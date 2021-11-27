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Кавазашвили: «С радостью вошел бы в тренерский штаб сборной России»

вчера, 15:36

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что был бы полезен сборной России, а также высказался о некоторых игроках национальной команды:

С радостью вошел бы в тренерский штаб сборной России, если бы мне поступило такое предложение. Я бы этого хотел, потому что внес бы большой вклад в подготовку команды. Я имею колоссальный опыт.

В нашей сборной сегодня исключительно посредственные футболисты. А проблема в том, что других в РПЛ просто нет. Ни одна команда не воспитала качественных игроков. Они все просто бегают по полю. Исключением является один Дзюба, который не хочет играть.

Будь я в штабе сборной, в основу поставил бы тех же Захаряна с Агаларовым. У молодых пацанов огромное желание забивать голы и показывать себя. Тот же Смолов, например, уже никуда не годится.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:58
нельзя, эмоциональный слишком !
pomor45
pomor45
вчера в 20:34
Франко, чтобы угомонить своих старых генералов, создал им штаб, где они разрабатывали свои проекты, представляли их Франко, а тот их нахваливал и обещал обязательно использовать в вооружённых силах Испании. Генералы спохватились только тогда, когда половина умерла, а остальные совсем постарели и отошли от дел. Может РФС создать что-то подобное во главе с Кавазашвили? Собрать там всех прожектёров, критиканов из бывших и пусть разрабатывают проекты. Но, чур, только на общественных началах: иначе от желающих отбоя не будет.
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:25
Вооружённый не знаниями о современном футболе, а воспоминаниями о своём. Пусть пишет мемуары.
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:21
Не мешает работать, чего от Анзора ждать не приходится.
pomor45
pomor45
вчера в 20:19
Как только этот "скромный" человек войдёт в штаб, все посредственные игроки сразу станут непосредственными именно потому, что других у нас просто нет.
Сантус
Сантус
вчера в 18:36
...он бы и по-бабам наверное тоже пошёл бы с удовольствием...)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:34
Во....вот у Мостового уже начинается тренерский штаб собираться) из тех кто не имеет лицензии, не хочет учиться, но если позовут - то пойдут.
Конь 666
Конь 666
вчера в 17:28
Вот поэтому тебя в сборной никогда не будет. Одно чемпионство за всю жизнь, а вони как от бубнова!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:20
... да кто ж позовёт.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:19
Анзор, вооруженный знаниями о современном футболе, несомненно сделает из стада посредственных футболистов, группу тактически подкованных гениев от футбола, которые, как непосредственный Дзюба, будут осмысленно ходить по футбольному полю в ожидании когда кто-нибудь отдаст им пас в ноги или удачно попадет мячом прямо в голову.
ДСА
ДСА
вчера в 17:02
Такой рифмоплет Валере не нужен.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:28
сиди пенсионер смотри АПЛ или Ла Лигу и наслаждайся футболом и не лезь уже туда куда.....
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:59
Кавазашвили: «С радостью вошел бы в тренерский штаб сборной России»
4RT
4RT
вчера в 15:58
А классных футболистов ты бы с собой из дома принёс, раз "других в РПЛ просто нет" 😁
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:48
Что в тренерском штабе делает Онопко, который всегда был "ни рыба, ни мясо"?
E5 E5
E5 E5
вчера в 15:42
Да кому ты нужен?!?
beefs
beefs
вчера в 15:42
ну вот приплыли, при новом гл. тренере начинают его уже критиковать, а вчера только хвалили...
протон
протон
вчера в 15:41
Можно и Мостового с собой туда забрать, авось и пригодится.
Cat01
Cat01
вчера в 15:40
Много желающих
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:40
Многие вошли бы с радостью, ответственности никакой, отвечает главный тренер, почему бы и не войти....
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