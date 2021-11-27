Созин: «Встреча Карпина с Черчесовым просто необходима»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал разговоры о возможной встрече нынешнего тренера сборной России с бывшим наставником национальной команды .

Возможная встреча Черчесова и Карпина? Уверен, если она произойдёт, то Черчесов не утаит ничего, что бы могло помочь нашей команде обыграть Польшу. Эта встреча просто необходима, ведь эта сборная России – всё ещё черчесовская. Он знает её досконально, прошёл с ними чемпионат мира и Европы.