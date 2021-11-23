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Сегодня «Зенит» оформит путёвку в Лигу Европы, а у Семака роскошный шанс прервать антисерию

23 ноября 2021, 15:13
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В Петербурге разбили шведов 4:0.

Лига Европы — предел мечтаний, хотя в теории «Зенит» еще может попасть в плей-офф ЛЧ

«Зенит» точно не займет первое место в группе «H», чемпионы России могут стать вторыми, третьими или четвертыми в лигочемпионском квартете. Шансы на третье место самые внушительные, оцениваю их в 95%, подняться выше и опуститься ниже теоретически можно, но вероятность такого исхода стремится к нулю. Тем не менее давайте рассмотрим все турнирные варианты для «Зенита» за два тура до финиша группового этапа.

«Зенит» занимает 2-е место:

- Если в пятом туре обыгрывает «Мальме», а «Челси» в параллельном матче уступает «Ювентусу». Затем нужно будет в шестом туре выиграть дома у «Челси», причем обязательно с нужным счетом для обеспечения преимущества по личным встречам при равенстве очков (в Лондоне «Зенит» уступил «синим» 0:1). Поверить, что такой сценарий состоится, действительно непросто.

«Зенит» занимает 3-е место:

- Гарантией третьего места станет победа или ничья в сегодняшнем матче с «Мальме».

- В принципе, поражение не крупнее, чем в 4 мяча, «Зенит» тоже устроит при условии, что «Мальме» в последнем туре не наберет очков (или наберет, но не больше «Зенита»).

«Зенит» занимает 4-е место:

- Поражение от «Мальме» со счетом 0:5 и крупнее отодвинет «Зенит» на последнюю строчку в турнирной таблице.

- Если проиграть шведам со скромным счетом, то «Мальме» останется ниже по дополнительным показателям, но сможет обойти «Зенит» по итогам последнего тура, если сумеет набрать очки в матче с «Ювентусом».

В первом матче «Зенит» разбил «Мальме» в пух и прах

Сегодняшний соперник «Зенита» в Лиге чемпионов пока неизменно проигрывает с сухим счетом: разница забитых и пропущенных мячей «Мальме» после четырех матчей — 0:12. Треть пробоин шведы получили в гостевом матче против петербуржцев, когда «Зенит» прикончил команду Йона-Даль Томассона голами Клаудиньо, Далера Кузяева, Алексея Сутормина и Вендела.

В начале второго тайма при счете 2:0 в пользу «Зенита» шведская команда осталась в меньшинстве, после чего преимущество «сине-бело-голубых» стало подавляющим. «Зенит» в том матче отдал 90% точных передач, нанес 24 удара по воротам соперников против 11, а по выстрелам в створ было трехкратное преимущество — 9:3. Ярчайшая победа «Зенита» в Лиге чемпионов при Семаке.

Великолепный шанс для Семака прервать выездную серию без побед в еврокубках

Когда в 2014 году Сергей Семак стал исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после отставки Лучано Спаллетти, он выиграл у «Боруссии» Юргена Клоппа в Дортмунде 2:1. На судьбу противостояния в 1/8 финала гостевая победа никак не повлияла, ведь «шмели» до этого выиграли на «Петровском» 4:2, но свою еврокубковую историю молодой тренер начал с победы в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Но в качестве постоянного тренера «Зенита» у Семака ровно 0 побед в гостевых еврокубковых матчах за три года, причем в соперниках были не только «Челси» и «Ювентус», но и минское «Динамо», «Славия», «Брюгге» и «Мольде». Сегодня у Семака и «Зенита» в соперниках «Мальме», разбитый в Санкт-Петербурге со счетом 4:0, с таким соперником можно и нужно играть на победу и на выезде. Придет ли конец этой черной серии сегодня?

1. Лига Европы 2018/19 (квалификация). «Динамо» (Минск) — «Зенит» — 4:0

2. Лига Европы 2018/19 (квалификация). «Мольде» — «Зенит» — 2:1

3. Лига Европы 2018/19 (группа). «Копенгаген» — «Зенит» — 1:1

4. Лига Европы 2018/19 (группа). «Бордо» — «Зенит» — 1:1

5. Лига Европы 2018/19 (группа). «Славия» — «Зенит» — 2:0

6. Лига Европы 2018/19 (1/16 финала). «Фенербахче» — «Зенит» — 1:0

7. Лига Европы 2018/19 (1/8 финала). «Вильярреал» — «Зенит» — 2:1

8. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Лион» — «Зенит» — 1:1

9. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «РБ Лейпциг» — «Зенит» — 2:1

10. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Бенфика» — «Зенит» — 3:0

11. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Боруссия» (Дортмунд) — «Зенит» — 2:0

12. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Лацио» — «Зенит» — 3:1

13. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Брюгге» — «Зенит» — 3:0

14. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Челси» — «Зенит» — 1:0

15. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Ювентус» — «Зенит» — 4:2

Составы и потери

- Как и перед первым матчем этих команд, в составе «Мальме» много потерь. Йон-Даль Томассон не может рассчитывать на Кнудсена, Тойвонена, Ракипа, Андреса Кристиансена. Под вопросом участие в игре Феликса Бейимо.

