стыкового турнира «мундиаля» пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Победитель пары Россия – Польша сыграет с победителем пары Швеция – Чехия.
И не надо слушать этих экспертов, и не раздавать интервью главному тренеру, а готовиться к матчу с поляками, не за 3-5 дней готовиться, а начинать надо готовиться сейчас....И в особенности главному тренеру команды.... Как в своё время готовился к очередной встрече с соперником В.В.Лобановский....
Сейчас много экспертов, которые не отвечают за свои слова и которых после очередного проигранного матча "днём с огнём не найдёшь", как и много оптимистов по поводу матча с поляками, но только куда они все деваются после того, как их оптимизм не оправдывается, не сбывается...
И не надо слушать этих экспертов, и не раздавать интервью главному тренеру, а готовиться к матчу с поляками, не за 3-5 дней готовиться, а начинать надо готовиться сейчас....И в особенности главному тренеру команды.... Как в своё время готовился к очередной встрече с соперником В.В.Лобановский....
Сейчас много экспертов, которые не отвечают за свои слова и которых после очередного проигранного матча "днём с огнём не найдёшь", как и много оптимистов по поводу матча с поляками, но только куда они все деваются после того, как их оптимизм не оправдывается, не сбывается...