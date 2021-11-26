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Россия встретится с Левандовски, у Италии и Португалии одна путёвка на двоих. Состоялась жеребьёвка стыков ЧМ-2022

26 ноября 2021, 21:30
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
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Кажется, нам повезло.

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре в зоне УЕФА. 12 соискателей трех оставшихся путевок разделились на три пути. Стыки будут состоять из одноматчевых полуфинала и финала, таким образом, чтобы попасть на ЧМ-2022, нужно пройти двух соперников. А вот и итоги жеребьевки:

Россия vs Польша/Швеция vs Чехия

Уэльс vs Австрия/Шотландия vs Украина

Португалия vs Турция/Италия vs Северная Македония

- первыми указаны пары, победители которых будут хозяевами в финалах.

- полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы пройдут 29 марта.

«Нормальный жребий»

Валерий Карпин назвал жребий нормальным и добавил, что «могло быть хуже». Это правда. Наверное, могло быть и чуточку лучше, однако роптать на судьбу не приходится хотя бы по той причине, что сборной России удалось избежать того, что многих пугало: нам точно не придется спорить за путевку на чемпионат мира с Италией и Португалией, которых коварный жребий столкнул лбами. Есть и еще один нюанс в пользу команды Карпина: в случае победы над поляками финал стыков наша команда тоже проведет дома, а в схватках с более или менее равными соперниками это может сыграть определяющую роль.

Польша — ближайший соперник России

Впрочем, равенство — понятие растяжимое. К примеру, последний созыв той же сборной Польши оценивается «Трансфермарктом» в два раза дороже нашего — 292 миллиона евро против 152. У поляков есть суперзвезда мирового футбола Роберт Левандовски, хавбек «Наполи» Петр Зелински, основной вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны, хорошо нам известный Гжегож Крыховяк и натурализованный англичанин Мэтти Кэш. Лучшие польские футболисты играют в топ-чемпионатах, а у нас игроков с таким опытом можно пересчитать по пальцам одной руки.

К тому же, точно не сыграют против Польши дисквалифицированные Смолов и Головин, совершенно точно придется искать новых героев в атаке — может быть, Карпин снизойдет до Дзюбы или обратит внимание на Соболева, который ожил к концу календарного года. Интересно, что все три встречи России и Польши в XXI веке завершились вничью (2:2, 1:1, 1:1), официальной была всего одна из них — в финальной части Евро-2012, когда Дзагоев и Блащиковски обменялись голами в Варшаве.

Держим в уме и еще один выдающийся сюжет, который при определенном стечении обстоятельств может нам подарить это футбольное противостояние. В Польше недовольны работой Паулу Соузы у руля национальной команды, не исключено, что португальца отправят в отставку до стыков, а одним из желанных кандидатов называется Черчесов, чьи акции могут вырасти из-за того, что он знает всю подноготную польского соперника по стыкам. Как думаете, согласится ли Станислав Саламович стать соперником сборной России, если такое предложение поступит?

В случае победы встретимся с Чехией или Швецией

В случае победы над Польшей сборная России встретится в финале стыков с победителем пары Швеция — Чехия. Примерно равные команды, в чьей очной встрече не будет фаворита. Шведы могут предъявить Исака из «Реал Сосьедада», Кулусевски из «Ювентуса» и Форсберга из «РБ Лейпцига», а у чехов есть трио из «Вест Хэма», лучший бомбардир Евро-2020 наравне с КриРо Патрик Шик и форвард «Спарты» Хложек, за которым уже охотятся большие клубы. 19-летний Адам годится в сыновья Златану Ибрагимовичу, который вернулся в сборную и мечтает сыграть на чемпионате мира в 41 год.

Сборная России при Черчесове неудачно играла со шведами (два поражения и ничья), хотя чуть раньше были важные победы над скандинавами на Евро-2008 и в отборе Евро-2016, а вот чехов наша команда трижды обыграла в XXI веке, причем дважды с разгромным счетом — 4:1 на Евро-2012 и 5:1 в товарищеском матче 2018 года, который прошел в Ростове-на-Дону. Зато на Евро-2020 Швеция и Чехия играли в плей-офф, в отличие от нашей команды. Серьезные соперники, но в матчах с ними, как и со сборной Польши, можно рассчитывать на положительный результат.

ЧМ-2022 без Криштиану Роналду или без чемпионов Европы

Если абстрагироваться от сборной России и увидеть картину целиком, то главное событие жеребьевки — это, конечно же, попадание Италии и Португалии в один стыковой квартет. Последние чемпионы Европы, скорее всего, сойдутся в финале и оспорят одну путевку в Катар на двоих. Чемпионат мира точно лишится одной из топ-сборных, а для проигравшего это станет трагедией. Итальянцы могут пропустить второй кряду чемпионат мира, ведь уже оплошали в отборе ЧМ-2018, но ведь и без Криштиану Роналду мундиаль осиротеет.

Неравнозначным на фоне компании с итальянцами, португальцами и турками выглядит стыковая кампания с участием Шотландии, Украины, Австрии и Уэльса, хотя и здесь имеются локальные интриги. Уже в полуфинале в очной схватке сойдутся партнеры по мадридскому «Реалу» и главные звезды своих сборных — Давид Алаба и Гарет Бэйл, а в финале стыков могут встретиться две британские сборные, что разгонит туман над Альбионом. Непростая задача у украинцев, которым нужно одержать две победы на выезде, чтобы попасть на ЧМ-2022.

