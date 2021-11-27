Валуев: «Сборная России способна пройти Польшу»

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вчера, 15:44

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на итоги жеребьевки стыковых игр ЧМ -2022. Напомним, сборная России встретится с Польшей.

Жребий в стыках нам выпал неплохой. Сборная России способна пройти Польшу. Думаю, есть хороший шанс попасть на чемпионат мира. Матч с Польшей принципиальный? Политические деятели всегда хотят найти во всем политическую подоплеку. Надо в спорте оставаться. Я тоже политический деятель, но смотрю на этот вопрос по-другому.

Если Россия победит Польшу, то сразится в финале стыкового турнира с победителем матча Швеция — Чехия.

Полуфинальный поединок стыкового раунда пройдет 24 марта 2022 года, а финал — 29 марта.