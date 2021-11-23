Сегодня «Зенит» оформит путёвку в Лигу Европы, а у Семака роскошный шанс прервать антисерию

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23 ноября 2021, 15:13

В Петербурге разбили шведов 4:0.

Лига Европы — предел мечтаний, хотя в теории «Зенит» еще может попасть в плей-офф ЛЧ

«Зенит» точно не займет первое место в группе «H», чемпионы России могут стать вторыми, третьими или четвертыми в лигочемпионском квартете. Шансы на третье место самые внушительные, оцениваю их в 95%, подняться выше и опуститься ниже теоретически можно, но вероятность такого исхода стремится к нулю. Тем не менее давайте рассмотрим все турнирные варианты для «Зенита» за два тура до финиша группового этапа.

«Зенит» занимает 2-е место:

- Если в пятом туре обыгрывает «Мальме», а «Челси» в параллельном матче уступает «Ювентусу». Затем нужно будет в шестом туре выиграть дома у «Челси», причем обязательно с нужным счетом для обеспечения преимущества по личным встречам при равенстве очков (в Лондоне «Зенит» уступил «синим» 0:1). Поверить, что такой сценарий состоится, действительно непросто.

«Зенит» занимает 3-е место:

- Гарантией третьего места станет победа или ничья в сегодняшнем матче с «Мальме».

- В принципе, поражение не крупнее, чем в 4 мяча, «Зенит» тоже устроит при условии, что «Мальме» в последнем туре не наберет очков (или наберет, но не больше «Зенита»).

«Зенит» занимает 4-е место:

- Поражение от «Мальме» со счетом 0:5 и крупнее отодвинет «Зенит» на последнюю строчку в турнирной таблице.

- Если проиграть шведам со скромным счетом, то «Мальме» останется ниже по дополнительным показателям, но сможет обойти «Зенит» по итогам последнего тура, если сумеет набрать очки в матче с «Ювентусом».

В первом матче «Зенит» разбил «Мальме» в пух и прах

Сегодняшний соперник «Зенита» в Лиге чемпионов пока неизменно проигрывает с сухим счетом: разница забитых и пропущенных мячей «Мальме» после четырех матчей — 0:12. Треть пробоин шведы получили в гостевом матче против петербуржцев, когда «Зенит» прикончил команду Йона-Даль Томассона голами Клаудиньо, Далера Кузяева, Алексея Сутормина и Вендела.

В начале второго тайма при счете 2:0 в пользу «Зенита» шведская команда осталась в меньшинстве, после чего преимущество «сине-бело-голубых» стало подавляющим. «Зенит» в том матче отдал 90% точных передач, нанес 24 удара по воротам соперников против 11, а по выстрелам в створ было трехкратное преимущество — 9:3. Ярчайшая победа «Зенита» в Лиге чемпионов при Семаке.

Великолепный шанс для Семака прервать выездную серию без побед в еврокубках

Когда в 2014 году Сергей Семак стал исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после отставки Лучано Спаллетти, он выиграл у «Боруссии» Юргена Клоппа в Дортмунде 2:1. На судьбу противостояния в 1/8 финала гостевая победа никак не повлияла, ведь «шмели» до этого выиграли на «Петровском» 4:2, но свою еврокубковую историю молодой тренер начал с победы в гостевом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Но в качестве постоянного тренера «Зенита» у Семака ровно 0 побед в гостевых еврокубковых матчах за три года, причем в соперниках были не только «Челси» и «Ювентус», но и минское «Динамо», «Славия», «Брюгге» и «Мольде». Сегодня у Семака и «Зенита» в соперниках «Мальме», разбитый в Санкт-Петербурге со счетом 4:0, с таким соперником можно и нужно играть на победу и на выезде. Придет ли конец этой черной серии сегодня?

1. Лига Европы 2018/19 (квалификация). «Динамо» (Минск) — «Зенит» — 4:0

2. Лига Европы 2018/19 (квалификация). «Мольде» — «Зенит» — 2:1

3. Лига Европы 2018/19 (группа). «Копенгаген» — «Зенит» — 1:1

4. Лига Европы 2018/19 (группа). «Бордо» — «Зенит» — 1:1

5. Лига Европы 2018/19 (группа). «Славия» — «Зенит» — 2:0

6. Лига Европы 2018/19 (1/16 финала). «Фенербахче» — «Зенит» — 1:0

7. Лига Европы 2018/19 (1/8 финала). «Вильярреал» — «Зенит» — 2:1

8. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Лион» — «Зенит» — 1:1

9. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «РБ Лейпциг» — «Зенит» — 2:1

10. Лига чемпионов 2019/20 (группа). «Бенфика» — «Зенит» — 3:0

11. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Боруссия» (Дортмунд) — «Зенит» — 2:0

12. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Лацио» — «Зенит» — 3:1

13. Лига чемпионов 2020/21 (группа). «Брюгге» — «Зенит» — 3:0

14. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Челси» — «Зенит» — 1:0

15. Лига чемпионов 2021/22 (группа). «Ювентус» — «Зенит» — 4:2

Составы и потери

- Как и перед первым матчем этих команд, в составе «Мальме» много потерь. Йон-Даль Томассон не может рассчитывать на Кнудсена, Тойвонена, Ракипа, Андреса Кристиансена. Под вопросом участие в игре Феликса Бейимо.

- «Мальме» играет по схеме 5-3-2, и нет причин для изменения этой расстановки в игре с «Зенитом».

Ориентировочный состав «Мальме» (5-3-2): Далин — Ульссон, Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон, Бергет — Инносент, Пенья, Левицки — Чолак, Бирманчевич.

- Сергей Семак подтвердил, что Сердар Азмун и Станислав Крицюк не смогут принять участие в матче с «Мальме».

- Далер Кузяев провел несколько тренировок в общей группе и должен появиться на поле впервые с 20 октября. С первых минут хавбек сборной России играть не готов, но планируется его выход на поле по ходу второго тайма.

- Место в воротах «Зенита» займет Михаил Кержаков, а в атаке сыграет Артем Дзюба, отметившийся хет-триком накануне — в матче с «Нижним Новгородом». Йон-Даль Томассон назвал Дзюбу «звездой и шикарным футболистом».

- Ожидается, что Сергей Семак сыграет против «Мальме» по схеме 3-4-3, которая уже прошла успешную обкатку по ходу осени.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-4-3): М. Кержаков — Чистяков, Ловрен, Ракицкий — Караваев, Барриос, Вендел, Сантос — Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Прогноз «Соккер.ру»: выездные еврокубковые матчи — ахиллесова пята «Зенита», но превосходство в классе над «Мальме» должно сказаться. Сергей Семак прервет свою антисерию, «Зенит» выиграет. Предположу, что шведы забьют свой первый и последний гол в Лиге чемпионов, счет 2:1 или 3:1 в пользу чемпионов России.