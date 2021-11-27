Фетисов: «Нет разницы, играть с Италией или с Польшей»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых поединков ЧМ–2022:
Не так важно, какой достался жребий — на этой стадии надо играть. Повезло или нет — это вообще не имеет значения. Нет разницы, играть с Италией или с Польшей. Любая команда на этом этапе может победить.
Сборной России надо сражаться на каждом игровом отрезке за каждый мяч. Надеюсь, ребята выйдут с нужным настроем и будут играть. Домашнее поле и поддержка своих трибун — это здорово. Шансы есть. Удачи! Будем болеть!
Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым играм за право выйти на ЧМ-2022 стала сборная Польши. Игры стыкового раунда пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также определились потенциальные соперники сборной России по финалу. Ими стали команды Швеции и Чехии.
миллион, а в футбол мяч надо каким то макаром со своей половины довести до
ворот и с Божьей помощью как то пробить умело, а бить и не кому!!!
миллион, а в футбол мяч надо каким то макаром со своей половины довести до
ворот и с Божьей помощью как то пробить умело, а бить и не кому!!!
Хотя даже им с чехами и шведами пришлось бы попотеть))
Хотя даже им с чехами и шведами пришлось бы попотеть))