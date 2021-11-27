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Мор: «Мы играем дома и имеем хорошие шансы пройти Польшу»

вчера, 15:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Сборной России выпал не лучший, но и не худший жребий в стыковых поединках ЧМ-2022, считает экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт Эдуард Мор.

В пятницу в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых игр чемпионата мира в зоне УЕФА. Сборная России сыграет в полуфинале с Польшей. В случае победы команда Валерия Карпина оспорит путевку на ЧМ-2022 с победителем противостояния Чехия — Швеция.

Из этой корзины не самый лучший жребий, но и не самый худший. Австрия была бы хуже. Польша на втором месте. Многое зависит от того, сыграет ли Левандовски. Нельзя желать зла, чтобы по каким-то причинам он пропустил матч. Он — главная звезда, его остановить крайне сложно, но нужно постараться. Мы играем дома и имеем хорошие шансы пройти Польшу. В дальнейшем со жребием не повезло. Самое главное, что там не Италия или Португалия.

Нынешние шведы очень хороши. Италия, Португалия, на третьем месте Швеция. В целом, она сопоставима с такими сборными, как Нидерланды и Дания. Сборная Швеции — очень сильная команда и по подбору игроков, и в плане тренера, тактики. Команда без откровенно слабых мест.

Полуфинальные игры стыковых матчей ЧМ-2022 пройдут 24 марта, финальные — 29 марта.

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Мор Эдуард
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 15:35
Не могу представить Чемпионат мира без Роберта и Эрлинга. Мы играем дома, возможно это и поможет нам.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:29
Было бы неплохо.
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