Мор: «Мы играем дома и имеем хорошие шансы пройти Польшу»

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вчера, 15:27

Сборной России выпал не лучший, но и не худший жребий в стыковых поединках ЧМ -2022, считает экс-игрок «Спартака» и футбольный эксперт .

В пятницу в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых игр чемпионата мира в зоне УЕФА . Сборная России сыграет в полуфинале с Польшей. В случае победы команда Валерия Карпина оспорит путевку на ЧМ -2022 с победителем противостояния Чехия — Швеция.

Из этой корзины не самый лучший жребий, но и не самый худший. Австрия была бы хуже. Польша на втором месте. Многое зависит от того, сыграет ли Левандовски. Нельзя желать зла, чтобы по каким-то причинам он пропустил матч. Он — главная звезда, его остановить крайне сложно, но нужно постараться. Мы играем дома и имеем хорошие шансы пройти Польшу. В дальнейшем со жребием не повезло. Самое главное, что там не Италия или Португалия. Нынешние шведы очень хороши. Италия, Португалия, на третьем месте Швеция. В целом, она сопоставима с такими сборными, как Нидерланды и Дания. Сборная Швеции — очень сильная команда и по подбору игроков, и в плане тренера, тактики. Команда без откровенно слабых мест.