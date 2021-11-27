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Фетисов: «Нет разницы, играть с Италией или с Польшей»

вчера, 13:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых поединков ЧМ–2022:

Не так важно, какой достался жребий — на этой стадии надо играть. Повезло или нет — это вообще не имеет значения. Нет разницы, играть с Италией или с Польшей. Любая команда на этом этапе может победить.

Сборной России надо сражаться на каждом игровом отрезке за каждый мяч. Надеюсь, ребята выйдут с нужным настроем и будут играть. Домашнее поле и поддержка своих трибун — это здорово. Шансы есть. Удачи! Будем болеть!

Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым играм за право выйти на ЧМ-2022 стала сборная Польши. Игры стыкового раунда пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также определились потенциальные соперники сборной России по финалу. Ими стали команды Швеции и Чехии.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 16:09
Ну Фетисов то хоккеист, а хоккейной сборной что Польша, что Италия без разницы, а вот нашим футболистам это большая разница
протон
протон
вчера в 15:27
да, в хоккее нет разницы играть с Польшей или Италией.
4RT
4RT
вчера в 15:24
В хоккее возможно и нет 😁
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 15:07
так её почти сделали, а сколько было критики, что тухленький футбол выдали, а ведь Валера всё правильно делал как стратег, и шанса не было у Хорватов, только Федя смазал все
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:02
Если бы все было так просто, то легче было делать ничью с Хорватией и вообще не было-бы проблем.
112910415
112910415
вчера в 14:47
сложно согласиться с таким радикальным мнением )
Boricku
Boricku
вчера в 14:36
Польшу пройдём, шведов нет.
Cat01
Cat01
вчера в 14:34
Нам всё равно!!!
shur
shur
вчера в 14:20
...нет Слава это тебе не хоккей, там шансов забить в течении нескольких секунд
миллион, а в футбол мяч надо каким то макаром со своей половины довести до
ворот и с Божьей помощью как то пробить умело, а бить и не кому!!!
shur
shur ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 14:16
...да вспомни с немцами еле ушли!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:37, ред.
Это сборной СССР по хоккею было без разницы с кем играть - с Италией или Польшей. В современном футболе другая реальность.
Хотя даже им с чехами и шведами пришлось бы попотеть))
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:34
Что-то не очень у Фетисова со знаниями футбола. Если с Польшей есть хоть минимальные шансы отскочить, удержать ничейку, доползти до пенальти, то с Италией их просто нет в принципе!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:23
Нет разницы с кем играть - Италией или Польшей, там и там почти безнадежно..
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