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Созин: «Встреча Карпина с Черчесовым просто необходима»

вчера, 08:32

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал разговоры о возможной встрече нынешнего тренера сборной России Валерия Карпина с бывшим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

Возможная встреча Черчесова и Карпина? Уверен, если она произойдёт, то Черчесов не утаит ничего, что бы могло помочь нашей команде обыграть Польшу. Эта встреча просто необходима, ведь эта сборная России – всё ещё черчесовская. Он знает её досконально, прошёл с ними чемпионат мира и Европы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:37
Испанский стыд. Россия футбольная страна, если у нас такие эксперты?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Vave666 (раскрыть)
вчера в 14:42
Я утрирую). Пусть будет финном полевой командир)).
Vave666
Vave666 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 14:30
Это саламыч чтоли русский??)) шашлычник азербайджанский) А Валера эстонец вроде, а не финн
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 13:02
что то много последнее время стали писать про черчесова.... опять лобируют этого недоноска?
4RT
4RT
вчера в 12:44
Так иди и сам встречайся,если это тебе необходимо
ОПС
ОПС
вчера в 10:46
Нового ничего не будет.
sir_Alex
sir_Alex ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 10:33
Да и усатому тоже эта встреча не нужна.
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:13
Думаю, Валере это не надо. Черчесов на Евро показал свой днищенский уровень, аж до сих пор трясёт команду от его тренерства.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:58
Чтобы обыграть сборную Польшу надо выслушать Чечесова и сделать наоборот. А если честно - хватит слушать Стаса, хватило эскапад про полевых командиров на его триумфальной пресс-конференции.
cska1948
cska1948
вчера в 09:31
Созин: «Встреча Карпина с Черчесовым просто необходима»
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Эта встреча может быть для Карпина полезной если Черчесов станет тренером сборной Польши.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:28
Встречи не будет..
cska1948
cska1948 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 09:28
В подземном переходе...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 09:23
А где выдают диплом эксперта?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:14
....Уверен, если она произойдёт, то Черчесов не утаит ничего, что бы могло помочь нашей команде обыграть Польшу. Эта встреча просто необходима....

Черчесов со своими консультациями так нужен Карпину, как зайцу стоп-сигнал....

Пусть лучше тренера сборной Польши консультирует, тогда точно поможет сборной России обыграть поляков....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:11
А они поймут друг друга? Это же будет разговор финна с русским, как в "Особенностях национальной ....")).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:38
Навряд ли Черчес расскажет что-то новое))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:35
Ещё один умниу эксперт.
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