У «Спартака» лучший сезон в Европе за 11 лет. «Легия» может подарить путевку в плей-офф уже сегодня

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25 ноября 2021, 14:00

Хотя вероятнее развязка в Варшаве.

Третье место выгоднее, чем второе

Из группы в плей-офф Лиги Европы выходит две команды. Но есть разница между лидерством и второй строчкой. Победитель идет в 1/8 финала, ведь количество участников сократили с 48 до 32, как в Лиге чемпионов. А второй призер окажется в дополнительном раунде, где сыграет против команды из главного европейского турнира.

«Спартак», если станет вторым, гарантирует себе большие проблемы с проходом первого раунда плей-офф. «Атлетико», «Милан», «Лейпциг», «Брюгге», «Шериф» и «Боруссия» Д – потенциальные соперники. «Севилья» и «Вольфсбург», «Аталанта», «Бенфика» или сама «Барселона» тоже могут стать третьими в группах.

«Зенит» сразу «Спартаку» не достанется, УЕФА традиционно разводит клубы из одной ассоциации в первом раунде. Забавно, что для турнирных перспектив третье место, которое отправит в плей-офф Лиги Конференций, может быть выгоднее. Хотя для начала надо не стать последними в группе ЛЕ .

Против «Наполи» оба матча получились увлекательными, команда наслаждалась борьбой и накалом, а появление Тедеско и Романцева явно подняло настроение коллективу. Добились исторического успеха – 11 лет так хорошо в групповом раунде в Европе не играли. Хотелось бы приумножить радостные мгновения, с «Атлетико» лучше разминуться.

Не застраховались от последней строчки

Если у команд Витории и Спаллетти будет поровну пунктов, но не будет третьего участника с таким же количеством очков, то по личным встречам «Спартак» окажется выше и пойдет дальше. Глобальная задача сводится к тому, чтобы сыграть против «Легии» в гостях лучше, чем «Наполи» против «Лестера» в родных стенах.

Все расклады с такой особенностью выгодные для российского клуба и гарантируют еврокубковую весну. Пока не сыграли «Легия» и «Лестер», будущее «Спартака» живет в 27 параллельных реальностях. Магия числа раскрывается просто. Существует три исхода матча поляков и англичан, и затем для каждого по девять различных вариантов для «красно-белых» в последнем туре.

Худший вариант в Лестере связан с очками у команды Шмейхеля. Хотя странно грешить на судьбу, если из 18 последующих сценариев после того, как «Лестер» наберет один или три пункта, лишь четыре ведут к вылету «Спартака». Победа англичан выбьет россиян, только если проиграют «Легии» в гостях, а в параллельном матче шестого тура будет ничья или трехочковый от скандалиста Спаллетти.

Ничья в Лестере похожа по смыслу – Витории нельзя проигрывать в Варшаве, если во втором поединке группы итальянцы набирают очки. Обидно будет пройти голевой путь и стать последними. В прошлый раз, когда побеждали больше одного раза, путевкой распорядились весело – прошли «Базель» и «Аякс». А на «Порту» у команды Карпина сил не хватило. Кто ж тогда знал, что это будет последний яркий заход в плей-офф на десятилетие?

С поражением можно выйти в плей-офф

Турнирная ситуация во всех смыслах лучше, чем у сборной России перед выездом в Хорватию. Во-первых, «Легия» легко может проиграть «Лестеру». Англичанам, которые застряли на 12-м месте в АПЛ , нужны положительные эмоции хотя бы в Лиге Европы. Во-вторых, поляки пропускают по 3-4 мяча, проиграли пять игр подряд в чемпионате, идут на вылет и ждут спасителя в лице Черчесова.

Но Саламович не появляется, хотя Чеслава Михневича сняли еще в конце октября. У «Легии» все плохо – предпоследние в чемпионате Польши. Это мотивирует драться в Лиге Европы? Скорее расклад подразумевает четкую расстановку приоритетов. Действующий чемпион страны может вылететь во вторую лигу, лишь «Наполи» в группе «Спартака» благополучен в национальном первенстве.

Также вспомните содержание первой игры с «Легией». Было скучно, натужно, вяло, но поляки не заслуживали победы, классический ничейный поединок на 0:0. С той поры «Спартак» не стал хуже, а соперник сильнее. Следовательно, аутсайдером в Польше российская команда точно не является. Более того, если «Легия» соберется сегодня и выдаст сенсацию против «Лестера» в гостях, то Витория автоматически получит путевку в плей-офф ЛЕ или ЛК.

Но лучше на соперников не надеяться, а обратить внимание, что даже в случае поражения «Спартака» в Варшаве, если «Лестер» победит в Неаполе, москвичи окажутся на третьей строчке и отправятся играть со вторыми командами из групп Лиги Конференций. Сейчас в числе потенциальных соперников ЛАСК , «Партизан», «Рома», «Яблонец», «Славия», «Слован», «Тоттенхэм» и «Базель». Не хочется нарваться лишь на бывшую или нынешнюю команды Моуриньо.

Вот только «Спартак» такой коллектив, что еще непонятно, с кем им удобнее играть, со «Слованом» или «Лейпцигом»? Имеем дело с «красно-белыми», доверять им на дистанции нельзя, ведь настроение команды меняется быстрее, чем погода. Сейчас Джикия смешно пищит «папа, папа», когда «спартаковцы» встречают на пару лет старшего за игроков Доменико Тедеско, Селихов тащит два сложных удара подряд, а Витория в стиле Эрика Кантона реагирует на невоспитанность обиженного Спаллетти.

Но пройдет две недели – весь расклад могут развернуть в Варшаве. Хотя успех «Лестера» в Неаполе может здорово выручить «Спартак», и поражение в Польше отправит как раз на третье место, из которого можно достать на жеребьевке хорошего соперника и достойно повоевать в конце зимы в плей-офф Лиги Конференций, всегда лучше закрывать вопросы самостоятельно.

Впрочем, москвичи не до конца зависят от себя. Победа над «Легией» не обязательно оставит их лидерами группы, как сейчас, если вмешаются положительные результаты «Лестера». Но прелесть ситуации в том, что даже ничья в Польше может означать при определенных раскладах первую строчку в квартете. Редко видим российские клубы в Европе в настолько хорошем положении накануне последнего тура группового раунда.

Менее 15% раскладов, примерно каждый седьмой, отбрасывают на последнее место. Победа «Легии» над «Лестером» дарит прямую путевку уже сегодня, но скорее придется повоевать самим, оглядываясь на результат в Неаполе. Первое место, как и третье, будет хорошим финишем, а второе оказывается спорным из-за новой сетки еврокубков. Раз настроились, хочется сохранить шансы на проход первого раунда плей-офф после жеребьевки.

Подсластят горькую пилюлю болеющему Федуну и порадуют десятки тысяч фанатов накануне столетия клуба, которое отпразднуют 18 апреля следующего года.