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Все комментарии
XL-965
XL-965
28 ноября в 01:31
Прочитал один хороший коментарий ВК: "Польша это тот же Египет с Салахом" сам Господь Бог дал нам такой шанс. Вспомним успехи поляков ЧМ 18 невыход из группы и на Евро аналогично, вполне я считаю проходимый соперник.Чехия времена когда это была мощная команда давно прошли с завершением карьеры Недведа, Росицкоко, Коллера, Уйфалуши и других. Швеция да опасение вызывает, но фактор своего поля это немаловажно.
Вывод: соперники все проходимые, шансы очень хорошие, глтовимся для нас ЧМ начнется уже в марте.
Chivas1
Chivas1 ответ sihafazatron (раскрыть)
27 ноября в 19:37
Тоже верно))
ProKop92
ProKop92 ответ Roger Young (раскрыть)
27 ноября в 15:11
Видимо. Оперативно реагируют значит
Roger Young
Roger Young ответ ProKop92 (раскрыть)
27 ноября в 14:36
эту фразу добавили сегодня. Видимо после комментария
RaulitoS
RaulitoS
27 ноября в 10:51
Если объективно, то с Польшей шансов никаких.
ProKop92
ProKop92 ответ Roger Young (раскрыть)
27 ноября в 10:04
Если внимательнее почитать статью, то про Шика там упомянуто:
...", лучший бомбардир Евро-2020 наравне с КриРо Патрик Шик"...
Брулин
Брулин
27 ноября в 09:41
Это ж нужно, что Португали и Италия разыгрывали 1 путевку на ЧМ
sihafazatron
sihafazatron ответ Chivas1 (раскрыть)
27 ноября в 08:18
Ну тогда у нас март круглый год)))
Chivas1
Chivas1
27 ноября в 07:35
В марте наши не очень как правило…
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 ноября в 07:35
Политики было бы меньше в этом противостоянии. Расцветёт подснежник, станет тепло..Что скажет корона..
И вообще. Лишь бы не было войны.
AlVi77
AlVi77
27 ноября в 07:30
Повезло, отличная жеребьевка, даже шансы есть, но будет как всегда! И чтобы подраматичнее, прохрдим ляхов и во втором матче на 92 минуте дзюба в падении через себя рукой забивает в свои ворота.
Украине удачи, шанс тоже есть, плохо что выездные матчи.
valt134
valt134
27 ноября в 05:58
Как мне видится, и Польша, и Шведы с Чехами посильнее нашей сборной будут. А посему шансов немного. Но домашние стены и БОЖЬЯ милость могут сыграть определяющую роль.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
27 ноября в 04:34
У нас нет игроков такого уровня. Это факт .
Шведы на равных с топами играют засчёт крутой игровой дисциплины. Думаю они и фавориты этой сетки.
Да Пауло Соуза это слабое звено у Польши.
Persenchik
Persenchik
27 ноября в 02:58
У Польши есть только один видный футболист. Это Левандовски. Как бы не было обидно другим, но лишь только Роберт толковый игрок. Сб. Польши одна из тех команд, где только один футболист выше остальных на голову. Как Швеция времён Ибрагимовича, Португалия с К. Рональдо. Но, чаще всего даже их мастерства не хватало для решающих матчей. Чемпионат Европы 2016 в расчёт не берём. Португалия выиграла турнир, в основном за счёт невероятной удачи. 😊
Dauletbek
Dauletbek
27 ноября в 00:03
Турки могут пройти Португалию
прохожий.
прохожий.
26 ноября в 23:38
Кудряшову уже предложили политическое убежище в Польше? Сразу после матча вручают паспорт беженца и везут в банк)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
26 ноября в 23:33
Кудряшов поспорил с Левандовски кто больше мячей забьёт в ворота сборной России!)
Phu Quoq
Phu Quoq
26 ноября в 23:30
Надеюсь Поляки нас размажут не с очень крупным счетом
В принципе если поставим автобус у своих ворот как в матчах с Хорватией и всей командой будем отбиваться
То есть шанс на 0:2 или 1:3
Roger Young
Roger Young
26 ноября в 23:11
Больше всего интересует пара Швеция-Чехия. Обе команды показали симпатичный футбол на Евро
Roger Young
Roger Young
26 ноября в 23:09, ред.
Странно видеть среди перечисленных чехов Хложека, но даже нет упоминания о Шике, который на Евро стал лучшим бомбардиром турнира, как и Роналду (5 мячей), а в текущем сезоне Бундеслиги сыграл за Байер 9 матчей и забил 8 мячей. Это потрясающий по результативности игрок.
EAGinLE
EAGinLE
26 ноября в 22:44
Если Польша не наваляет , значит Ибра назабивает .:)
Nick Ch
Nick Ch
26 ноября в 22:30
Хочется верить, наши игроки в марте будут не как всегда...
-Хостинский-
-Хостинский-
26 ноября в 22:01
Привет Кудряшеву)))
-Хостинский-
-Хостинский-
26 ноября в 22:00
Шансов у нас на столько мало, что чудо должно произойти для попадание на Чемпионат. Я почти на 100% уверен что Польша нас переедет и на этом все Закончится
faneng
faneng
26 ноября в 21:44
Ну что, Роналду обещал неделю назад отпраздновать выход на чемпионат мира, а теперь вообще останется без него. Не думаю, что они смогут пройти Италию.
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