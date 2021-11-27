Колосков: «Если „Спартак“ уступит „Уфе“, все опять будут увольнять Виторию»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак».

Для Газизова это самый принципиальный матч сезона? Все игры для «Уфы» принципиальные. Команда находится не в лучшем положении. Для них неважно с кем играть: со «Спартаком» или «Краснодаром». Шамиль поработал в московском клубе, но это все ерунда. Будет обычный матч. «Уфа» идет на 12-м месте и их отделяет одно очко от зоны стыков — вот, что сейчас напрягает уфимцев.

После «Наполи» «Спартак» фаворит в матче? Красно-белые могут выиграть у одной команды, и проиграть более слабой. Надо смотреть, как «Спартак» подготовится психологически, тактически и физически. Да, победили «Наполи» — молодцы, но в чемпионате все провалили. «Спартак» непредсказуемая команда. Им нужно биться за очки в каждой игре и подниматься в зону еврокубков.

Искусственное поле поможет «Уфе»? Все зависит от того, сколько «Уфа» там тренировалась. Если они каждый день готовились к матчу на синтетике, то будут более адаптированы. Решающим фактором это не станет, но в каких-то нюансах может помочь хозяевам поля. Что будет, если «Спартак» проиграет? Опять начнут снимать Виторию, больше ничего.