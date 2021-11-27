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Колосков: «Если „Спартак“ уступит „Уфе“, все опять будут увольнять Виторию»

вчера, 14:59
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 17:00 Не начался

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак».

Для Газизова это самый принципиальный матч сезона? Все игры для «Уфы» принципиальные. Команда находится не в лучшем положении. Для них неважно с кем играть: со «Спартаком» или «Краснодаром». Шамиль поработал в московском клубе, но это все ерунда. Будет обычный матч. «Уфа» идет на 12-м месте и их отделяет одно очко от зоны стыков — вот, что сейчас напрягает уфимцев.

После «Наполи» «Спартак» фаворит в матче? Красно-белые могут выиграть у одной команды, и проиграть более слабой. Надо смотреть, как «Спартак» подготовится психологически, тактически и физически. Да, победили «Наполи» — молодцы, но в чемпионате все провалили. «Спартак» непредсказуемая команда. Им нужно биться за очки в каждой игре и подниматься в зону еврокубков.

Искусственное поле поможет «Уфе»? Все зависит от того, сколько «Уфа» там тренировалась. Если они каждый день готовились к матчу на синтетике, то будут более адаптированы. Решающим фактором это не станет, но в каких-то нюансах может помочь хозяевам поля. Что будет, если «Спартак» проиграет? Опять начнут снимать Виторию, больше ничего.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 18:40
Не верю в Руя . Даже после Наполи . Да ,много травмированных ,но ....... . Всё покажет матч с Уфой и Легией . А с чего всё должно изменится в лучшую сторону ? Не вижу предпосылок .
П.Пар
П.Пар
вчера в 18:17
Давно пора уволить этого руёвого Руя Моржового
4RT
4RT
вчера в 16:05
Хрен с этой Уфой,пусть поляков обыгрывают 😁
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:00
Спартак не уступит.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:50
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:49
Можно, как ссылаться на нестабильность "Спартака" и ставить на его поражение, можно опираться на моральный всплеск и надеется на победу красно-белых на волне успеха в Лиге Европы, точный исход в матче со "Спартаком" практически непредсказуем, лучше от подобного прогнозирования держаться в стороне:
112910415
112910415
вчера в 15:22
для начала предположим, что Спартак не проиграет !
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:18
Виторию будут увольнять после поражения от Легии.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:05
Если это случится, то Витория сам должен будет подать в отставку.
shlomo
shlomo
вчера в 15:00
Как бы это не выглядело парадоксально, но это может случиться.... думаю, что в этом матче Уфа костьми ляжет на поле
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