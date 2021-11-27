Кавазашвили: «С радостью вошел бы в тренерский штаб сборной России»

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что был бы полезен сборной России, а также высказался о некоторых игроках национальной команды:

С радостью вошел бы в тренерский штаб сборной России, если бы мне поступило такое предложение. Я бы этого хотел, потому что внес бы большой вклад в подготовку команды. Я имею колоссальный опыт.

В нашей сборной сегодня исключительно посредственные футболисты. А проблема в том, что других в РПЛ просто нет. Ни одна команда не воспитала качественных игроков. Они все просто бегают по полю. Исключением является один Дзюба, который не хочет играть.

Будь я в штабе сборной, в основу поставил бы тех же Захаряна с Агаларовым. У молодых пацанов огромное желание забивать голы и показывать себя. Тот же Смолов, например, уже никуда не годится.