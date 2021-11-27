Конте: «Лукаку — единственный игрок, которого я просил подписать»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» рассказал о своём отношении к трудностям и трансферам клубов, которые он возглавлял:

Я никогда не боялся трудностей, для меня достаточно иметь 1-процентный шанс на победу. Я никогда не руководил командами, которые перед моим приходом выигрывали титул. «Ювентус» занял седьмое место, «Челси» — десятое, «Интер» — четвертое. Я знаю, что на этот раз потребуется немного терпения [в «Тоттенхэме»].

Меня смешит, когда я слышу, что заставляю клубы много тратить. Я заставляю их зарабатывать, а не терять деньги. Все игроки, которых я тренировал, приобрели ценность. [Ромелу] Лукаку — единственный игрок, которого я когда-либо просил подписать.

Я зарабатываю то, чего стою, что произвожу и что выигрываю. Ценность профессионала определяется его историей и результатами, которые он получает.