«Мы получили крепкого соперника». Глебов оценил силу сборной Польши

Полузащитник сборной России высказался о сборной Польши, которая досталась подопечным Валерия Карпина в соперники по итогам жеребьевки стыковых поединков отбора ЧМ -2022:

Смотрел жеребьевку в отеле — у нас выездная игра. Если честно, было непринципиально, кто достанется: все сборные сильные, достойные. Мы получили крепкого соперника. В сборной Польши хорошие, опытные футболисты. Есть ребята из РПЛ , мы хорошо знаем их возможности. Думаю, некорректно говорить о фаворитах, тем более в стыках. На поле после финального свистка будет видно, кто лучше и сильнее.

Очень хорошо, что играем дома! Фанаты будут гнать нас вперед, поддерживать. Надеюсь, будет разрешен максимальный допуск зрителей, а арена будет забита на 100 процентов.