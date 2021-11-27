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Конте: «Лукаку — единственный игрок, которого я просил подписать»

вчера, 19:27

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своём отношении к трудностям и трансферам клубов, которые он возглавлял:

Я никогда не боялся трудностей, для меня достаточно иметь 1-процентный шанс на победу. Я никогда не руководил командами, которые перед моим приходом выигрывали титул. «Ювентус» занял седьмое место, «Челси» — десятое, «Интер» — четвертое. Я знаю, что на этот раз потребуется немного терпения [в «Тоттенхэме»].

Меня смешит, когда я слышу, что заставляю клубы много тратить. Я заставляю их зарабатывать, а не терять деньги. Все игроки, которых я тренировал, приобрели ценность. [Ромелу] Лукаку — единственный игрок, которого я когда-либо просил подписать.

Я зарабатываю то, чего стою, что произвожу и что выигрываю. Ценность профессионала определяется его историей и результатами, которые он получает.

Итальянский наставник возглавил «Тоттенхэм» в начале ноября этого года. Под его руководством клуб одержал 2 победы, один раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение. Контракт специалиста рассчитан до 2023 года с возможностью продления.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:58
Лукаку того стоит!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:04
Как будто других обезья... больше не нашлось.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:03
Трудно ему будет здесь добиться результата
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:18
Конте тренер воспитатель
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:49
Не в тот клуб ты пошел Конте надо было подождать, пока Сульшера уволят, в Манчестере тебе дали бы любые деньги на трансферы, может и выйграл бы еше один раз Апл.
particular
particular
вчера в 19:41
Предпоследний абзац - в гранит...
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