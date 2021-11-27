Фетисов: «Нет разницы, играть с Италией или с Польшей»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых поединков ЧМ –2022:

Не так важно, какой достался жребий — на этой стадии надо играть. Повезло или нет — это вообще не имеет значения. Нет разницы, играть с Италией или с Польшей. Любая команда на этом этапе может победить.

Сборной России надо сражаться на каждом игровом отрезке за каждый мяч. Надеюсь, ребята выйдут с нужным настроем и будут играть. Домашнее поле и поддержка своих трибун — это здорово. Шансы есть. Удачи! Будем болеть!