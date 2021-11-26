Россия встретится с Левандовски, у Италии и Португалии одна путёвка на двоих. Состоялась жеребьёвка стыков ЧМ-2022

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26 ноября 2021, 21:30

Кажется, нам повезло.

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре в зоне УЕФА . 12 соискателей трех оставшихся путевок разделились на три пути. Стыки будут состоять из одноматчевых полуфинала и финала, таким образом, чтобы попасть на ЧМ -2022, нужно пройти двух соперников. А вот и итоги жеребьевки:

Россия vs Польша/Швеция vs Чехия

Уэльс vs Австрия/Шотландия vs Украина

Португалия vs Турция/Италия vs Северная Македония

- первыми указаны пары, победители которых будут хозяевами в финалах.

- полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы пройдут 29 марта.

🔔 Стыковые матчи #ЧМ2022:



🔥 Шотландия против Украины, Россия против Польши!



🔹 Полуфиналы: 24 марта 2022 года

🔹 Финалы: 29 марта 2022 года pic.twitter.com/M1YbhiTGIK — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 26, 2021

«Нормальный жребий»

Валерий Карпин назвал жребий нормальным и добавил, что «могло быть хуже». Это правда. Наверное, могло быть и чуточку лучше, однако роптать на судьбу не приходится хотя бы по той причине, что сборной России удалось избежать того, что многих пугало: нам точно не придется спорить за путевку на чемпионат мира с Италией и Португалией, которых коварный жребий столкнул лбами. Есть и еще один нюанс в пользу команды Карпина: в случае победы над поляками финал стыков наша команда тоже проведет дома, а в схватках с более или менее равными соперниками это может сыграть определяющую роль.

Польша — ближайший соперник России

Впрочем, равенство — понятие растяжимое. К примеру, последний созыв той же сборной Польши оценивается «Трансфермарктом» в два раза дороже нашего — 292 миллиона евро против 152. У поляков есть суперзвезда мирового футбола Роберт Левандовски, хавбек «Наполи» Петр Зелински, основной вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны, хорошо нам известный Гжегож Крыховяк и натурализованный англичанин Мэтти Кэш. Лучшие польские футболисты играют в топ-чемпионатах, а у нас игроков с таким опытом можно пересчитать по пальцам одной руки.

К тому же, точно не сыграют против Польши дисквалифицированные Смолов и Головин, совершенно точно придется искать новых героев в атаке — может быть, Карпин снизойдет до Дзюбы или обратит внимание на Соболева, который ожил к концу календарного года. Интересно, что все три встречи России и Польши в XXI веке завершились вничью (2:2, 1:1, 1:1), официальной была всего одна из них — в финальной части Евро-2012, когда Дзагоев и Блащиковски обменялись голами в Варшаве.

Держим в уме и еще один выдающийся сюжет, который при определенном стечении обстоятельств может нам подарить это футбольное противостояние. В Польше недовольны работой Паулу Соузы у руля национальной команды, не исключено, что португальца отправят в отставку до стыков, а одним из желанных кандидатов называется Черчесов, чьи акции могут вырасти из-за того, что он знает всю подноготную польского соперника по стыкам. Как думаете, согласится ли Станислав Саламович стать соперником сборной России, если такое предложение поступит?

В случае победы встретимся с Чехией или Швецией

В случае победы над Польшей сборная России встретится в финале стыков с победителем пары Швеция — Чехия. Примерно равные команды, в чьей очной встрече не будет фаворита. Шведы могут предъявить Исака из «Реал Сосьедада», Кулусевски из «Ювентуса» и Форсберга из «РБ Лейпцига», а у чехов есть трио из «Вест Хэма», лучший бомбардир Евро-2020 наравне с КриРо Патрик Шик и форвард «Спарты» Хложек, за которым уже охотятся большие клубы. 19-летний Адам годится в сыновья Златану Ибрагимовичу, который вернулся в сборную и мечтает сыграть на чемпионате мира в 41 год.

Сборная России при Черчесове неудачно играла со шведами (два поражения и ничья), хотя чуть раньше были важные победы над скандинавами на Евро-2008 и в отборе Евро-2016, а вот чехов наша команда трижды обыграла в XXI веке, причем дважды с разгромным счетом — 4:1 на Евро-2012 и 5:1 в товарищеском матче 2018 года, который прошел в Ростове-на-Дону. Зато на Евро-2020 Швеция и Чехия играли в плей-офф, в отличие от нашей команды. Серьезные соперники, но в матчах с ними, как и со сборной Польши, можно рассчитывать на положительный результат.

ЧМ -2022 без Криштиану Роналду или без чемпионов Европы

Если абстрагироваться от сборной России и увидеть картину целиком, то главное событие жеребьевки — это, конечно же, попадание Италии и Португалии в один стыковой квартет. Последние чемпионы Европы, скорее всего, сойдутся в финале и оспорят одну путевку в Катар на двоих. Чемпионат мира точно лишится одной из топ-сборных, а для проигравшего это станет трагедией. Итальянцы могут пропустить второй кряду чемпионат мира, ведь уже оплошали в отборе ЧМ -2018, но ведь и без Криштиану Роналду мундиаль осиротеет.