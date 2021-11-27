Созин: «Встреча Карпина с Черчесовым просто необходима»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал разговоры о возможной встрече нынешнего тренера сборной России Валерия Карпина с бывшим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.
Возможная встреча Черчесова и Карпина? Уверен, если она произойдёт, то Черчесов не утаит ничего, что бы могло помочь нашей команде обыграть Польшу. Эта встреча просто необходима, ведь эта сборная России – всё ещё черчесовская. Он знает её досконально, прошёл с ними чемпионат мира и Европы.
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Эта встреча может быть для Карпина полезной если Черчесов станет тренером сборной Польши.
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Эта встреча может быть для Карпина полезной если Черчесов станет тренером сборной Польши.
Черчесов со своими консультациями так нужен Карпину, как зайцу стоп-сигнал....
Пусть лучше тренера сборной Польши консультирует, тогда точно поможет сборной России обыграть поляков....
Черчесов со своими консультациями так нужен Карпину, как зайцу стоп-сигнал....
Пусть лучше тренера сборной Польши консультирует, тогда точно поможет сборной России обыграть поляков....