- «Мальме» играет по схеме 5-3-2, и нет причин для изменения этой расстановки в игре с «Зенитом».

Ориентировочный состав «Мальме» (5-3-2): Далин — Ульссон, Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон, Бергет — Инносент, Пенья, Левицки — Чолак, Бирманчевич.

- Сергей Семак подтвердил, что Сердар Азмун и Станислав Крицюк не смогут принять участие в матче с «Мальме».

- Далер Кузяев провел несколько тренировок в общей группе и должен появиться на поле впервые с 20 октября. С первых минут хавбек сборной России играть не готов, но планируется его выход на поле по ходу второго тайма.

- Место в воротах «Зенита» займет Михаил Кержаков, а в атаке сыграет Артем Дзюба, отметившийся хет-триком накануне — в матче с «Нижним Новгородом». Йон-Даль Томассон назвал Дзюбу «звездой и шикарным футболистом».

- Ожидается, что Сергей Семак сыграет против «Мальме» по схеме 3-4-3, которая уже прошла успешную обкатку по ходу осени.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): М. Кержаков — Чистяков, Ловрен, Ракицкий — Караваев, Барриос, Вендел, Сантос — Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Прогноз «Соккер.ру»: выездные еврокубковые матчи — ахиллесова пята «Зенита», но превосходство в классе над «Мальме» должно сказаться. Сергей Семак прервет свою антисерию, «Зенит» выиграет. Предположу, что шведы забьют свой первый и последний гол в Лиге чемпионов, счет 2:1 или 3:1 в пользу чемпионов России.

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pomor45
pomor45
23 ноября в 22:47
Лицемерия просто через край.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 ноября в 18:20, ред.
Дружище, это понятно, но чем чёрт не шутит пока Бог спит? Просто надеюсь на лучшее для Зенита, то, что Мальме обыграет спору нет, а вот Челси может потерять очки пусть так будет. Здоровья, удачи.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
23 ноября в 18:02
Какая разница кто будет проигрывать у Зенита леги или доморощенные деревья, свои дешевле и для сборной опыт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
23 ноября в 17:59
Вообще то я реалист и понимаю, что место в ЛЧ Челси Зениту не отдаст ни при каких обстоятельствах. А Юве уже не досягаем. Но в ЛЕ Зениту самое то. Нельзя непосильные задачи ставить, может развиться комплекс неполноценности. А это плохо.
112910415
112910415
23 ноября в 17:48
Лига Европы не должна ускользнуть
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
23 ноября в 17:48
Во весело проиграть а Мальме у Юве очки взять
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
23 ноября в 17:19
Сегодня игра покажет готов ли Зенит продолжать игру в ЛЧ. Осталось пожелать ему только удачи. О ЛЕ даже не думаю.
25процентный клоун
25процентный клоун
23 ноября в 17:18, ред.
Удачи Зенит
Dima salev
Dima salev
23 ноября в 16:36
До того жили что попадания в весенний этап лиги Европы считается успехом раньше играли в 1/8 финала лиги чемпионов постоянно.
санек002
санек002
23 ноября в 16:27
должны хотя бы за лигу европы зацепиться,чего мы им и желаем!
Persenchik
Persenchik
23 ноября в 16:27
Сто пятьсот раз уже это проходили. Пока матч не состоялся, ни о каком Кубке УЕФА речи быть не может. Зенит пока только соискатель. Шансы одинаковы и у Мальмё, и у Зенита. 😊
Elliada
Elliada
23 ноября в 16:18
Это не НН, посмотрим что получится
shlomo
shlomo
23 ноября в 15:38
Спасибо за статью...ну что, теоретически Семаку ничего не должно помешать выйти в ЛЕ ( про выход в ЛЧ совсем не верится ... для этого должно сойтись сразу несколько планет в одной линии...во-первых, необходимо побеждать Мальмё и Челси, причём британский клуб надо обыгрывать с разницей минимум в два гола.... а вот Челси, в свою очередь, обязательно должен уступить в ближайшем матче Юве....) .... Мальмё пока не забивал в этом розыгрыше ЛЧ и вряд ли будет особо результативен в предстоящей встрече (хотя букмекеры верят, что именно в домашней игре с Зенитом шведская команда впервые отличится....).... однако разница в классе соперников слишком заметна, и особой вольницы российский клуб оппоненту явно не даст.... поэтому ставка на индивидуальный тотал Мальмё меньше двух голов, как мне думается это роскошный вариант для ставки
rubin kazzzan
rubin kazzzan
23 ноября в 15:32
Зенит всех победит!!!!!! Это закон!!!!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 ноября в 15:28, ред.
Думаю в ЛЕ зенит попадёт, хотя если сегодня не выиграет, то в последнем туре к шведам приедет Юве, которому ничего не надо. А Челси ещё будут нужны очки, так что теоретически возможно все
Kosmos58
Kosmos58
23 ноября в 15:21
И на старуху бывает проруха!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 ноября в 15:16
Оформит,даже не сомневаюсь!
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