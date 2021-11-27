Валуев: «Сборная России способна пройти Польшу»

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на итоги жеребьевки стыковых игр ЧМ-2022. Напомним, сборная России встретится с Польшей.
Жребий в стыках нам выпал неплохой. Сборная России способна пройти Польшу. Думаю, есть хороший шанс попасть на чемпионат мира.
Матч с Польшей принципиальный? Политические деятели всегда хотят найти во всем политическую подоплеку. Надо в спорте оставаться. Я тоже политический деятель, но смотрю на этот вопрос по-другому.
Если Россия победит Польшу, то сразится в финале стыкового турнира с победителем матча Швеция — Чехия.
Полуфинальный поединок стыкового раунда пройдет 24 марта 2022 года, а финал — 29 марта.
Бывший великий боксер везде все знает, в том числе эксперт по футболу. Поэтому его мнение стали регулярно публиковать. В думе больше нечего что обсуждать ? Сейчас скажет и Милонов, и другие
Бывший великий боксер везде все знает, в том числе эксперт по футболу. Поэтому его мнение стали регулярно публиковать. В думе больше нечего что обсуждать ? Сейчас скажет и Милонов, и другие