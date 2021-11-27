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«Мы получили крепкого соперника». Глебов оценил силу сборной Польши

вчера, 08:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о сборной Польши, которая досталась подопечным Валерия Карпина в соперники по итогам жеребьевки стыковых поединков отбора ЧМ-2022:

Смотрел жеребьевку в отеле — у нас выездная игра. Если честно, было непринципиально, кто достанется: все сборные сильные, достойные. Мы получили крепкого соперника. В сборной Польши хорошие, опытные футболисты. Есть ребята из РПЛ, мы хорошо знаем их возможности. Думаю, некорректно говорить о фаворитах, тем более в стыках. На поле после финального свистка будет видно, кто лучше и сильнее.

Очень хорошо, что играем дома! Фанаты будут гнать нас вперед, поддерживать. Надеюсь, будет разрешен максимальный допуск зрителей, а арена будет забита на 100 процентов.

Матч сборных России и Польши состоится 24 марта 2022 года. Победитель этой пары встретится с победителем из противостояния Швеция — Чехия.

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Глебов Данил
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:03
Для сб. России все соперники по стыкам крепкие.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:00
Не приедет в Россию Левандовский:
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:24
Типовые слова слабого игрока.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:51
Левандовски в сборной никто.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:41
Как сдержать связку Левандовски- Кудряшов?))
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