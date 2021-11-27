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Валуев: «Сборная России способна пройти Польшу»

вчера, 15:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на итоги жеребьевки стыковых игр ЧМ-2022. Напомним, сборная России встретится с Польшей.

Жребий в стыках нам выпал неплохой. Сборная России способна пройти Польшу. Думаю, есть хороший шанс попасть на чемпионат мира.

Матч с Польшей принципиальный? Политические деятели всегда хотят найти во всем политическую подоплеку. Надо в спорте оставаться. Я тоже политический деятель, но смотрю на этот вопрос по-другому.

Если Россия победит Польшу, то сразится в финале стыкового турнира с победителем матча Швеция — Чехия.

Полуфинальный поединок стыкового раунда пройдет 24 марта 2022 года, а финал — 29 марта.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:55
откуда это знает данный крупный, умный политик ?
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 21:07
Надо Валуева выпустить на поле в матче с Польшей
E5 E5
E5 E5
вчера в 20:15
Валуеву надо в раздевалку сборной зайти перед матчем...
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 18:15
Коля, ты лучше в ГД борьбой с нищетой в стране займись.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:01
Наша сборная способна удивить, как приятно, так и неприятно.
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:27
Сказал экс-боксер и диванный критик
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:23
Возможно скоро Россия увидит Артёма Дзюбы в новом амплуа.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:21
Даже не знаю где большая беда, что у нас такая беспомощная сборная или такие политические деятели. А может все взаимосвязано?
дурман
дурман
вчера в 17:21
Страна где депутат Валуев обречена на успех
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:41
Посадим тебя на ВАРево,и дело сделано!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:40
Про хорватов он тоже так говорил, прогнозист ср...й
felix
felix
вчера в 16:25
Надо этого товарища в раздевалку Польши пустить перед матчем, хотя они этому не поворотливому тормозу наваляют....На большее он не способен
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:22
Что можно вообще делать в ГД с отбитой башкой?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:08
С такой каменной башкой хорошо наверно быть политическим деятелем.
4RT
4RT
вчера в 15:54
Хоккеист был, биатлонист был. Теперь боксер нам всё расскажет про футбол 😁
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:52
И я думаю что любую команду можно пройти!
протон
протон
вчера в 15:49, ред.
я не совсем понимаю, откуда подобные эксперты по футболу со своими прогнозами, - им платят что-ли!! сидят тихо не видно и не слышно их, где-то в углу, а потом выскакивают! и все, как один - "положительно оценивают" жребий нашей сборной.
Бывший великий боксер везде все знает, в том числе эксперт по футболу. Поэтому его мнение стали регулярно публиковать. В думе больше нечего что обсуждать ? Сейчас скажет и Милонов, и другие
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