Лига чемпионов в разгаре: четыре фаворита (прости, ПСЖ), ослабшие испанцы и высадка в Лигу Европы

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24 ноября 2021, 18:00

Большая карусель.

В половине групп Лиги чемпионов остался один тур до финиша осеннего этапа, четыре квартета прояснят турнирную ситуацию сегодняшними матчами предпоследнего раунда. Уже есть клубы, обеспечившие себе участие в плей-офф, и те, кого командируют в Лигу Европы по итогам группового этапа. Достаточно тем для разговора о любимом турнире.

«Большая четверка» фаворитов

На протяжении большей части предыдущего десятилетия в список фаворитов Лиги чемпионов входили «Реал», «Барселона» и «Бавария». У «Мадрида» был Криштиану Роналду и истинный дух победителей, персонифицированный в Серхио Рамосе. «Барселона» строилась вокруг Месси и уповала на одну из лучших в истории футбола структур владения мячом. «Бавария» собрала под свои знамена лучших немецких футболистов, а в атаке большую роль годами играли Рибери и Роббен. Лигу чемпионов покоряла одна из этих команд или большой везунчик вроде «Интера»-2010 или «Челси»-2012.

Эпоха закончилась в 2018-м, когда Роналду покинул «Реал», а «Ливерпуль» в сезоне-2018/19 на пути к своему триумфу выбил и «Баварию», и «Барселону». В трех последних финалах сыграли шесть разных команд, о сформировавшемся пуле фаворитов говорить не приходится, но в конкретном розыгрыше можно выделить четверку команд, среди которых с большой долей вероятности и притаился будущий победитель: «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси». У этих четырех клубов в сумме под 80% шансов на триумф в Лиге чемпионов.

Ускользающая слава испанской Ла Лиги

Еще недавно испанцам не было равных в Лиге чемпионов. 7 из 10 розыгрышей с 2009-го по 2018-й выиграли представители Ла Лиги — «Реал» или «Барселона». Сейчас о больших победах остается только мечтать. «Сливочные» на 95% обеспечили себе выход из группы, должны обеспечить себе путевку в 1/8 финала уже сегодня в Тирасполе, куда едут за реваншем. Есть вероятность, что «Реал» окажется единственным представителем Испании в плей-офф Лиги чемпионов.

«Барселоне» нужно обыгрывать «Баварию» в Мюнхене, чтобы гарантировать себе участие в 1/8 финала. «Севилья» и «Атлетико» занимают третьи строчки в своих группах, они одержали только по одной победе. «Вильярреал» проведет решающий матч с «Аталантой» на выезде. Будет весело, если четыре испанские команды из Лиги чемпионов отправятся в Лигу Европы.

Готовящееся пополнение для Лиги Европы

«Зенит» уже проложил для себя мостик в Лигу Европы с третьего места в группе, но чемпионы России далеко не самый статусный клуб, который спустится из Лиги чемпионов на уровень ниже. Посмотрим, какие команды в каждой группе могут оказаться третьими. И конечно, для многих из них такой исход борьбы на групповой стадии ЛЧ будет признан неудачей.

Группа A: «Брюгге» или «РБ Лейпциг».

Группа B: «Порту», «Атлетико» или «Милан».

Группа C: «Спортинг» или дортмундская «Боруссия».

Группа D: «Интер», «Шериф» или «Шахтёр».

Группа E: «Барселона» или «Бенфика».

Группа F: «Вильярреал» или «Аталанта»

Группа G: «Лилль», «Зальцбург», «Севилья» или «Вольфсбург».

Группа H: «Зенит».

Самый статусный десант клубов из Лиги чемпионов, претендующий на высадку в Лиге Европы: «РБ Лейпциг», «Атлетико», «Боруссия» (Дортмунд), «Интер», «Барселона», «Вильярреал», «Севилья», «Зенит». Представьте себе, в Лигу Европы могут перейти чемпионы Италии и Испании, «Барселона» и Эрлинг Холанд с «Боруссией», а также два последних победителя ЛЕ — «Севилья» и «Вильярреал», клуб-рекордсмен и тренер-рекордсмен турнира.

ПСЖ , которому не веришь

Наверняка кто-то расстроился или недоумевает, не найдя в шорт-листе претендентов на победу в Лиге чемпионов ПСЖ . Это не ошибка. Да, парижане уже обыграли «Манчестер Сити» в группе, у них ярчайшее по именам атакующее трио Неймар-Месси-Мбаппе, а тренирует их парень, который пару лет назад заглядывал в финал Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». «На бумаге» они должны быть чуть ли не в тройке фаворитов, вот только в футбол играют на зеленой траве, а не на белоснежных страничках с разметкой.

Звездный ПСЖ не то чтобы очень впечатляет в этом сезоне, а если вдаваться в подробности, то можно встретить много разных камней преткновения. Месси чувствует себя неуютно в Париже, его соотечественник Почеттино хочет вернуться в АПЛ , а Мбаппе мечтает о «Реале». Рамос до сих пор не дебютировал, двух классных вратарей Наваса и Доннарумму столкнули лбами, что нервирует обоих, а Неймар снова будет травмирован на свой день рождения. Пока не видно человека, который смог бы объединить стольких талантливых людей с суперэго в единую силу, многочисленные противоречия убивают веру в успех ПСЖ .

Футболисты, забивающие в каждом матче

Любопытный статистический факт сообщает нам, что три лучших бомбардира текущего розыгрыша Лиги чемпионов забивают в каждом своем матче:

9 голов (в 5 матчах) — Роберт Левандовски («Бавария») = 2 («Барселоне») + 2 («Динамо Киев») + 1 («Бенфике») + 3 («Бенфике») + 1 («Динамо Киев»).

7 голов (в 4 матчах) — Себастьян Аллер («Аякс») = 4 («Спортингу») + 1 («Бешикташу») + 1 («Боруссии Д») + 1 («Боруссии Д»).

6 голов (в 5 матчах) — Криштиану Роналду ( МЮ ) = 1 («Янг Бойз») + 1 («Вильярреалу») + 1 («Аталанте») + 2 («Аталанте») + 1 («Вильярреалу»).

C учетом прошлого сезона результативная серия Роберта Левандовски в Лиге чемпионов насчитывает уже 9 встреч. «Золотой мяч» ему отдайте!