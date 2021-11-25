С 17-летним вратарем против разъярённого Сарри. «Локомотиву» нужна сенсация в стиле «Спартака»

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25 ноября 2021, 11:13

«Лацио» — главный соперник Гисдоля в этом году.

О «Локомотиве»

- Новый тренер выиграл два из семи матчей после приезда. Обыграли только «Сочи» и «Нижний Новгород» с одинаковым счетом 2:1. Гисдоль начал со скрипом, в ноябре пока три матча без побед. «Локомотив» занимает последнее место в группе ЛЕ , но отрыв «Лацио» составляет всего три пункта, сегодня аля-финал группового раунда для хозяев.

- Против «Ахмата» не могли сыграть девять игроков Гисдоля. Поражение в меньшинстве не удивляет – Иванов удалил Мурило, и в РФС уже признали ошибку. С другой стороны, играет «Локомотив» не ахти как. «Ахмат» нестабильный, но создал в четыре раза больше моментов, забрал мяч и мог забить больше. Московский коллектив не справился с кадровым дефицитом.

- В Лиге Европы дисквалификации в РПЛ не имеют значения, сегодня Гисдолю чуточку проще. Может поставить Пабло и Едвая в центре защиты, вернуть Баринова в середину поля. Рядом использовать Бека Бека и Марадишвили. Хотя последний способен появиться на фланге в атаке, ведь у Керка не всегда получается сыграть активно и продуктивно. Зато вернулся Смолов – может сыграть против «Лацио», и в порядке Камано. Сегодня от качества работы этих двух игроков многое зависит, контратаки надо реализовывать четко.

- Не нравится, что у Гисдоля нет порядка на флангах в обороне. Рыбус и Ненахов, которому новый тренер доверял работу на неродных позициях, могут закрыть края поля. Но поскольку в схеме «4-3-3» подстраховка должна создаваться за счет хавбеков, а они увлечены атакой, как и Камано с Керком, то формируется дефицит внимания на флангах. С учетом, что Сарри – тренер вертикалей, «Локомотиву» хорошо бы переосмыслить работу в защите. Будут играть, как в последних матчах – получат парочку мячей.

- Гильерме точно не пропустит против «Лацио», поскольку не сыграет. У Маринато повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы. Потеря капитана ведет в основу Даниила Худякова. Семнадцатилетний голкипер подменял ветерана, и хотя смешивал сэйвы с ошибками, сегодня должен включить режим юного Акинфеева. Нужно, чтобы необстрелянный вратарь не стал легкой добычей для хищных «орлов». Но для этого Гисдолю пора идеально выбрать состав и план на игру в рамках уже привычных «4-3-3».

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-3-3): Худяков – Ненахов (Живоглядов), Едвай, Пабло, Рыбус – Марадишвили, Баринов, Бека Бека – Лисакович (Керк), Смолов, Камано.

О «Лацио»

- Не судите о команде Сарри строго по матчу против «Ювентуса». Там оба гола с пенальти римляне привезли себе сами. При этом лучшую свою контратаку при счете 0:1 в пользу пенальтиста Бонуччи не реализовали. Сарри проиграл бывшему клубу и знакомому, неудобному сопернику – злее будет. Если Гисдоль с двумя победами в 7 играх, то у Маурисио лишь три победы на отрезке такой же длины. Уступали не только «Ювентусу», но и «Вероне», причем со счетом 1:4.

- Все последние победы Сарри – домашние. За пределами вечного города у «Лацио» дела идут намного хуже. Последняя выездная виктория датирована августом. Причем оставили «Эмполи», а не одного из соседей по турнирной таблице в Серии А. «Орлы» — домашняя команда, хотя в родных стенах уже уступали «Ювентусу» и не сумели обыграть «Марсель». Во Франции тоже была ничья, из-за этого сильные итальянцы и не сумели значительно оторваться от «Локомотива» в таблице.

- Если у «железнодорожников» потеря в защите – Гильерме, то у «Лацио» — в атаке. Иммобиле развлекается работой арбитром в товарищеских матчах и только-только вернулся из лазарета. Без лучшего снайпера в истории клуба атака «орлов» работает хуже, эксперимент с ложным форвардом Педро себя не оправдал. Хотя у «Лацио» есть Мурики, а помочь пасами в состоянии Милинкович-Савич, Андерсон и Луис Альберто.

- Для «Локомотива» плюс, что Сарри – тренер догматический, упрямый, несгибаемый. Наставник превращает любую команду в главу собственной книги о футбольной философии его авторства. И поскольку не с каждым коллективом метод подстройки под себя работает, то у «Лацио» хватает проблем. Команда не поняла, чего тренер хочет в защите, отсюда странные ошибки опытных людей, вроде Рейны. Хотя сегодня можем увидеть Стракошу, в Лиге Европы не все итальянские клубы готовы истачивать себя до последней капли энергии.

- Надежда на недооценку со стороны «Лацио» присутствует. Они обыграли «Локомотив» в Риме, не увидели перед собой грозного врага. Большое количество травм у москвичей тоже их подсознательно расслабит. Один Жемалетдинов мог бы добавить проблем «орлам», как Алексей Миранчук «Ювентусу» тренера Сарри. В Европе важно притянуть соперника к своему уровню – а у «Лацио» опыта и мастерства достаточно, даже если поберегут парочку исполнителей, вроде Милинковича-Савича. И еще важнее сыграть раскованно, ведь сидеть на своих воротах с юным голкипером бессмысленно.

Ориентировочный состав «Лацио»: Стракоша – Лаццари, Фелипе, Ачерби, Хисай – Башич (Милинкович-Савич), Катальди (Лейва), Луис Альберто – Педро, Мурики, Андерсон.

О противостоянии

- Если «Локомотив» пропустит первым, то отыграться будет невероятно сложно. Защита «Лацио» не является их сильным звеном, но Сарри изучает новую команду и с каждым матчем может все сильнее влиять на настройки в обороне. По опыту и классу линия прилична, да и Катальди с Лейвой попеременно страхуют опорную зону, когда появляются на поле. Но одновременно у «Лацио» перебор атакующих сущностей. Альберто формально в тройке хавбеков, но его мысли связаны с атакой. Надо пользовать тем, что «орлы» любят летать высоко у чужих ворот.

- У «Лацио» не получается, поскольку новый тренер гнет свою линию. Саррибол в римском прочтении включает контроль мяча, за которым без Иммобиле не стоят частые моменты. Оборона при этом пострадала, поскольку старый привычный «Лацио» привык к подстраховке фланговых защитников, а теперь от них требуется активная игра впереди, а выдать могут лишь навесы. По ударам «орлы» 14-е в Серии А, по владению – четвертые. По допущенным ударам 10-е, по пропущенным мячам – 12-е. С ними можно играть, если грамотно поставить собственный футбол, перестраиваясь, как сделал Аллегри с переходом на «4-1-4-1».

- Сегодня последний шанс для «Локомотива», чтобы повторить подвиг «Спартака», компенсировав неудачи в РПЛ успехом в Лиге Европы. «Красно-белые» дважды обыграли лидера Серии А, а их соседям досталась шестая команда в таблице. «Лацио» не потерял шансы побороться за четверку, хотя Сарри явно отстает в организационных вопросах от «Аталанты» Гасперини. Зато «Рома», «Фиорентин» и «Ювентус» потеряли достаточно пунктов, чтобы римляне мечтали о прорыве. Возможно, мысли о домашних раскладах их сегодня отвлекут?