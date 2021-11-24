Последний шанс «Спартака» попасть в плей-офф Лиги Европы. Нужна еще одна сенсация в матче с «Наполи»

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24 ноября 2021, 11:56

А что? А вдруг?

«Спартак» продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы

Серия неожиданных результатов в группе «C» Лиги Европы привела к тому, что за два тура до финиша на выход в плей-офф претендуют все четыре команды, хотя после жеребьевки казалось, что «Наполи» и «Лестер» легко оставят «Спартак» и «Легию» глотать пыль из-под своих колес. Не тут-то было. «Легия» уже обыграла «Лестер», «Спартак» добился гостевой победы над «Наполи» и привез очко из Англии. Борьба продолжается, а турнирное положение за два тура до финиша группового этапа следующее:

1. «Наполи» — 7 очков

2. «Легия» — 6

3. «Лестер» — 5

4. «Спартак» — 4

Команды расположились «лесенкой», зазоры между соседями по таблице составляют 1 балл, а «Спартак» в случае домашней победы над «Наполи» сегодня может догнать лидирующих итальянцев по очкам и перегнать их по личным встречам. Удивительное рядом. Если «Спартак» хочет в плей-офф Лиги Европы, то непременно нужно обыгрывать команду Лучано Спаллетти в Москве, более того, такой результат даст хорошие шансы на итоговое первое место в квартете.

Ничья и поражение мало что дают «Спартаку», хотя даже в случае неудачи сегодня могут остаться шансы на продолжение еврокубковой кампании весной, если «Лестер» и «Легия» сыграют между собой подобающим образом завтра. Стоит напомнить, что третье место в группе тоже не обделено турнирным смыслом: занявшие третьи строчки в Лиге Европы команды отправятся в Лигу Конференций.

5 фактов о «Спартаке»

1. «Спартак» не может добиться победы на протяжении семи матчей во всех турнирах (4 ничьи, 3 поражения), в последний раз выигрывали у «Ахмата» 3 октября — прошло больше полутора месяцев.

2. После первого круга «Спартак» занимает 10-е место в чемпионате России. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 14 очков, зато от зоны прямого вылета «красно-белых» отделяют всего лишь 6 баллов.

3. Слухи о неминуемой отставке Руя Витории после матча с «Краснодаром» оказались сильно преувеличены. Видимо, португалец домучается до зимней паузы.

4. «Спартак» неизменно уступал своим соперникам в трех предыдущих домашних матчах в Лиге Европы в один мяч: «Браге» (1:2), «Легии» (0:1) и «Лестеру» (3:4).

5. «Спартак» ни разу не проиграл «Наполи» в трех очных матчах: две ничьи 0:0 и победа со счетом 5:3 в серии пенальти 1/8 финала Кубка чемпионов 1990/91 и победа 3:2 на «Сан-Паоло» в рамках текущей Лиги Европы.

5 фактов о «Наполи»

1. Накануне новой встречи со «Спартаком» «Наполи» потерпел первое поражение в Серии A, уступив действующем чемпиону Италии «Интеру». До этой неудачи неаполитанцев «Спартак» был единственным в сезоне 2021/22, кому удалось обыграть команду Лучано Спаллетти. Интересно, что оба раза «Наполи» проиграл со счетом 2:3.

2. Несмотря на поражение от «Интера», «Наполи» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу Серии A с 32 очками (10В 2Н 1П).

3. «Наполи» выиграл два предыдущих матча в Лиге Европы с крупным счетом. Дважды не поздоровилось «Легии» — 3:0 и 4:1.

4. В 11 сезонах подряд «Наполи» пробивается в плей-офф еврокубков — Лиги чемпионов или Лиги Европы. В последний раз весенняя стадия турниров УЕФА прошла без «Наполи» в сезоне 2009/10.

5. Лучано Спаллетти впервые в карьере проиграл «Спартаку» в двух матчах подряд: осенью 2013-го уступил с «Зенитом» 2:4, а в нынешней Лиге Европы его «Наполи» остался ни с чем в домашнем матче — 2:3. Общая статистика встреч с «красно-белыми» пока что в пользу итальянского тренера, но равенство может наступить уже сегодня: в 11 матчах против «Спартака» у Лучано 5 побед, 2 ничьи и 4 поражения.

Составы и тактика

- Руй Витория может сыграть по схеме 3-4-3 или 4-4-2. Скорее всего, начнут по схеме с тремя центральными защитниками, но ходу матча могут перестроиться в зависимости от обстоятельств, причем обе игровые модели возможны с одинаковым наполнением состава: Кофрие превращается из правого центрального защитника в правого крайнего, а Виктор Мозес может сыграть и латералем, и правым полузащитником.

- Травмы Зобнина и Хендрикса делают сочетание Умяров-Литвинов в центре поля безальтернативным. Помимо двух опытных полузащитников, Руй Витория не может рассчитывать на Эсекеля Понсе, Павла Маслова и Георгия Мелкадзе.

- Состав «Спартака» легко угадывается, но есть сомнения относительно одной позиции в атаке — статусный, но бесполезный в этом сезоне Джордан Ларссон или молодой Михаил Игнатов, у которого уже есть результативные действия в нынешнем розыгрыше Лиги Европы против «Наполи» и «Лестера».

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-2-1): Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия — Мозес, Литвинов, Умяров, Айртон — Промес, Игнатов (Ларссон) — Соболев.

- В «Наполи» накануне матча со «Спартаком» разразился настоящий кадровый кризис. Травмы и положительные тесты на COVID-19 лишили Лучано Спаллетти многих важных футболистов: в Москве не сыграет лучший бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен, капитан Лоренцо Инсинье, а также Замбо-Ангисса, Дзаньоли, Демме, Политано и Унас.

- Лучано Спаллетти не изменит схеме 4-2-3-1, на позиции центрфорварда сыграет Петанья, а Дрис Мертенс впервые за месяц получит возможность сыграть с первых минут.

Ориентировочный состав «Наполи» (4-2-3-1): Мерет — Ди Лоренцо, Ррахмани, Манолас, Руй — Лоботка, Руис — Эльмас, Лосано, Мертенс — Петанья.

Прогноз «Соккер.ру»: «Наполи» помнит о поражении на «Сан-Паоло», да и турнирное положение заставляет играть в Москве с полной отдачей. Несмотря на потери, у неаполитанцев на поле будет классная команда, которая может сделать больно проблемному сопернику. Не берусь угадывать счет, но думаю, что «Спартак» проиграет.